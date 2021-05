KRITISERER PRAKSIS: Bjørn T. Grydeland har vært på toppen av norsk embetsverk i tre tiår. Bildet foran Frihetsgudinnen i New York er tatt i fjor, tre år etter at han pensjonerte seg. Foto: Privat

Tidligere toppdiplomat: − Det som skjer er kritikkverdig og feil

Bjørn T. Grydeland (71) har vært øverste embetsmann i UD og ved Statsministerens kontor – og Norges ambassadør til EU. Han sier han er opprørt over historiene om ansatte som mister sikkerhetsklarering og stilling fordi de har innledet et forhold til en utenlandsk borger.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Det er opprørende å se behandlingen embetsmenn og tjenestemenn blir utsatt for gjennom praktiseringen av klareringsreglene. Det som skjer er kritikkverdig og feil, sier Grydeland til VG.

VG skrev i forrige uke om de to tidligere ambassadørene Olav Myklebust (53) og Guri Rusten (65), som begge mistet sikkerhetsklareringen etter at de ble kjærester med personer med utenlandsk bakgrunn.

Myklebust og Rusten måtte forlate ambassadørstillingene i henholdsvis Polen og Bosnia-Hercegovina, og ble hjemkalt til UD i Oslo.

– Det er viktig at vi har en sikkerhetslov, og at vi har tillit til de som håndhever den. Men for at vi skal ha tillit, må regelverket praktiseres med vett og forstand. Det skjer ikke nå, slik jeg ser det, sier Grydeland.

EU-AMBASSADØR: Bjørn T. Grydeland sier han fra sin tid i UD kjenner til mange klarerings saker som aldri har kommet frem i offentligheten.- Folk er redde for at offentlig omtale kan ha negative konsekvenser for den videre karrieren, sier han. Her er han fotografert foran EU-hovedkvarteret i Brussel. Foto: Kjetil Elsebutangen/NTB scanpix

I tillegg til å ha vært utenriksråd i Utenriksdepartementet fra 2008 til 2011, departementsråd ved Statsministerens kontor fra 1992 til 2001 og Norges ambassadør til EU i fire år, var Grydeland leder i EFTAS overvåkningsorgan ESA i 2005 og 2006.

Han har også vært Norges ambassadør til Italia og jobbet i Justisdepartementet og Finansdepartementet.

les også Guri Rusten var ambassadør i Sarajevo. Så møtte hun Vladimir – og mistet jobben

Grydeland har selv vært gjennom flere klareringsprosesser, og innehatt sikkerhetsklarering på aller høyeste nivå i Nato; Cosmic Top Secret.

– Jeg er gift norsk og har aldri vært gjenstand for vurdering i forhold til utenlandsk ektefelle. Men jeg blir veldig opprørt når jeg ser hva som skjer med så mange som har viktige posisjoner for Norge.

– Det er trist at en toppembetsmann som Olav Myklebust må gå til det skritt å saksøke sin egen arbeidsgiver for feilaktig bruk av sikkerhetsforskriften, sier Grydeland, som pensjonerte seg for fire år siden.

SJEF HOS GRO: I 1992 ble Bjørn T. Grydeland utnevnt til departementsråd ved Statsministerens kontor. Der var han i nesten ti år. Foto: Per Løchen/NTB

Den tidligere toppdiplomaten mener tilfeldighetene får styre i altfor stor grad i mange klareringssaker.

– Det er tilfeldig fordi sikkerhetsmyndighetene i en del tilfeller ikke greier å fremskaffe nok informasjon hverken gjennom sine forbindelser eller fordi de ikke har relevante forbindelser. Når de ikke får nok informasjon, trekkes klareringen tilbake. Det er hårreisende, og jeg mener justisministeren nå må rydde opp.

Han mener problemet er ekstra stort for utenriksstasjonene.

– Folk som jobber ute i ulike posisjoner flytter fra land til land. Sannsynligheten for at man kan treffe noen fra et annet land er derfor større enn i andre deler av forvaltningen. Vi kan ikke ha det slik at ansatte på utenriksstasjonene bare kan etablere varige forhold til andre norske.

TETT PÅ MAKTEN: Bjørn T. Grydeland var en nær medarbeider til statsminister Gro Harlem Brundtland. Til høyre daværende utenriksminister Bjørn Tore Godal. Bildet er tatt i 1996. Foto: Gunnar Lier

Han håper det nå blir en debatt rundt klareringspraksisen i Norge.

– Mange opplever at de slåss mot en ugjennomtrengelig mur. De som er satt til å lede dette systemet bør innse problemet, og justere praksisen.

Direktør i Sivil klareringsmyndighet (SKM), Gudmund Gjølstad, skriver i en e-post til VG at han ikke har noen kommentarer til noen enkelt uttalelse fra Grydeland.

– På generelt grunnlag kan jeg si at alle saker blir behandlet individuelt, og i tråd med de føringer og rammer som settes av lov, forskrift og veiledninger.

DIREKTØR: Direktør Gudmund Gjølstad i Sivil klareringsmyndighet (SKM) presiserer at SKM har håndtert forespørsler om klarering kun fra 2018. – SKM har derfor ikke innsikt i og kan ikke kommentere forhold som kan tilhøre tidligere og nå avviklede klareringsmyndigheter. Foto: Sivil klareringsmyndighet

Gjølstad skriver at ny lov om nasjonal sikkerhet, som trådte i kraft 1. januar 2019, stiller både krav til hva som skal innhentes av informasjon og hvilke forhold som kan tillegges vekt dersom de er relevante for personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling av gradert informasjon.

– Informasjon fra ulike registre og kilder bidrar til å opplyse den enkelte sak, og i et fåtall av klareringsforespørslene vi mottar tilsier summen av informasjon og vurderinger at klarering ikke kan gis. SKM har forståelse for at hver enkelt negativ klareringsavgjørelse kan være krevende og utfordrende for de dette gjelder.