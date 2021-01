Parkert av viruset

I Nordre Follo og store deler av Østlandet ble kjøpesentrene til spøkelseshus over natten. Men i de mørkeste timer flytter folk seg utendørs.

Dagene er dramatiske i Nordre Follo kommune.

Forrige fredag ble alvoret skrudd til: Den britiske coronamutasjonen kan ha spredt seg i Oslos grensekommune mot sør.

Kommuneoverlegen ba innbyggerne om å holde seg hjemme og innenfor kommunens grenser.

Smittespredningen kan ha pågått så lenge som i tre uker.

Per torsdag formiddag er 69 personer i kommunen bekreftet smittet av den britiske mutasjonen.

For ett år siden ble Oppegård og Ski kommune slått sammen. Den nye kommunen, Nordre Follo, ligger i Viken fylkeskommune og har omtrent 60.000 innbyggere:

Dagen etter at det fryktede utbruddet ble kjent, innførte regjeringen de strengeste tiltakene siden 12. mars.

– Vi gjør nå det vi kan for å stanse utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll, sa helseminister Bent Høie lørdag 22. januar.

Ti kommuner i Oslo-området er stengt, og ytterligere 15 kommuner har innført strenge tiltak.

Det er innført krav om hjemmekontor, hjemmeskole og et sterkt råd om ikke å ha besøk hjemme. Den britiske mutasjonen er den nye, store trusselen. – Så nå går jeg egentlig bare og venter, sier Kaja Espenes. Hun skal snart åpne kafé for togpendlerne. Kråkstad stasjon er vanligvis full om morgenen, nå er det folketomt.

Men i gatene i Ski sentrum er det mer folksomt. Luis Lopez er permittert fra jobben som tennisinstruktør, og barna hans er hjemme fra barnehagen. Han kommer opprinnelig fra Spania, og elsker å være ute når det er sol.

Foto: Tore Kristiansen

Luis forteller at han har vært permittert siden slutten av desember. Han kom til Norge for 10 år siden og brakte ifølge ham selv den spanske versjonen av tennis inn i landet.

– Jeg ble tilbudt en sommerjobb innen tennis da jeg kom til Norge i 2012. Da etablerte jeg «padeltennis» i Norge, sier han.

Han elsker å instruere i sporten og gleder seg til kommunen åpner igjen.

Barna er sendt hjem for å ha hjemmeundervisning for andre gang på ett år. Mathias (5) får ut energien sin utenfor familien Henriksen Grønvolds bolig på Langhus. Broren Sander er et av få barn som får komme i barnehagen, fordi han har ekstra behov.

I mars hadde familien Henriksen/Grønvold utfordrende dager med alle tre barna hjemme. De er fire, fire og fem år gamle, og alle tre går i barnehagen til vanlig.

Den ene sønnen krever en persons oppmerksomhet hele døgnet, dag og natt. Derfor har de kjempet hardt for at han skal få lov til å gå i barnehagen, selv om den egentlig er stengt.

– Det er krevende for mannen min å ha hjemmekontor med alle tre sønnene hjemme hele tiden når jeg må på jobb, sier mamma Connie.

– Ikke fordi han ikke er en god pappa, han er fantastisk, men fordi det ikke går når én av dem krever én til én-oppfølging, legger hun til.

Totalt er 22 barne- og ungdomsskoler i kommunen stengt.

Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Ikke så langt unna bor Elise Hunsager-Hynden (7) sammen med familien sin. Hun er glad for at hun har en lekeplass rett utenfor rekkehuset de bor i.

Elise sier det verste med stengt skole er at hun ikke får møte vennene sine. – Det går bra hjemme, men det er mye gøyere å være på skolen.

Syvåringen sier at hun tror lillebroren kommer til å forstyrre henne når hun har hjemmeskole.

– Når jeg trenger hjelp, så har kanskje mamma et møte, og pappa også. Så da må jeg løse det selv eller vente. Det kommer til å ta litt tid å løse det selv. Men jeg har en blomst jeg kan fargelegge, sier hun fornøyd.

På Kråkstad skøytebane er femteklassingene Henrik Veøy Tombre (10) og Julius Færgestad Svendsen (10) i gang med gymtime.

– Jeg er ikke så innmari god, men det er ganske gøy, sier Henrik fornøyd.

Hjemmeskole gjør at det mer opp til guttene selv å finne ut av hvordan de kan få trent.

Foto: Tore Kristiansen

– Vi kunne velge hvor vi ville ha kroppsøving, sier Julius.

– Skøytebanen er morsommere enn å bare gå rundt og snakke, forklarer Henrik.

Serveringstilbudet i Ski er kraftig redusert etter påbud om stenging. Unntaket er take away - og i gågaten har «Balkan Pizza og Kebabhouse» tilpasset seg det nye regelverket. De har satt opp en kasse i døren, men ingen får komme inn i lokalet. Daglig leder i bedriften, Kutlay Yeser, er takknemlig for at kundene handler likevel.

Anleggsarbeiderne Alex Voeitsch og Andreas Greinix står i kø for å få i seg pizza i Ski sentrum. – Vi er glade for at vi får holde åpent nå, sier Kutlay Yeser.

Tilbake på Kråkstad stasjon står Inger Skage Arntzen (61) helt alene og venter på toget.

– Det er litt skummelt å reise, men jeg tror det går greit. Det er jo bare å bruke munnbind og holde avstand, sier hun.

– Jeg er visst regnet som samfunnsviktig. Ikke kritisk, men viktig, presiserer hun. Inger må inn til Oslo for å være meddommer i Borgarting lagmannsrett i en narkotikasak.

Det er kun noen få butikker som får holde åpent. Kolbotn Torg er forlatt. Men i Ingierkollen slalåmsenter må de tilbake til 1980-tallet for å finne så gode besøkstall. – Det er godt å kunne holde noe åpent, så spesielt barna har noe å gjøre, sier driftsansvarlig Ludvig Daae.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold beskriver fortsatt situasjonen i kommunen som uavklart. Fremover vil FHI fortsette å analysere alle positive prøvesvar fra kommunen.

– Det knyttes noe usikkerhet til hvor mange prøver som gjenstår å analysere fra perioden, skriver kommuneoverlege Myhrvold torsdag.

