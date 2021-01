Foto: Gisle Oddstad

Eksperter spår sesongvaksine mot covid-19: − Vi klarer ikke å bekjempe viruset

Med muterte virusvarianter er det usikkert om covid-19-vaksinen vil ha samme effekt. Eksperter tror det kommer en sesongvaksine mot covid-19, på samme måte som vanlig influensa.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg tror ikke vi klarer å bekjempe viruset i den forstand at det blir borte, sier førstelektor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, Tone Gregers.

Det har vi nemlig bare klart én gang tidligere, da vi utryddet koppeviruset på slutten av 70-tallet, forklarer Gregers.

– Men jeg har full tro på at vi får kontroll. Et mulig scenario er at det kan må komme en sesongvaksine mot corona, på samme måte som at vi får en ulik influensavaksine hvert år.

Tone Gregers, immunolog ved Universitetet i Oslo, har skrevet bok om vaksiner. Foto: Krister Sørbø

Dette er egentlig det eneste sannsynlige scenarioet, mener Gunnveig Grødeland, som forsker på immunologi og vaksineutvikling på immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Nå har vi nådd et nivå av spredning i samfunnet, der det blir vanskelig å utrydde viruset. Vi klarer det kanskje i Norge, og muligens i Vest-Europa, men ikke i resten av verden. Og da vil det komme tilbake.

Da er det to mulige veier, forklarer hun:

Foto: Berit Roald

At vi lager, på lik linje med influensa, sesongvaksiner mot coronaviruset etter hvert som det endrer seg.

Eller covid-19 blir så lite farlig at det bare kan spre seg.

– Men også da vil det være fare for en ny versjon av covid-19, så en sesongvaksine mot corona vil uansett gi mening, sier Grødeland.

VAKSINEEKSPERT: Gunnveig Grødeland. Foto: Håvard Rønning

– Bare et tidsspørsmål

Hvis det blir en sesongvaksine mot covid-19, vil det fungere på omtrent samme måte som vi vaksinerer mot influensa:

Hvert år blir personer i risikogrupper og over 60 år i Norge rådet til å ta en sesongvaksine mot influensa. Basert på en global overvåkning der man tar prøver av mennesker og dyr, forsøker man å forutse hvilke typer influensavirus som vil forårsake epidemi neste år. Så blir en vaksine laget basert på disse antagelsene.

– Derfor er influensavaksinen noen ganger veldig god, og andre ganger skikkelig dårlig, forklarer Grødeland.

Influensavirus muterer oftere enn coronavirus, og derfor kan man tenke seg at en sesongvaksine mot covid-19 kan komme hvert eller annethvert år, sier vaksineeksperten.

Det betyr ikke at vaksinen som rulles ut i hele verden nå er bortkastet.

les også Slik har det britiske viruset mutert: – Skremmende

– De mutasjonene som er observert så langt i Europa, er varianter som vaksinen vi har i dag vil beskytte mot. Også er det sett enkelte mutasjoner, som den fra Sør-Afrika, der vaksinen kanskje ikke gir full effekt - men den vil likevel fungere, sier Grødeland.

Så er det bare et tidsspørsmål før vi må oppdatere vaksinen, og bruke samme strategi som sesongsvaksinen for influensa, forklarer Grødeland.

– Det kan ta ett år eller to før vi er der. En sesongvaksine er det mest sannsynlige scenarioet, og det vil jeg si at er rimelig sikkert.

Tror vi snart kan leve mer som før

Hun understreker at vaksinen vi nå tar uansett vil bli brukt, og er relevant.

– Dette er viktig for de spesielt sårbare risikogruppene, der selv små infeksjoner av forkjølelse er en potensiell trussel. Uansett hva som skjer med covid-19, har vi faktisk laget vaksiner som kan bidra til å beskytte den delen av befolkningen mot coronavirus fremover.

Grødeland har troen på at nordmenn mot sommeren vil kunne leve mer som før.

– Når folk nå får tilbud om vaksinen, og tar den og følger smitteverntiltakene, er det realistisk at vi vil klare å få en slik kontroll at vi kan leve relativt normalt utover våren.

OVERLEGE: Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Annemor Larsen / VG

– Tviler på at det blir særlig ofte

Dersom det skulle oppstå virusvarianter som dagens vaksiner ikke gir immunitet mot, og disse variantene etter hvert dominerer, må man endre på vaksinene, sier overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland.

– Teknisk sett er det enkelt. Jeg tviler på at det blir aktuelt særlig ofte, sånn som ved influensa, for coronaviruset endrer seg mindre enn influensaviruset.