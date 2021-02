HEDRER KAMERATEN: Christoffer Johan Abelsen (17) og Mathias Vars Hætta (14) ble kjent med Mogens Pareli Krogh Hovde gjennom motorsportmiljøet. Mandag tar de farvel med kameraten. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Motorcrossmiljøet tar farvel med Mogens (15): – Han lagde bare god stemning

HENNINGSVÆR (VG) Mogens Pareli Krogh Hovde (15) var i flere år aktiv innen bilcross, og nå hedres han med lyd og biler av motorsportmiljøet. – Det var han som samlet alle sammen, sier kamerat Christoffer Johan Abelsen (17).

– Det blir ikke den samme stemningen på løpene nå, det var han som alltid var glad og fikk oss til å le. Han som samlet alle sammen, sier Christoffer Johan Abelsen (17).

VG møter ham sammen med kameraten Mathias Vars Hætta (14) utenfor Vågan kirke i Henningsvær, hvor de har møtt opp for å ta farvel med brødrene Mogens Pareli Krogh Hovde (15) og Gustav Rane Krogh Hovde (12).

Brødrene var to av fem personer som mistet livet under en dramatisk hyttebrann i Andøy kommune 16. januar i år. Fire av de fem omkomne var barn under 16 år.

De to guttene VG møter er aktive i bilcrossmiljøet, og det var her de ble kjent med 15-årige Mogens.

HEDRER KAMERATEN: Christoffer Johan Abelsen (17) og Mathias Vars Hætta (14) ble kjent med Mogens Pareli Krogh Hovde gjennom motorsportmiljøet. Foto: HELGE MIKALSEN

– Jeg ble kjent ham gjennom bilcrossen, og jeg pleide å dra til ham noen helger om somrene. Du kunne snakke med ham om alt, han lagde god stemning med alle. Det blir ikke den samme stemningen på løpet nå, for han fikk oss alltid til å le og være glade. Det var han som samlet alle sammen, sier Abelsen.

Hedret med lyd

Begravelsen begynte klokken 12, og det er kun 50 personer som har fått slippe inn i Vågan kirke. Parkeringsplassen er derfor fylt opp av biler hvor folk sitter og følger med på begravelsen via streaming.

Utenfor kirken står det stilt opp flere biler for å hedre den bilinteresserte 15-åringen.

Bilen som han selv kjørte, en grønn Golf, har blitt dekorert med et rødt hjerte med startnummer og brødrenes navn.

337: Startnummeret til Mogens Pareli Krogh Hovde er klistret på bilruten til bilen han pleide å kjøre. Foto: HELGE MIKALSEN

Det er Tom-Arne Utne, leder i Norges Motorsportklubb, som organiserer minnemarkeringen fra motorsportmiljøet.

– Mogens har vært fører i klubben, og på grunn av det har familien ønsket å markere det Mogens brant for. Derfor har vi stilt ut seks bilcrossbiler, som er dem han kjørte mot, og vi har også stilt ut bilen til Mogens, den grønne Golfen med startnummeret hans 337, sier han.

Tom-Arne Utne, leder i Norsk Motorsportklubb, har organisert en minnemarkering utenfor Vågan kirke Foto: HELGE MIKALSEN

Utne forteller at 15-åringen startet å kjøre crosscart da han var 12 år gammel, før han som 14-åring kjørte bilcrossoppvisning for første gang. Det var Utne selv som holdt kurs for den bilinteresserte ungdommen.

– Det er stort å få lov til å være med. Det er spesielt, og det blir noe annet. Folk er vant til at begravelsesfølger skal være stille, men nå skal bilene stå og gå, og vi skal rusen dem opp og gi en siste hilsen, sier han.

– Å gravlegge et barn er vondt

Mathias Vars Hætta (14) har tatt turen helt fra Alta for å ta farvel med kameraten som han har kjent i nærmere fem år.

– Det blir veldig rart uten han. Det føles ikke ekte, sier han.

Han legger til:

– Vi var bestekompiser, jeg pleide å komme hit og bo et par uker om sommeren, så dro jeg med dem til bilcrossbanen. Vi skulle kjøre junior sammen til sommeren, men nå skal jeg kjøre for ham, sier han.

Prost Kristine Sandmæl, som leder seremonien, har fulgt kullet til den bilinteresserte 15-åringen tett.

– De pårørende og lokalsamfunnet tar avskjed med to livsglade, gode gutter som sto på terskelen til nye og spennende opplevelser i livet. Det er to Henningsværunger som er døde. Det er et lokalsamfunn og familier i dyp sorg.

– Å gravlegge barn er vondt, og alltid spesielt. Vi har lagt vekt på at seremonien skal speile de to guttenes liv, forteller hun.