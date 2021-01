CORONA-STRID: SV-leder Audun Lysbakken (f.v.), Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, Ap-leder Jonas Gahr Støre, statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen under debatten på NRK. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud / NTB

Opposisjonen vil forsterke deler av krisepakken

Flere av opposisjonspartiene sier at dagens krisepakke må forsterkes. – Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets vedtak om å forlenge flere av ordningene til 1. oktober. Det må rettes opp, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klokken 1200 i dag la regjeringen frem sin nye corona-krisepakke. Samlet kostnad 16,3 milliarder kroner.

Her er hovedpunktene:

Det er et spesielt bakteppe til dagens krisepakke. I forkant har «firerbanden» på Stortinget: Frp, Ap, Sp og SV gått sammen og vedtatt 32 corona-tiltak som de mener må gjennomføres.

– Vi følger opp anmodningene fra Stortinget, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte corona-pakken fredag.

– Vi har svart opp det meste, sa finansminister Jan Tore Sanner.

Listhaug vil rette opp flere punkter

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier likefullt at krisepakken må forbedres.

– Det er mye bra, men samtidig er det flere ting Stortinget har vedtatt som ikke er fulgt opp. Det er dermed mye som må forbedres, men dette er et bra utgangspunkt på kort tid. Stortinget må likevel inn og forbedre blant annet kompensasjonsordningen som skal redde bedrifter og arbeidsplasser gjennom krisen.

Hun peker en annen sak:

– Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets vedtak om å forlenge flere av ordningene til 1. oktober. Det må rettes opp.

les også Vaksinerte værfaste bilister

Hun legger til:

– Vi er veldig glade for at strategien som er valgt kan redde Norwegian. Men vi er overrasket over at regjeringen ikke har kommet lenger når det gjelder kompensasjonsordning for luftfarten, som skal sikre konkurranse og billige flybilletter til det beste for reisende, sier

Kritisk Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken er kritisk til regjeringens forslag til ny krisepakke:

– Erna Solberg er kronisk for sein og gjør alltid for lite for å holde ulikheten nede. Pandemien er også en forskjellskrise, og det har regjeringen ikke forstått. Nå må regjeringen gjeninnføre flere sosiale tiltak som de avskaffet i høst, det beviser at de har undervurdert hvor stor krisen er for arbeidsløse og folk med lite, sier han.

les også EMA: Dødsfall kan ikke knyttes til Pfizer-vaksinen

Han ser flere svakheter:

– Det største problemet med pakken er at den ikke gir mer å leve av for lavtlønte som har mistet jobben. Mange har det nå svært vanskelig økonomisk etter lang tids ledighet. SV krever at folk på dagpenger får beholde mer av inntekten sin og at arbeidsløse må få feriepenger. Det vil skape litt mer trygghet for mange som er i en fortvilet situasjon.

Han sier de også reagerer sterkt på «at regjeringen skaper ny usikkerhet ved ikke å følge opp Stortingets vedtak om at støtteordningene for folk og bedrifter skal vare til høsten».

Kravene

Noen av hovedkravene til de fire opposisjonspartene var:

«Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021»

«Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021»

«Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019.»

«Sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst».

Og en rekke andre punkter, blant annet kompensasjonsordning for flyselskaper, ordninger for studenter, drosjesjåfører, lærlinger og frilansere.

Hele listen kan du lese her:

Flertallsvedtak i Stortinget 1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021» 2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021» 3. «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode II til 1. juli 2021» 4. «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021» 5. «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert» 6. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019.» 7. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) frem til 01.10.2021» 8. «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021» 9. «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021» 10. «Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner». 11. «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag» 12. «Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter». 13. «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsrettet tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud» 14. «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert» 15. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forlenge den generelle kompensasjonsordningen frem til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%». 16. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter» 17. «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr» 18. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i ny salderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller nedstengninger til gode.» 19. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om styrke omstillingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.» 20. «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres frem til 1. juli 2021 og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernbegrensning» 21. «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen. 22. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp er i tillegg enige om: 23. «Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten.» I tillegg ble de fire partiene enige om følgende tiltak mot importsmitte: 1. Tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing for covid-19 blant risikogrupper i kommunale helseinstitusjoner. 2. Sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst. 3. Bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter. 4. Obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse. 5. Å raskt få på plass en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for testing og overholdelse av karanteneregler/isolasjon. 6. Fremme forslag om strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft. 7. Fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst. 8. Styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke sin aktivitet med tilsyn på arbeidsplasser. 9. Styrke kontrollen ved grenseovergangene, herunder tilpassede løsninger ved mindre trafikkerte grenseoverganger. Vis mer

Mer oljepenger

Listhaug sa til VG fredag formiddag at det er mulig å bruke mer oljepenger, siden verdien steg med over 1000 milliarder i fjor.

