VINGLING: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen synes regjeringen vingler mye i vaksinespørsmål. Foto: NTB

Johansen om ny vaksinebeskjed: − Mye vingling

Kommunene med høyt smittetrykk får færre ekstradoser enn først planlagt. Det gjør situasjonen vanskeligere for Oslo, ifølge Raymond Johansen.

For en uke siden bestemte regjeringen å skjevfordele vaksiner til 24 kommuner med høyt smittetrykk fra uke 23.

De 24 kommunene skulle få 60 prosent flere doser. 23 kommuner ville få like mange som planlagt og resten av kommunene måtte gi fra seg 35 prosent av sine doser.

Siden regjeringen gikk inn for omfordelingen, har Folkehelseinstituttet (FHI) gjort en ny beregning og kom frem til at den ikke lar seg gjøre.

Kommunene som må gi fra seg doser blir nødt til å gi fra seg betydelig mer om de 24 kommunene skal få 60 prosent flere.

Det er uaktuelt, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse onsdag.

FHI anbefaler nå at kommunene fortsatt må gi fra seg 35 prosent, men at de som får flere nå får 45 prosent flere.

– Mye vingling

Regjeringen ønsker ikke at noen kommuner skal gi fra seg mer enn 35 prosent.

– Omfordelingen blir da 45 prosent i stedet for 60 prosent, sa Høie på pressekonferansen.

Det får byrådsleder i Oslo Raymond Johansen til å reagere:

– Nå er det mye vingling her, og vi har bare hatt åpen skjenking i Oslo i noen få̊ timer. At denne beskjeden kommer den dagen vi gjenåpner Oslo, er ganske spesielt, skriver Raymond Johansen i en SMS til VG.

– Vi regner nå på hva dette betyr for oss i Oslo, men det gjør selvsagt situasjonen vanskeligere at de områdene med høyest smitte nå får færre vaksiner. Regjeringen brukte lang tid på å få på plass en helt nødvendig prioritering, som vi vet at redder liv. Dette er ikke bra, fortsetter han.

Men helseminister Bent Høie avviser at regjeringen vingler.

– Vingler dere nå litt?

– Nei, og jeg tror kanskje Raymond Johansen bør tenke gjennom hva konsekvensene hadde vært hvis vi nå faktisk hadde opprettholdt 60 prosent til Oslo. Det ville jo vært at de kommunene som sa at de var villige til å gi fra seg noen vaksinedoser til Oslo og andre kommuner – men at det kom til å være veldig vanskelig – de ville jo da fått en enda større belastning, så det tenker jeg at ville vært ganske urimelig, sier Høie til VG.

Se oversikten

Disse kommunene får flere doser:

Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog, Rælingen, Ullensaker, Enebakk, Lillestrøm, Drammen, Nordre Follo, Fredrikstad, Nannestad, Bærum, Lier, Skien, Eidsvoll, Ås, Vestby, Nittedal, Råde, Indre Østfold, Rakkestad, Asker, Halden og Nesodden.

Disse kommunene slipper å gi fra seg vaksiner:

Aurskog-Høland, Bamble, Bergen, Frogn, Færder, Gjerdrum, Holmestrand, Horten, Hurdal, Kongsberg, Kristiansand, Lunner, Marker, Moss, Nes, Porsgrunn, Ringerike, Sandefjord, Skiptvet, Stavanger, Trondheim, Tønsberg og Øvre Eiker.

Kommunen som ikke er på hverken denne listen eller listen over kommuner som får flere doser, må dermed gi fra seg vaksinedoser. Det er til sammen 309 kommuner, og de vil få om lag 35 prosent færre doser.

Den geografiske omfordeling skjer fra uke 23 til uke 28. Kommunene som må gi fra seg doser vil de påfølgende ukene få flere doser for å ta igjen etterslepet.