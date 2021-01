Skyhøy strykprosent Flere utdanningsinstitusjoner opplever at en skyhøy andel av sykepleierstudentene strøk på vinterens anatomieksamen. På Universitetet i Tromsø strøk 100 av 300 studenter , skriver Nordlys som omtalte saken først. Jonathan Falk Av Publisert 19. januar, kl. 14:24 Tore Meek / NTB Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Khrono har hentet inn resultatet fra flere utdanningsinstitusjoner, og så langt viser tallene at i snitt har 27 prosent av studentene strøket . Dette er en økning på 9,3 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret, skriver avisen. Tore Meek / NTB Neste side (3) Forrige side (1)

Etter eksamensdagen i desember, skrev VG at mange studenter reagerte på vanskelige spørsmål og kronglete formuleringer. – Vi var forberedt på at det skulle bli vanskelig, men dette er et skyhøyt nivå, sa student Ida Marie Nygård til VG tidligere i vinter. Privat Neste side (4) Forrige side (2)

– Jeg kan ikke si jeg er sjokkert over resultatet, sier Edel Marlèn Taraldsen, studentleder i Sykepleierforbundet. Solveig Jaktveig Eriksen Neste side (5) Forrige side (3)

Reagerer på vanskelig eksamen - skyhøy strykprosent

– Da vi så oppgaven var vi engstelige for resultatene. Det viser seg at bekymringene våre har slått til, sier instituttleder ved Universitetet i Tromsø, Nina Emaus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hun forteller at de har mottatt flere tilbakemeldinger på den nye eksamensformen. Blant annet slet flere studenter med å komme seg inn på den digitale oppgaven, og mange har rapportert at nivået var svært høyt.

– Man skulle også tro at hjemmeeksamen gjorde det enklere, men med mindre tid er det faktisk vanskeligere, sier Emaus.

På hennes universitet har 100 av 300 studenter strøket på oppgaven.

Studentene fikk bare tre timer på å løse 130 oppgaver. Den korte tiden er også studentleder Edel Marlèn Taraldsnes i Sykepleierforbundet kritisk til.

– Det var en vanskelig eksamen. Vi har fått tilbakemeldinger på at det var mye detaljer, og lite fokus på breddekunnskap, sier hun.

Misfornøyd med flervalgsløsning

Ida Marie Nygård er førsteårs sykepleierstudent ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen, og er én av de rundt 4000 studentene som tok eksamen. Hun forteller at hun selv besto, men at det har vært en påkjenning for mange hun har snakket med.

– Å bestå var det eneste som sto i hodet på mange etter den eksamen. Jeg forstår at det er vanskelig å lage en hjemmeeksamen, men jeg føler de har hatt god tid. Corona har vist seg å ikke bli borte bare man knipser med fingrene, sier hun.

Ida Marie Nygård er førsteårs sykepleierstudent ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Foto: Privat

Nygård forteller at de først i november fikk beskjed om at årets anatomieksamen ville komme i form av flervalgsoppgaver. Det mener hun hemmer besvarelsen.

– Vi føler ikke vi har fått vist hva vi kan. Hvis du får en oppgave hvor du kan greie ut litt, så får du vist mye mer enn om du bare trykker på en pil.

Vil evaluere antall oppgaver

Det NOKUT som står bak eksamen, og assisterende avdelingsdirektør Stephan Hamberg sier de har forståelse for at løsningen ble vanskelig for studentene, og at beskjed i november gjorde det utfordrende.

– Vi skjønner at dette kan ha kommet sent for studentene. Det er synd. Likevel har vi ikke hatt så mange andre muligheter.

Han mener likevel mye av forklaringen på de dårlige resultatene ligger i pandemi-situasjonen, og mener at ikke eksamen var for vanskelig.

– For oss er dette et tegn på at det har vært et vanskelig semester. Det er en kombinasjon av at pandemien har gjort læring vanskelig og eksamensformen er ny. Dette er en uvant situasjon for studentene, og det gjør det vanskelig. Det skal vi ikke ta lett på. Samtidig så kan vi ikke senke nivået på hva en student skal kunne, det nivået må være det samme, sier Hamberg.

At studentene skulle løse 130 oppgaver på tre timer, tror han likevel nå vil bli sett nærmere på av eksamensgruppen, som står bak.

– Vi må forsikre oss fremover om at mengden oppgaver ikke blir for stor. Det vil eksamensgruppen se nærmere på.