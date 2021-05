DREPT: Halil Kara (21) ble drept da han var ute og spiste med venner på Prinsdal grill i januar i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Bestevennen til Prinsdal-drept: − Rettet pistolen mot hodet til Halil og trakk av

OSLO TINGRETT (VG) Mannen (22) ble vitne til at en maskert mann kom bort og trakk av et dødelig skudd mot hodet til bestekameraten Halil (21).

Av Christina Quist

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Da vi var på vei mot bilen, kom det en maskert mann, rettet pistolen mot hodet til Halil og trakk av. Så fikk jeg et slag mot hodet, før det oppstod slåssing hvor jeg også ble knivstukket.

Det forteller bestevennen til Halil Kara (21), som ble drept utenfor Prinsdal grill 10. januar i fjor.

22-åringen forteller at han, Kara og to andre kamerater hadde vært og spist på Prinsdal grill denne kvelden. Da de gikk ut fra grillen, tok de seg en røyk før gikk over parkeringsplassen mot bilen.

Det var da den maskerte mannen kom til dem.

Etter at det dødelige skuddet falt, skal skytteren skal ha slått bestekameraten i bakhodet med et våpen eller en annen gjenstand, før han deretter skal ha stukket ham med kniv.

22-åringen fikk knusningsskader i hodet samt et kutt i ansiktet og i låret som følge av basketaket.

– Vi har kjent hverandre hele livet. Vi var bestevenner, sier han.

UTE OG SPISTE: Halil Kara (21) hadde spist med tre venner på Prinsdal grill. Foto: Tore Kristiansen og privat

Den 21-årige tiltalte nekter straffskyld for drap og volden, men han erkjenner straffskyld for trusler mot bestekameraten.

Sa «morapuler» før skuddet falt

Tre unge menn er tiltalt for drap på 21 år gamle Halil Kara utenfor Prinsdal grill 10. januar i fjor. Alle tre nekter straffskyld etter drapstiltalen.

Den 21 år gamle hovedtiltalte har innrømmet at det var han som avfyrte det dødelige skuddet, men han hevder at det var et uhell og at han ikke hadde noe motiv for å ta livet av Kara.

Bestekameraten sier at han ikke har kjennskap til de tre tiltalte fra før, på spørsmål fra politiadvokat Anne Marie Hustad.

– Jeg møtte Halil tidligere på kvelden, vi var ute en time eller to, så planla vi at vi skulle gå og spise. Vi var usikre på hvor, men så endte vi opp på Prinsdal grill.

Bestekameraten forteller at han stod om lag en halv meter unna Kara da skuddet falt på parkeringsplassen, og at den maskerte personen ropte «morrapuler» noen få sekunder før pistolen ble trukket av.

– Hvordan oppfattet du den situasjonen, at han kom uten at dere hadde merket det med en pistol, kanskje en kniv og en maske? lurer Hustad på.

– Selvforsvarsmodus, svarer mannen.

– Oppfattet du det som en som var ute etter å true eller at han skulle angripe?

– Jeg vet ikke.

– Opplevde du at det var tilfeldig?

– Det vet jeg ikke.

22-åringen er kort i svarene på spørsmålene til politiadvokat Hustad, og hun leser opp mye fra mannens politiavhør.

I avhørene fortalte kameraten at gjerningsmannen rettet pistolen mot hans ansikt to ganger, og at han trodde gjerningsmannen skulle skyte ham også, men det gikk ikke av noe skudd.

I avhørene kommer det frem at bestekameraten oppfattet det som at gjerningspersonen forsøkte å lade pistolen, men at han ikke lyktes.

