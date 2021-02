STILLE BY: Raymond Johansen kikket på bygatene fra kontorvinduet i Oslo rådhus etter at Norge stengte ned i mars i fjor. Nesten ett år senere er pandemien langt fra over. Foto: Frode Hansen, VG

Seks av ti er enige med Raymond: − Du må ikke bo i Oslo for å reagere

Raymond Johansen (Ap) mener at kommunene med mest coronasmitte skal få vaksiner først – og har folket med seg, ifølge en ny VG-måling.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er veldig glad for at så mange støtter å vaksinere mer i områder med høyt smittetrykk. Du må ikke bo i Oslo for å reagere på at mange vaksiner sendes til kommuner som ikke har hatt smitte eller den type inngripende tiltak som vi har hatt her i byen, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Hele 62 prosent vil prioritere områder med høyt smittetrykk, viser en undersøkelse Respons Analyse har utført for VG.

De er altså enige med hovedstadens toppsjef, mens kun 24 prosent støtter Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringens fordelingsstrategi, der vaksinedosene skal fordeles likt ut ifra folketall.

– Tvinner tommeltotter mens vi venter på Bent

– Min holdning er at vi må vaksinere mest der smittefaren er størst, uansett om det er Oslo eller Hitra. Da hindrer vi videre smittespredningen i landet, sier Johansen.

Forrige uke skrev Aftenposten om smittefrie kommuner som får flere vaksinedoser per innbygger enn Oslo.

– Jeg tror en del opplever at det ikke er rettferdig. Folk ønsker å bli ferdige med pandemien raskest mulig. Da må vi slukke brannen der det brenner, sier byrådslederen til VG.

Han understreker at det aller viktigste nå ikke er hvordan vaksinedosene fordeles innad i Norge, men å øke det nasjonale vaksinasjonstempoet.

ENIG MED FLERTALLET: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) får støtte av 62 prosent i en ny VG-måling om vaksinestrategi. Foto: Terje Bringedal, VG

– Hovedproblemet er at det ikke kommer nok vaksinedoser inn til Norge. Vi kan sette 110.000 i uka. Det tilsvarer en vaksine hvert sjette sekund døgnet rundt, men enn så lenge har vi bare fått litt over 17.000 vaksiner. Da er det ikke så rart at denne vaksinedebatten kommer opp, sier Johansen og legger til:

– Den mest overdimensjonerte kommunale tjenesten i Oslo nå er vaksinasjonssentrene våre. Der tvinner vi tommeltotter mens vi venter på Bent Høie.

Johansen har fått både støtte og motstand fra ordførere i andre kommuner. Men det må store endringer til i smittesituasjonen for å endre strategi, skriver FHI på sine nettsider.

– Større risiko

Støtten til en ny vaksinestrategi er sterk i hele landet, men aller størst er den på Østlandet og i kommuner med mange innbyggere, ifølge målingen.

– Jeg registrerer at forslaget ble møtt med hoderysting i Høyre, som sa at alle er like mye verdt uansett hvor i landet de bor. Men smitten og byrden er ikke likt geografisk fordelt, og da bør ikke vaksinene være det, sier Johansen.

– Vil du si «hva var det jeg sa?».

– Jeg kan holde meg til å si at jeg er glad for det.

Johansen mener at både regjeringen og han selv har nytt godt av at Norge er et tillitssamfunn.

– Men her opplever jeg at man ikke har klart å argumentere godt nok for den strategien man har valgt.

HOLDER PÅ STRATEGIEN: Helseminister Bent Høie og FHI, her ved avdelingsdirektør Line Vold. Foto: Frode Hansen

Problemet med å endre strategi, er at vaksinene må tas fra andre kommuner, mener overlege Preben Aavitsland ved FHI.

– Hvis du er i en risikogruppe og bor her, så er muligheten for å bli smittet større. Jeg har begge mine foreldre her, de er over 80 og ingen av dem har blitt vaksinert, svarer Johansen.

– Bent Høie frykter at flere kan dø totalt i Norge hvis vaksinene skal prioriteres til områder som har høy smitte nå.

– Frykter han ikke at det er mange av de eldre også her i Oslo som ikke får vaksine fort nok, og som har større risiko for å bli smittet enn i kommuner som ikke har hatt en eneste smittet gjennom hele pandemien? sier Johansen.

– Ikke hugget i stein

VG har forelagt Johansens uttalelser for Helse- og omsorgsdepartementet. De hadde ikke mulighet til å svare onsdag ettermiddag.

– Vi får foreløpig ikke store ukentlige leveranser av vaksine. Dersom vi for eksempel skulle vaksinere innbyggerne i Oslo måtte vi ta nesten alle vaksiner fra resten av landet i en periode, skrev statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post til VG tidligere samme dag.

– Dette vil være risikabelt i en pandemi, fordi vi ikke vet hvor neste utbrudd vil komme. Det er fare for at flere vil bli alvorlig syke og dø totalt i landet vårt, hvis vi nå prioriterer knappe vaksiner til et av områdene med mest smitte.

Likevel kan det komme endringer, skriver Erlandsen.

– Vaksinestrategien er ikke hugget i stein. Tilgang på vaksine og ny kunnskap om vaksinens effekt og smittesituasjonen kan endre prioriteringen. Derfor har regjeringen vedtatt en vaksinestrategi som bygger på FHIs råd, inkludert rådet om at strategien må kunne endres og tilpasses underveis.