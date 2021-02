FETTERENS ADVOKAT: Advokat Arvid Sjødin fører saken for fetteren i Tengs-saken. Han sier de ikke gir seg «før Dovre faller». Her er han avbildet i 2017. Foto: Lise Skogstad, VG

Fetteren til Birgitte Tengs klager inn Norge til FN

Han ble frikjent for drapet på den 17 år gamle jenta på Karmøy, men likevel dømt til å betale erstatning til de etterlatte. Nå mener fetteren at Norge har brutt menneskerettighetene.

26 år etter det uoppklarte drapet, kjemper fetteren til Birgitte Tengs en innbitt kamp for å få fjernet erstatningsdommen mot seg. Han har tidigere anket erstatningsdommen helt opp til Høyesterett, der han i fjor ble avvist. Han har også et pågående søksmål mot staten, og har prøvd saken sin for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Nå klager fetteren og hans advokat Arvid Sjødin Norge inn til FN, nærmere bestemt til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

– Vi klager Norge inn fordi fetteren ikke får endret dommen sin, og må leve resten av livet med en dom som er uriktig, der det står at han skal ha drept og seksuelt misbrukt sitt søskenbarn, sier Sjødin til VG.

– Her holder vi på til Dovre faller, lover advokaten.

Kaller det «ulovlig inngrep på omdømme»

Birgitte Tengs ble funnet drept like ved sitt hjem i Kopervik på Karmøy 6. mai 1995. Den jevngamle fetteren til Tengs tilsto drapet i avhør, men trakk siden tilståelsen. Avhørene av fetteren er blitt kraftig kritisert, og har bidratt til å endre politiets avhørsmetoder.

Fetteren ble like fullt dømt til 14 år fengsel. Han ble frikjent i lagmannsretten i 1998, men dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre. Det er denne sivile dommen fetteren og Sjødin nå vil ha omgjort.

De mener erstatningsdommen er et brudd på den internasjonale konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, der det heter at «ingen må utsettes for ulovlige inngrep på ære eller omdømme».

– I erstatningsdommen står det skrevet at fetteren har begått handlingen, noe som er i strid med den strafferettslige frifinnelsen. Derfor er krenkelsen mot ham så alvorlig, sier advokat Sjødin.

Kravet om 100.000 kroner i oppreisning er senere blitt ettergitt, men Sjødin sier det alltid har handlet om selve dommen.

– Det handler om stigmatiseringen som en slik dom har mot en person, sier han.

Dette er andre gang fetteren klager inn Norge for FN. I 2019 sendte han inn en klage på en såkalt prosesshandling, som gjaldt et mindre forhold i saken. FN skal ikke ha behandlet denne klagen.

DREPT: Birgitte Tengs ble bare 17 år. Foto: PRIVAT

Elden: – Burde avventet

VG har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om en kommentar på den nye klagen til FN.

– Det er en verserende sak for domstolene om dette hvor Justis- og beredskapsdepartementet/staten er part. Departementet kan derfor ikke uttale seg om saken, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

Han viser til fetterens søksmål mot staten, der han i desember ble avvist av Borgarting lagmannsrett. Fetteren har anket avgjørelsen til Høyesterett.

Birgitte-saken * Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. * To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. * Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart. * Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. * I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst». * Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. * Politiet har mottatt analyseresultatene fra store mengder biologisk materiale som er sendt til analyse til Østerrike høsten 2017. Dette arbeidet fortsetter stadig. * Politiet har totalt fått 2100 tips i saken. Kilde: NTB Vis mer

John Christian Elden, som er bistandsadvokat for Birgittes foreldre, reagerer på timingen.

– Etter at både Høyesterett og Menneskerettsdomstolen har slått fast at det er kurant og riktig å pådømme erstatningskravet selv der tvilen kom han til gode når det gjaldt kravet om straff, tenker vi at han burde avventet til det eventuelt forelå noen ny bevis i saken, sier han til VG.

BISTÅR FORELDRENE: Advokat John Christian Elden er bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs. Her er fotografert i forbindelse med en annen sak. Foto: Terje Pedersen, NTB

Etterforskes på nytt

Birgitte-saken har fortsatt status som en uoppklart drapssak. Cold case-gruppen i Kripos har gransket saken på nytt, og har pekt på en rekke personer og spor som de mener bør undersøkes nærmere. På deres anmodning er Birgitte-saken blitt gjenopptatt av Stavanger-politiet, som nå håper på å kunne oppklare saken ved hjelp av DNA.

Gjennomførte avhørene av fetteren: Drapsetterforskernes tragiske skjebne

Lars Ole Berge, politiadvokat i Stavanger og ansvarlig, sier at fetteren ikke har vært i søkelyset i forbindelse med den nye etterforskningen.

– Status er at han hverken er mistenkt eller siktet i etterforskningen, og ellers så ligger det fast det vi har sagt hele tiden at vi ser bort ifra tilståelsen. Han har heller ikke vært til avhør i forbindelse med ny etterforskning, sier han til VG.

Får ikke jobb i Norge

Dommen har fått store konsekvenser for fetteren, ifølge advokaten.

Fetteren er utdannet siviløkonom og har vært ansatt i internasjonale banker i utlandet de siste ti årene. Han fikk på et tidspunkt jobb i en bank i Stavanger, men ble sagt opp da de forsto at han var fetteren i Tengs-saken. Banken ble senere dømt til å betale erstatning til fetteren, men ga ham ikke jobben tilbake.

– Etter det har han søkt mange hundre jobber i Norge, men får ikke jobb. Han bor nå i Spania, på grunn av dette. Han er i praksis utestengt fra Norge, mener Sjødin.

– Hva vil en eventuell endring i den sivile dommen føre til for ham?

– Da får vi en situasjon der norske domstoler erkjenner at de har gjort feil, og at det ikke er noe mistanke knyttet til ham, svarer advokaten.

– En endelig frifinnelse?

– Ja.

PS! I sin klage til FN ber også Sjødin og fetteren om at Norge går bort fra fristen for å endre en sivil dom. Den er nå på ti år, men for dommer avsagt før 2008, som i fetterens tilfelle, er fristen fem år.

– Det bør ikke være en frist i det hele tatt når det er et belastende innhold. Disse dommene får enorme konsekvenser for folk, og å ha en tidsfrist for å omgjøre dem er i strid med internasjonale konvensjoner, argumenterer Sjødin.