KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer mot at konsekvensene av corona-krisen er svært skjevfordelte – og peker på regjeringen og Frps ansvar. Foto: Hallgeir Vågenes

Støre om corona-konsekvensene: − Ekstremt skjevt fordelt

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at regjeringen og Frp sammen bærer ansvaret for at mange familier sliter tungt i corona-krisen.

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde mandag i Stortinget om nye smittetiltak.

– Denne krisen som andre kriser rammer urettferdig. De som rammes hardest er ofte de som har det vanskeligst fra før, sa Jonas Gahr Støre etter statsministerens redegjørelse.

- Stadig oftere hører jeg at håndtering og belastning er ekstremt skjevt fordelt. Det er forskjell på å miste jobben og ha hjemmekontor. Det er forskjell på hjemmeskole med foreldre med lærere og hjemmeskole med foreldre som slår, sa han.

– Frp og regjeringen må sammen bære ansvaret for at mange familier sliter tungt, la Støre til.

Han viste til at de sammen har stemt ned forslag om feriepenger til de på dagpenger.

– Alarmerende mange unge står utenfor arbeidslivet og har en selvtillit som blir dårligere for hver dag som går. Vi kan ikke leve med en tapt corona-generasjon.

PARLAMENTARISK LEDER: Sps Marit Arnstad. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Nedgangen ble tre prosent av BNP

Støre og Ap sier at det er akutt behov for flere tiltak som kan berge arbeidsplasser, og som sikrer inntekt for dem som har falt utenom.

Ap-lederens beskrivelse er en helt annen enn statsminister Erna Solbergs gjennomgang av situasjonen.

I redegjørelsen sa Solberg at norsk økonomi har krympet med tre prosent i 2020 ifølge foreløpig anslag. Det er mindre enn regjeringen la til grunn før sommeren i fjor. 90 prosent av økonomien har uendret verdiskapning sammenlignet med året før, sa hun.

Advarer mot trøtthet

Senterpartiets Marit Arnstad sier at det nå er svært viktig at regjeringen klarer å holde sine vaksineløfter.

– Fra mars og utover skal det være mer enn nok vaksinedoser. Regjeringen sier at hele den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren. Det er utrolig viktig at det løftet blir holdt, sier hun.

Hun sier at det er viktig at folk ser begynnelsen på slutten – slik at folk ikke blir trøtte av tiltakene.

Arnstad minner samtidig om at de fleste har vært lojale og fulgt regjeringens råd.

– Folk har vært gode i Norge. De aller fleste har lojalt fulgt opp smitteverntiltakene. Senterpartiet er kritiske til å lovfeste et portforbud, når langt over 90 prosent av oss følger opp regjeirnges råd. Vi kan ikke bli et samfunn som straffer de mange for å ta de få. Det kan skje gjennom et portforbud, som er et unaturlig tiltak i et samfunn som det norske.

Opposisjonen samordner seg

De fire opposisjonspartiene Ap, Frp, Sp og SV – også kalt «firerbanden» – forsøker nå å samordne sine krav til regjeringen for å forsterke de gjeldende krisepakkene.

De fire partiene satt i møter til langt på kveld søndag for å forsøke å enes om forsterkede krisepakketiltak etter de strenge smitteverntiltakene som ble innført etter nyttår.

– Få opp tempoet

Frp-leder Siv Jensen sier at hun savner en gjenåpningsstrategi fra statsminister Erna Solberg.

– Det handler aller mest om å få folk tilbake i jobb. Jeg savnet det fokuset i statsministerens redegjørelse i dag, sier Jensen.

Hun sier at det er fallende oppslutning og tillit blant folk til regjeringens strategi.

– Jeg mener det går for sakte og ber regjeringen få opp tempoet.

Presses

– Det er fortsatt slik at regjeringen somler i møte med arbeidsledighet, og som hele tiden må presses av opposisjonen, sa SV-leder Audun Lysbakken.

– Statsministeren ber de permitterte om å gripe nye jobbmuligheter. Men for mange, for eksempel i Trysil, er ledigheten over 10 prosent. Da er det ikke mange jobbmuligheter som oppstår, la han til.