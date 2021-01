Nakstad om det muterte viruset: − Viktigere enn noen gang å holde avstand

Espen Rostrup Nakstad forteller til VG at det blir viktigere enn noen gang å holde avstand til hverandre nå de neste dagene.

– At folk må innstille seg på mindre kontakt og mindre reise ut av kommunen sin er nok lurt å innstille seg på om man bor i og rundt Oslo og Follo, forteller Nakstad til VG.

Regjeringen kan allerede fredag kveld legge frem nye tiltak for Nordre Follo og kommunene rundt. Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK fredag kveld at regjeringen er beredt til å ta en beslutning om virusutbruddet i Nordre Follo-regionen i løpet av kvelden.

Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo.

Den assisterende helsedirektøren forteller om den nye virusmutasjonen i en VGTV-sending fredag kveld. Han forklarer at det er dramatisk at det er blitt påvist nå, uten at de har klart å spore tilbake til kilden.

Han forteller også at det er liten kapasitet med stikkprøver på det muterte viruset, og at det derfor vil bli en nøye vurdert utvelgelse på hvem de frykter kan ha det. Både med tanke på geografiske områder og symptomer.

– Det er veldig viktig å være rask å finne ut av hvor viruset kommer fra. Nordre Follo har fått råd fra oss, og vi har vedtatt å stenge ned deler av kommunen for å begrense videre smitte, sier Nakstad om situasjonen.

Foto: Ola Vatn, VG

Han fikk også spørsmål om eventuelle tiltak som kan bli presentert fredag kveld. Han har ikke troen på at portforbud er det riktige steget å ta. I hvert fall ikke slik det ser ut nå.

– Ikke med mindre det blir helt prekært. Det som det er snakk om nå, uten å være helt presis, går det på tiltak for å begrense at folk har kontakt med hverandre for å hindre smitterisiko, sier Nakstad om rådene de gir regjeringen.

Nakstad forklarer at det har vært en lavere smittespredning etter nyttårsaften, og at det gir håp om at det muterte viruset kan ha spredd seg i mindre grad enn det kunne ha vært.

– Vi kan begrense at det sprer seg videre. Den muligheten har vi nå og ikke om noen dager.

– Hva er dine tanker om personer som ønsker å dra på skitur de kommende dagene?

– Man kan gå tur så lenge man har avstand mellom hverandre. Selve transportetappen til skituren som er risikoen her. Det er viktigere enn noen gang å holde avstand.

Dette er tiltakene i Nordre Follo:

Sterk anbefaling om ikke å reise ut av kommunen.

Sterk anbefaling om ikke å ha besøk hjemme.

Disse virksomhetene må holde stengt:

Barnehager og skoler. De må forberede seg på oppstart på rødt nivå etter gjenåpning.

Butikker unntatt matbutikker, apotek, optikere, dyrebutikker og bensinstasjoner.

Restauranter, kafeer og serveringssteder. Unntak for hjemkjøring og takeway. De som henter mat må få den levert utenfor lokalet.

Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.

Treningssentre, all innendørs trening også for barn og unge. Utendørs trening i grupper er sterkt frarådet.

Besøksstans på sykehjem, og sterkt frarådet med besøk i omsorgsboliger.

Tiltakene trådte i kraft 22. januar og varer frem til og med 27. januar.