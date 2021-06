Foto: MAGNE TURØY

Evakuerte fra brannen på Sotra: − Måtte bare stikke

400 personer er evakuert på Sotra i Øygarden kommune – og det kan bli flere. Alle beboere i område beskjed om å gjøre seg klar for evakuering.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres.

Adrian Olsen bor på Dalaskjenet, og er en av de som har vært nødt til å evakuere fra området hvor det brenner på Sotra.

– Vi måtte bare stikke. Det kom litt nært huset. Vi måtte ut av hele nabolaget, forteller Olsen til VG.

Han har søkt tilflukt hos svigermor, forteller han.

Det var brannvesenet som ga han beskjed om at de ble nødt til å evakuere. Brannvesenet spylte rundt huset, og varslet at det kom til å bli mye varme, og mye røyk.

– De sa vi måtte evakuere, for at nå begynte det å bli litt heftig, forteller Olsen.

Han er langt ifra den eneste som er blitt nødt til å evakuere. Vaktkommandør Ronald Drotningsvik opplyser til VG at 400 personer har blitt evakuert. Politiet melder at de ønsker å evakuere beboere på Maggevarden og Ågotnes, og at de skal møte på fotballbanen på Ågotnes.

– Generelt kan beboere i Ågotnesområdet gjøre seg klare for evakuering, melder de.

– Vi skal nå ha møte i kommunal kriseledelse for tredje gang i ettermiddag. Dette er en svært utfordrende og dramatisk situasjon med mange evakuerte, sier ordfører Tom Georg Indrevik til BA.