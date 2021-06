FORSKER: Anne Spurkland mener vaksinerte trygt kan slippe innreisekarantene så lenge de forholder seg til helt enkle smitteråd. Foto: Mattis Sandblad, VG

Vaksineekspert: − Bør være greit at vaksinerte gjør som de vil

Immunolog Anne Spurkland mener vaksinerte bør slippe hjemmekarantene nå.

– Det som er den store utfordringen i en pandemi er at man på et eller annet tidspunkt får et skjæringspunkt. Når folk er vaksinert og man vet risikoen er lav for å bli smittet og å være smittsom, da må man begynne å ta den risikoen. Hvis ikke blir vi aldri ferdig, sier immunolog, professor og forfatter Anne Spurkland til VG.

Fredag lettet regjeringen på innreisekarantenereglene: Nå kan «beskyttede» – altså de som har fått vaksine eller hatt corona siste seks måneder, teste seg ut av karantenen etter tre dager, i stedet for syv.

Spurkland mener derimot det nå er akseptabelt å droppe hjemmekarantene overhodet, så lenge de følger grunnleggende smittevernregler.

– Fra et immunologisk standpunkt bør det være greit at folk som er vaksinert kan surre rundt og gjøre som de vil.

Tåler mer smitte

Nå som de fleste eldre er vaksinert, mener Spurkland det derfor er på tide å akseptere mer smitte, slik blant annet Danmark gjør:

– Så skjønner vi at hvis du lar viruset løpe fritt vil en del av de som ennå ikke er vaksinert få infeksjonen, og noen vil få senvirkninger. Men skal vi stenge samfunnet og all aktivitet, for å sørge for at færre blir smittet?

Spurkland mener man med et stikk utgjør cirka like stor smittefare som de med to:

– Det er marginale forskjeller på smittefaren for de som enten har gjennomgått infeksjon, og de som har fått en dose eller to.

Samtidig tar hun ett forbehold: Hvis delta-varianten, først oppdaget i India, viser seg å være alvorlig smittsom. Da mener hun det kan være greit at man ber vaksinerte om å holde seg hjemme til man har testet dem.

Spurkland har også lite til overs for at vaksinerte inntil nylig måtte på karantenehotell, og mener det er mer en politisk enn faglig tiltak:

– Jeg oppfatter karantenehotellopplegget som et forsøk på å overkompensere for noe som skulle vært innført for lenge siden – de er strenge på feil tidspunkt, sier hun, og sikter til importsmitten som skjedde som følge av mange arbeidsinnvandrere med falske negative tester.

FHI: Må vente litt til

Smitteverndirektøren i FHI sier de ennå ikke er der at man kan slippe helt opp.

– Jeg er helt enig at man på et tidspunkt må slippe opp. Det må skje når vi har vurdert at det er trygt, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Hvorfor ikke nå?

– Det har vært viktig for oss å vurdere det å redusere tiltak opp mot risikoen for at vaksinerte kan bære med seg nye virusvarianter inn til Norge og muligheten for at disse nye virusvariantene kan spres i befolkningen. Dersom man hadde opphevet tiltak for tidlig, når bare en liten andel av befolkningen var vaksinert, kunne en slik ny virusvariant i verste fall blitt spredd videre, og det ville ha vært en risiko for at den etter hvert kunne blitt en dominerende variant.

– Nesten 40 prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert med minst en dose, og over 90 prosent av de over 65 er vaksinert, samfunnet er godt beskyttet. Er det da forholdsmessig å sende dem i karantene?

– Det er absolutt grunn til å vurdere karanteneordningene i lys av den aktuelle og økende vaksinasjonsdekningen i den norske befolkningen, for eksempel når det er grunnlag for fullstendig å oppheve hjemmekarantene for fullvaksinerte ved innreise til Norge.