KLAR TALE: Lan Marie Nguyen Berg mener stortingsflertallet viser fingeren til fremtiden. Foto: Annemor Larsen

MDG-Berg vil ikke ha 5000 milliarder kroner

MDG-topp Lan Marie Nguyen Berg sier at oljen og gassen må bli liggende hvis Equinor skulle gjøre et funn verdt 5000 milliarder kroner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg vil kutte hele coronakrisenpakken til oljebransjen og skru igjen kranene i Nordsjøen om 14 år.

– I vårt nye programforslag foreslås det en sluttdato for oljen i 2035. Vi vil erstatte stadig mer utrygge oljejobber med framtidsrettet grønne arbeidsplasser så fort som mulig. Nå trenger vi oljebransjens kloke hoder til å bygge de fornybare næringene dette århundret krever av oss, sier Berg til VG.

Vil ikke ha 5000 milliarder kroner

– Sverdrupplattformen skal bidra med 1400 milliarder kroner frem til 2070. Din partikollega og nestleder Arild Hermstad har tidligere sagt at det ikke er realistisk når verden er enige om at vi skal ha 0-utslipp fra 2050. Men nå sier dere at også den skal stenges ned i 2035?

– Jeg mener at vi bare kan glemme at Sverdrup-plattformen skal pumpe olje i 50 år til. Det er overhodet ikke forenlig med at verden må ha null utslipp i 2050. Norge har massevis av muligheter til å tjene penger på måter som ikke ødelegger klimaet for oss selv og våre barn. La oss heller bli verdensledende på fornybar energi og klimateknologi til havs.

– Hvis Equinor finner et felt imorgen verdt 5000 milliarder kroner, vil det trolig ta ti år før produksjonen kommer i gang. Betyr det at dere mener feltet ikke skal utbygges og at oljen og gassen bør få ligge der?

– Definitivt. Oljen og gassen må bli liggende i bakken. La oss heller føre en politikk som gjør oljearbeidere til klimahelter. Kunnskapen som finnes i oljebransjen bør heller brukes til å bygge for eksempel vindturbiner til havs enn understell til nye oljeboringsplattformer.

– Lut lei

Hun legger til:

– Jeg er lut lei av at så mange tror at Norge vil kollapse uten oljen. Det er vitner om manglende optimisme på hva vi kan få til i Norge, og at vi kan løse klimakrisen. De fleste land i Nord Europa fikser dette helt fint.

– Med den korte horisonten; er det noe vits i å dele ut letelisenser/fortsette leting etter olje og gass?

– Nei, absolutt ikke. Innen 2030 må verden ha kuttet halvparten av utslippene. Derfor kan vi selvfølgelig ikke fortsette å åpne nye oljefelt i Norge som skal fortsette å forurense enormt i lang tid fremover. Vi må slutte å lete etter ny olje, og heller flytte fossilbransjens fordeler til grønne næringer. I EU har de sagt at en tredjedel av hele EUs investeringsbudsjett skal gå til klimatiltak.

Hun sier verden har forstått det, men ikke Norge.

– Det blir flere og flere eksempler på at oljealderen raskere og raskere går mot slutten: Danmark vedtok i fjor å avslutte oljejakten i Nordsjøen. USA nye president vil stanse oljeleting i Arktis. EU har hevet sine klimaambisjoner, lagt fram sin «Grønne giv» for nye jobber, og sagt at en tredjedel av EUs investeringsbudsjett skal gå til klimatiltak, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg til VG.

– Viser fingeren

Hun bruker oljepakken som eksempel.

– Over hele verden prøver politikere å håndtere den økonomiske krisen som følge av corona, samtidig som de tar tak i den voksende og alvorlige klimakrisen. Unntaket er Norge. Her vedtok Stortingsflertallet i fjor en oljeskattepakke som skal utløse investeringer på over 100 milliarder. Og regjeringen åpner nye oljefelt. Det er helt krise for klimaet.

Hun er skyter fra hoften.

– Ikke overraskende skjøt oljeinvesteringene til værs i 2020 som følge av oljeskattepakken. Etter tidenes klimavalg med tusenvis av klimastreikende unge i gatene, ble altså konklusjonen at Norge satser enda mer på olje. Det gjør meg forbanna å se at så mange politikere på Stortinget kan leve med at de viser fingeren til fremtiden på denne måten. Oljeskattepakken må avvikles umiddelbart etter valget, sier Miljøpartiet de grønnes fremste klimaforkjemper i hovedstaden.

NHO: – Svært radikalt

Leder Anniken Hauglie i Norsk olje og gass i NHO advarer kraftig mot MDGs politikk.

NY JOBB: Anniken Hauglie er blitt sjef for Norsk olje og gass, arbeidsgiverorganisasjonen til olje- og gass-selskapene i Norge. Foto: Helge Mikalsen

– Dette er et svært radikalt forslag. Å legge ned olje- og gassproduksjon i Norge vil bare føre til at andre olje- og gassnasjoner produserer mer og er ikke fornuftig klimapolitikk. Vi sysselsetter opp mot 225 000 mennesker og bidrar med store inntekter til fellesskapet, inntekter som også vil bidra til å bygge opp nettopp nye lavutslippsløsninger og eksportmuligheter.

Hun legger til:

– Vi som bransje skal redusere utslippene fra produksjon ned mot null. MDGs forslag er kun et eksempel på selvpisking uten klimaeffekt.

Den tidligere Høyre-statsråden sier oljebransjen skal bidra til å nå Paris-avtalen.

– Vi jobber samtidig systematisk med å utvikle nye verdikjeder, lavutslippsløsninger og markeder som havvind, produksjon av hydrogen fra naturgass og å utvikle storskala CO2-fangst og -lagring. Vi kommer til å bidra betydelig med de krevende løsningene som Europa og verden trenger for å nå klimamål, da er det ikke norsk sokkel det er fornuftig å stenge ned.

– Virkelighetsfjernt

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier MDG viser sitt sanne ansikt.

– De står for en næringsfiendtlig politikk som vil skade norsk økonomi og føre tusenvis ut i ledighet. Nå å har MDG tydelig valgt side og sagt de ønsker en ny rødgrønn regjering. Hvilke av disse ekstreme forslagene vil Støre og Vedum innfri for å få deres støtte? Her fortjener velgerne et tydelig svar, sier hun og legger til:

– Det er greit at Lan er lut lei, med det er jammen meg jeg og. Berg sine forslag vil tappe statsbudsjettet for milliarder, og også mye mer enn de 32,5 milliardene i skatteøkninger MDG alt har varslet. Dette er virkelighetsfjernt.