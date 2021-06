FRISKUS: Allerede før han har havnet på Stortinget lover Erlend Svardal Bøe at han skal være mer lojal mot innbyggerne hjemme i nord, enn mot partilinjen, for å få realisert Nord-Norgebanen. Foto: Daniel Sørdahl

Planlegger å bryte med partilinjen: Skal stemme for jernbane i nord

Høyres toppkandidat i Troms gir en tydelig lovnad til velgerne: Han skal stemme for bygging av bane i nord – uansett hvor mye partiet hans måtte være imot forslaget.

Av Martin Lægland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hvis det kommer til votering i stortingssalen, og det er et realistisk forslag om bygging av jernbane i nord, så kommer jeg til å stemme for, slår Erlend Svardal Bøe (H) fast i et intervju med VG.

Høyre-politikeren sier at hans eneste krav for å stemme for, er at det ligger penger i potten, at trasévalg er noenlunde avklart, og at det ikke vil drastisk ramme andre samferdselsprosjekt i Nord-Norge.

«Show me the money»

Bøe, som er 1.-kandidat for Troms Høyre og etter alle solemerker vil havne på Stortinget etter valget, mener forslagene som er lagt fram om Nord-Norgebanen fra SV, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har vært ren valgflesk.

– Forslagene som har kommet så langt har vært valgkamppreget. Det har vært voldsomme lovnader, uten at finansiering er på plass, kun måneder før valget. Det er tulleforslag, og glir over i parodien, sier han og kommer med følgende utfordring til partiene:

– Hvis meg hvor pengene ligger, så skal jeg stemme for, smeller det fra den politikeren fra nord.

Først Tromsø – Narvik

Høyre-politikeren mener også man er nødt til å nedskalere ambisjonsnivået for Nord-Norgebanen, og mener man i første omgang må jobbe for å få bygget strekningen mellom Narvik og Tromsø, med en eventuell sidearm til Harstad – kjent som «Tromsbanen».

– I dag snakker vi om Nord-Norgebanen på visjonsnivå. Jeg mener vi må snakke om det i realistiske termer, og da er det strekningen mellom Tromsø og Narvik som er mest realistisk å bygge først, så får man ta strekningen mellom Narvik og Fauske siden.

Han viser til at 60 prosent av all gods til Nord-Norge fraktes via Sverige, og at det er viktig å lytte til næringslivets behov ved bygging av banen.

Vil prioritere innenfor jernbanesektoren

Han vil likevel ikke at andre stor samferdselsprosjekt i nord skal lide, for at banen skal bygges.

– Men pengene må jo hentes en plass, så noe må jo nedprioriteres?

– Det er klart man må prioritere. Men jeg mener man bør kunne prioritere innfor milliardpotten som allerede er satt av til jernbane i hele Norge. Også i nord må vi kunne nyte godt av den potten.

Mens Høyre på nasjonalt plan har avvist Nord-Norgebanen, har Høyre i Troms og Finnmark vedtatt på sitt årsmøte de ønsker å «Bygge ut jernbane for å stimulere til næringsutvikling og befolkningsvekt i nord».

MED SJEFEN: Erlend Svardal Bøe (H) her sammen med partileder Erna Solberg i Tromsø. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Ufravikelig løfte

– Dette er altså et helt tydelig, og ufravikelig løfte til velgerne i nord: Du skal stemme for Nord-Norgebanen på Stortinget, åkkesom?

– Ja. Så sant forslaget er realistisk, og pengene er på bordet, og det ikke rammer andre saker i nord, så stemmer jeg for.

– Hva gjør du når Trond Helleland eller ny parlamentarisk leder kommer for å svinge pisken, og for få deg til å stemme i takt med partiet?

– Hehe, det har jeg ikke tenkt på ennå. Men litt refs tåler jeg jo, så det skal gå bra.

Representerer velgerne

– Så du varsler allerede nå at du kommer til bryte partilinjen i denne saken?

– Ja. Om forslaget er realistisk, så gjør jeg det. Vi må huske hvem vi representerer som politikere. Jeg kommer til å representere Høyre på Stortinget, men først og fremst representerer jeg innbyggerne i nord.

Han understreker samtidig at han vil gjøre en innsats internt i eget parti for å få Høyre med på å bygge mer bane i nord.

– Samtidig så mener jeg at vi i Høyre ikke har noen grunn til å gå med krummet nakke i denne saken. Det var regjeringen som la fram utredningen om Nord-Norgebanen som har startet hele denne debatten for alvor, og denne regjeringen har vedtatt en konseptvalgutredning for helhetlige transportløsninger i nord – deriblant jernbane.