22. juli er ikke med i politiets drapsstatistikk: − Misvisende

Ap-politiker og Utøya-overlevende Åsmund Aukrust reagerer på at 77 drapsofre mangler i politiets drapsoversikt for de siste ti årene.

– Det blir veldig misvisende for hva som faktisk har skjedd i Norge. Når man setter opp en statistikk over antall drap i Norge, men utelater den største drapshendelsen, sier Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Når politiet hvert år legger frem sin drapsstatistikk, mangler 77 drapsofre i oversikten for de siste ti årene.

De ble drept i terrorangrepene 22. juli 2011, åtte i regjeringskvartalet og 69 på AUFs sommerleir på Utøya.

I politiets drapsoversikt er de nevnt i en fotnote.

– Måten vi snakker om 22. juli på er som om det var en naturkatastrofe, som om det var noe som bare hendte, sier Aukrust, som selv var på Utøya.

Mener Siv Jensen misbruker statistikken

– Når vi fører statistikk på denne måten er det en ytterligere bekreftelse. Vi må snakke ærlig om det som skjedde 22. juli, sier han og fortsetter:

– 22. juli var terror og drap. De fleste ofrene var unge AUF-ere. Det var ikke tilfeldige ungdom på leir, de ble utsatt for et politisk attentat.

Aukrust reagerer både på at politiet utelater de drepte i terrorangrepet fra oversikten – og på måten Frp-leder Siv Jensen bruker den.

Til Nettavisen sier Jensen at regjeringen har berøringsangst og ikke vil snakke om at 37 prosent av drap begått de ti siste årene er begått av utenlandsfødte.

– Siv Jensen gjør det man ikke bør gjøre med statistikk, nemlig å enten bevisst, eller fordi hun glemmer, misbruker hun statistikken. Det viser hvor viktig det er at vi forteller den riktige historien, sier Aukrust og legger til:

– Det er jo beviselig feil. De siste ti årene er mer enn 20 prosent av drapene begått av en høyreekstrem terrorist. Det er det som er fakta.

– Aukrust sporer av det denne debatten handler om, svarer Frp-leder Jensen.

– Ser du poenget hans?

– Nei, det jeg sier er ikke feil.

– Det er ingen som ikke er berørt av dette grusomme terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli. Det er gudskjelov en så ekstraordinær hendelse i norsk historie at det savner sidestykke.

– Er det feil å ta opp 22. juli i denne sammenhengen?

– Jeg mener det er helt riktig å huske på 22. juli i alle mulige sammenhenger, men han sporer av i forhold til det som er tematikken i denne drapsstatistikken og underkjenner mange andre svært vesentlige problemer som forekommer i hverdagen.

Jensen viser til VGs oversikt over partnerdrap, som viser at 86 av 175 gjerningspersoner i perioden 2000 til 2021 er født i utlandet.

– Det er 49 prosent. Man kommer ikke forbi at det er en ekstrem overrepresentasjon. Partnerdrap er et økende problem i samfunnet, som i veldig stor grad knytter seg til ukultur fra andre deler av verden.

– Hensikten med drapsoversikten er å sammenligne antall drap, modus for drapssakene, hvilket forhold gjerningsperson har til offeret, rus under gjerningstidspunktet og en rekke andre forhold, skriver Vibeke Syversen, leder av Voldsseksjonen på Kripos, i en e-post til VG.

Politiet bruker statistikken til å se på utvikling og trender, noe de blant annet gjør for å forebygge drap, skriver hun.

– Grunnen til at 22. juli er tatt ut av drapsoversikten er utelukkende for at året 2011 skal være sammenlignbart med andre år.

– Ofrene for terrorangrepet 22. juli 2011 utgjør 20 prosent av ofrene de siste ti årene. Gir det et presist bilde av drap i Norge å utelate dem fra statistikken?

– I alle andre sammenhenger hvor man ikke ser på trender og tendenser, så har politiet med seg terrorangrepet 22. juli. Så hverken saken eller ofrene er glemt, selv om de ikke er del av drapsoversikten, skriver Syversen.

– Drapsoversikten er hele tiden under utvikling. Det foregår jevnlig diskusjoner om hva oversikten skal omfatte. Kripos er lydhøre for innspill og synes det bra at drapsoversikten diskuteres.