Regjeringen gjør nettopp det. Oljepengebruken i statsbudsjettet vil øke med 18,6 milliarder kroner som følge av de tiltakene regjeringen foreslår.

Det gir en samlet oljepengebruk på 363,2 milliarder kroner, som innebærer et uttak over handlingsregelen på tre prosent; uttaket ligger an til å bli 3,3 prosent.

– Underlig, sier Ap-Raymond

Byrådet i Oslo er skuffet over at regjeringen ikke har laget en målrettet tiltakspakke for Oslo-området.

– Det er underlig all den tid regjeringen forrige lørdag innførte nasjonale tiltak i Oslo og nærliggende kommuner, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

les også Moskéer bør bli vaksinesentre nå

– Arbeidsledigheten i Oslo er høyest i landet, og i flere bydeler er den over 7 prosent. Det er særlig de unge som rammes. Han foreslår en ordning som betaler lønn til arbeidstakerne, så de ikke må permitteres. Da kan de arbeide i bedriften eller ta videreutdanning, påpeker han og legger til:

– Flere bransjer har i realiteten fått næringsforbud av regjeringen. Mange innenfor uteliv og reiseliv har blitt permittert både en og to ganger, mens andre har mistet jobben. Vi må gi arbeidsfolk tryggheten tilbake, sier Johansen.

NHO ber Stortinget gjøre pakken enda bedre

NTB skriver at NHO mener regjeringen bare kommer bedriftene et stykke i møte med den nye tiltakspakken, og ber Stortinget plusse på den.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid mener det er bra at regjeringen styrker kompensasjonsordningen for bedriftene.

– Den siste runden med innstramminger i smitteverntiltak har gjort dette enda viktigere. Vi skulle gjerne ha sett noen flere forbedringer, blant annet ved at kostnader til smittevern hadde blitt inkludert, sier han.

Han etterlyser en løsning for å kompensere kostnader knyttet til arbeidsgivernes lønnsplikt.

– Vi setter derfor vår lit til at Stortinget vil gjøre krisepakken enda bedre.

– Svikter de ledige

Rødt-sjef Bjørnar Moxnes er veldig misfornøyd.

– Regjeringen svikter de arbeidsledige og sliter ned velferdstilbudet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt krever lønnskompensasjon for de permitterte og bemanningstilskudd til den kommunale velferden.

les også Flere smittede i skoleutbrudd i Nordre Follo

– Det trengs støtte for å sikre arbeidsplasser som kan overleve, men det er provoserende at regjeringen ikke kompenserer bedre for tapene for mange arbeidsfolk, etter nedstenging på svært kort varsel, sier han.

– Tusenvis har på få dager havnet på dagpenger og går raskt ned i inntekt. Nå må ordningen med lønnskompensasjon til de permitterte gjeninnføres umiddelbart. De permitterte må sikres 20 dagers full lønn, slik det var fra mars til august i fjor, sier Rødt-lederen.

– Smerter

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO- Reiseliv er fornøyd med en rekke tiltak i regjeringens nye krisepakke, men ber Stortinget forsterke den på noen områder.

– Det er særlig kostnader knyttet til permitteringer som smerter, som mange reiselivsbedrifter opplever for tredje eller fjerde gang nå. De to første ukene med lønn som bedriftene må betale selv utgjør mer enn det de får i kompensasjon i en tid der de har null inntekter. Den regningen må regjeringen ta, sier Krohn Devold.

– Tilbakevirkende kraft

– Den andre store kostnaden er for hoteller og restauranter som er nødt til å kaste enorme mengder mat, øl og andre varer som er datostemplet. Vi snakker om enorme summer som går rett i søpla. Disse kostnadene må også inn i kompensasjonsordningen eller dekkes på en annen måte, forklarer NHO Reiselivs administrerende direktør.

Hun oppfordrer opposisjonen på Stortinget til å fortsette å levere der regjeringen ikke vil, enten ved en lovendring eller ved å ta kostnadene inn i kompensasjonsordningen.

– Det er viktig at kompensasjonen får tilbakevirkende kraft, slik at bedriftene får dekket de akutte kostnadene de fikk da de ble tvunget til å stenge ned, avslutter Krohn Devold.