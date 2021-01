KRASJ SKAPTE KØ: To kjedekollisjoner skapte lange køer på E6 ved Mjøsbrua. Foto: Statens Vegvesen

Snø i natt skapte ulykkesmorgen i Sør-Norge

Det har skjedd flere trafikkuhell sør i landet tirsdag morgen. Meteorolog advarer bilister på Sørlandet som skal ut på veien i kveld.

– Det har vært snøfall over større områder i løpet av natten, og det kan ha gitt lokale utfordringer her og der. Akkurat nå er det snøvær over deler av Østlandet og det snør også nedover på Sørlandet, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Snøen har skapt utfordringer i trafikken flere steder i Sør-Norge i morgentimene, og også i ettermiddag kan det bli glatt, spesielt på Sørlandet.

Ulykke på glatta

I Innlandet var flere biler involvert i et trafikkuhell i sørgående felt på E6 ved Moelven, melder politiet.

Klokken 08.11 skriver politiet i Innlandet at ingen er skadet som følge av uhellet.

Det er innført manuell dirigering og det har bygget seg opp lengre køer. Forsinkelser må påregnes, melder Vegtrafikksentralen øst.

– En lastebil sto stille i veikanten med trøbbel. To personbiler og en lastebil bakfra har sklidd inn i den parkerte lastebilen, skriver politiet i Innlandet.

Førte til ny ulykke på glatta

Klokken 08.32 melder politiet i Innlandet at det har skjedd nok en ulykke.

– Som en følge av tidligere nevnte trafikkuhell ved Moelv, har det oppstått en ny kjedekollisjon på Mjøsbrua. Seks biler involvert. Kun mindre materielle skader. Bilen som trolig forårsaket uhellet, snudde i veien og stakk fra stedet.

I Asker i Viken ble det innført manuell dirigering etter en påkjørsel bakfra på Semsveien. To biler var involvert, og én person ble lettere skadet, skriver Oslo-politiet.

Også elgen kan slite på glatta i Innlandet, sjekk denne:

Glatt i Trøndelag

I Trondheim har politiet fått melding om at tre biler er involvert i en påkjørsel bakfra.

– Meldt om at noen har klaget på vondt i nakke/hode, de blir behandlet av helse, skriver de.

På riksvei 17 i Steinkjer endte en sjåfør i grøfta, melder politiet i Trøndelag.

– Han sier seg uskadd, og har forklart at det var glatt på stedet, skriver politiet.

Manglet førerkort - krasjet i høy fart

Politiet har pågrepet en sjåfør uten førerkort og mistenker ruskjøring etter en trafikkulykke på E6 i Vestby.

– Vitner forklarer at ulykken har skjedd på grunn av høy hastighet og at fører har mistet kontrollen på utsiden av tunnelen. Mistenktes bil har så truffet en annen bil og kjørt i autovern og ut i grøften på høyre side. Mistenkte forsøkte å gå fra stedet, men ble innhentet av politiet, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Follotunnelen ble en periode stengt på grunn av ulykken, men er åpnet igjen nå.

Advarer Sørlandet

Mange har i disse dager hjemmekontor, men meteorologen ber de som skal hjem fra jobb eller ut med bil i ettermiddag om å være oppmerksomme på kjøreforholdene.

– Det ser ut som temperaturen skal gå litt ned til kvelden, og det betyr nok at der det er litt nullføre nå, så kan det fryse på rundt omkring, og da kan det bli glatt, sier Granerød.

På Østlandet sier meteorologen at det ligger an til at temperaturene vil holde seg så lave gjennom dagen at man unngår hålkeføre, men på Sørlandet kan kjøreforholdene bli krevende.

– Der bør man være litt ekstra obs, i og med at det snør godt der nede nå i morgentimene, og så blir det plussgrader utover formiddagen og tidlig ettermiddag. På kvelden så ser det ut til at temperaturene skal ned på minussiden igjen, og da ligger det an til at det kan være mye vann i veibanen som kan fryse på, og da blir det jo glatt.