Foto: Hanna Bergfall Thevik

Mer fysisk undervisning for studenter

Trinn to i gjenåpningen betyr at flere studenter vil få komme tilbake til campus.

Av Randi Midtskog

Publisert: Nå nettopp

Når regjeringen åpner for trinn to torsdag 27. mai, er det gode nyheter for studentene. Ved fagskoler, høyskoler og universiteter landet over åpnes det for mer fysisk undervisning.

For å sikre kontroll på smitten innføres det økt bruk av jevnlig testing, registrering av hvem som er til stede og seteplassering for å lette smittesporing, står det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

– Jeg vet at studentene savner både det faglige og sosiale. Derfor prioriteres de i denne runden også. Det at flere nå får tilgang på lærestedene betyr også at det vil være mulig å ta igjen noe av den tapte undervisningen. Sakte, men sikkert beveger vi oss mot en mer normal studiehverdag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Selv om regjeringen åpner mer opp i de nasjonale anbefalingene kan det fortsatt være strengere regler lokalt hvis smittesituasjonen tilsier det. Senere fredag skal Oslo kommune holde en pressekonferanse om situasjonen i hovedstaden.