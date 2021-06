Time på time i ilden: − Det er heftig når brannen er nært

Femten timer etter at gressbrannen på Sotra brøt ut, er brannmannskapene fremdeles på jobb. Nå har de endelig mer kontroll på flammene.

– Det er jo hektisk når det står på. Jeg har jobbet i 20 år med dette, men det er klart det er krevende, sier brannkonstabel Raymond Johannessen til VG torsdag kveld.

Da har han vært i ilden i åtte timer, og har endelig fått litt mat og drikke før ny beskjed om hvordan han og de andre brannmannskapene skal jobbe gjennom natten.

For fem år siden hadde de en lignende gressbrann i samme område sier han.

Johannessen var blant de som rykket ut da det først ble slått alarm om brannen klokken 12.00 torsdag. Vinden ga sterk spredning.

– Da vi kom dit, var den løpt fra oss, sier han. Han har jobbet i flere timer på ulike steder hvor brannen har spredt seg. Klokken 22.30 skal han igjen ut, denne gangen på brannvakt.

– Det blir en lang natt.

– Heftig

Brannmann Malfred Rong (62) fra Dalsneset stasjon har jobbet med slukningen siden klokken 15 torsdag. Veteranen, med 38-års erfaring fra slukningsarbeid, har en fortjent pause på Ågotnes brannstasjon da VG ringer. Han regner med at kvelden blir lang.

– Det er heftig på en slik storbrann med masse ressurser i sving. Min oppgave har hovedsakelig vært å slukke med vanntankbilen. Da er jeg både i bilen og ute i felten, forteller han.

– Hvordan har dagen vært for deg?

– Det er jo varmt. En lyngbrann er alltid spesiell og uforutsigbar. Du vet aldri, bare et lite vindpust så snur brannen.

VETERAN: Brannmann Malfred Rogn (62) startet i yrket i 1983. Foto: Privat

Til daglig jobber Malfred Rogn som seniorkonsulent i Skatteetaten, men er brannmann på deltid.

– Jeg er på vei ut, for å si det sånn, ler han.

– Men du henger med?

– Å ja da. Vi har jo rutiner og vet hva vi skal gjøre. Det er heftig når brannen er nært.

– Blir du redd?

– Nei, vi må ha fokus på egen sikkerhet. Pulsen er den samme. Det gjelder å slappe av i pauser og få mest mulig vann innabords.

Evakuert

Adrian Olsen bor på Dalaskjenet, og er en av de som har vært nødt til å evakuere fra området hvor det brenner på Sotra.

– Vi måtte bare stikke. Det kom litt nært huset. Vi måtte ut av hele nabolaget, forteller Olsen til VG.

Han har søkt tilflukt hos svigermor, forteller han.

Det var brannvesenet som ga ham beskjed om at de ble nødt til å evakuere. Brannvesenet spylte rundt huset, og varslet at det kom til å bli mye varme, og mye røyk.

– De sa vi måtte evakuere, for at nå begynte det å bli litt heftig, forteller Olsen.

En dame som bor på Maggevarden, litt lengre nord-øst, forteller om dramatikken til VG, da hun i fem minutter fikk hjemom for å hente noen av sine eiendeler.

– Jeg så mange som sto på gaten ute, men ved huset mitt var det ingen folk, og ingen dyr igjen. Ingenting. Det så ut som en Hollywood-film. «The End of The World». Det var helt mørkt på himmelen, mye røyk, og litt brann her og der. Det er veldig skummelt, sier hun.

Kvinnen ønsker ikke å stå frem med navn, men VG kjenner hennes identitet, og at hun bor i området. Hun har evakuert til en venninne i Bergen.

Brann fra to kanter

Kai Nilsen (41) og kona Nora Nilsen (40) fikk fem minutter på å evakuere fra tomannsboligen i Tunfjellveien, Ågotnes. Da var sønnen Nour (11) og datteren Celine (8) år fremdeles på skolen.

Sønnen plukket de opp på vei hjem fra skolen, men frykten økte da datteren, som ikke hadde med seg mobil, aldri dukket opp.

EVAKUERTE: Da familien fikk fem minutter på seg til å evakuere, måtte Kai Nilsen (41) spore opp barna Nour (11) og Celine Nilsen (8). Bildet er tatt på et tidligere tidspunkt. Foto: PRIVAT

– Hun hadde sett røyken rundt huset og gått til en familie vi kjenner i stedet for hjem. Vi fant henne heldigvis etter en halvtime. Det var kjempeskummelt, sier Nilsen på telefon til VG.

– Jeg dro tilbake til huset noen timer senere for å redde kattene våre. De var utendørs, men kom heldigvis straks vi lokket dem med mat. Nå er vi trygge hos min svigerinne på Angeltveit, men vi aner ikke hvor lenge vi må bli her. Vi tok kun med oss passene våre.

Hvordan det vil gå med hjemmet hans, vet han ikke. Nilsen vet heller ikke om han skal stille på jobb i morgen. Både han og konen er lærere ved Tranevågen ungdomsskole.

– Politiet stengte veien da vi kjørte ut med kattene. Redningsmannskapene gjør en kjempegod jobb her. Jeg setter stor pris på dem, skriv gjerne det, understreker han.

– Hva ser du fra der du befinner deg nå?

– Vi ser røyk og helikopter som slipper vann over området der huset vårt er. Naboene bekymrer seg for om hus i gaten vår kan begynne å brenne. Huset vårt ligger inneklemt med brann fra to sider.

Toalettveske og lommebok

Også Trygve Ågotnes bor i området Maggevarden, og har vært nødt til å evakuere.

– Det er veldig mye røyk, og jeg teller tre helikoptre her. De flyr veldig lavt, forteller han på telefon til VG, og overdøves i et øyeblikk av lyden av ett av helikoptrene som flyr forbi.

EVAKUERT: Trygve Ågotnes bor i det evakuerte området på Maggevarden på Sotra. Foto: Privat

Nå er han i likhet med sine naboer evakuert ned til en fotballbane på Ågotnes. Banen «fylles opp med alle disse folkene som bor her», beskriver han.

– Vi fikk en tekstmelding om at vi måtte samles her nede. Vi kjørte bare ned. Jeg fikk med meg veldig lite av eiendeler, og tok med meg toalettveske, lommebok og telefon, forteller han.

–Jeg er jo bekymra for om det tar fyr i masse hus der borte. Da kan det jo spre seg dit jeg bor også. Sånn som nå, så jeg ikke noen flammer der jeg bor, men jeg så flammer på vei ned hit. Og det er mye røyk, forteller Ågotnes.

Selve evakueringen sier han har gått rolig for seg. Men situasjonen er likevel uoversiktlig, når det gjelder brannen.

– Jeg tror ikke de har helt oversikten. Det er et ganske stort område det brenner i nå. Det virker ikke som de har helt kontroll på det, sier han.