Regjeringen strammer inn reglene for innreise: − Noen veldig tøffe motbakker

Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene siden mars. De trer i kraft ved midnatt, natt til fredag.

Det opplyser statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sier hun. Det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme til landet.

Samtidig gjøres det unntak for samfunnskritisk personell, transportarbeidere, helsepersonell og personer som skal ha samvær med barn.

– Jeg sa da vi lanserte tiltakene i begynnelsen av januar, at vi var godt inn i en maraton, og at vi så slutten på den. Men det viser seg at det på slutten kan være noen veldig tøffe bakker, som vi alle må gjennom for å være sikker på at resultatet blir at flest mulig nordmenn kommer over målstreken, sier Solberg.

Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021.

– Helt nødvendig

Statsministeren begrunner de nye tiltakene med den betydelig mer smittsomme varianten man ble kjent med før jul.

– Det vi ser er at tiltakene virker, nå vil innreiserestriksjonene innebære strengere kontroll. Krafttaket har mest sannsynlig gjort at det muterte viruset ikke har spredd seg så mye som det eller kunne gjort gjort, sier hun.

Solberg beskriver de nye reglene som inngripende, og at de skal vurderes på nytt om to uker.

Statsminister Solberg understreker at det er nødvendig med innstrammingene, til tross for at smitten i Norge for øyeblikket er synkende.

– Det er helt nødvendig med kraftige innstramminger og restriksjoner. Vi må være forberedt på strengere innreiserestriksjoner i en periode som er lenger enn de 14 dagene, sier hun.

Helsedirektoratet skriver onsdag at det kun bør gis innreise til personer som kan dokumentere at reisen har et nødvendig formål som ikke kan utsettes. Det kommer frem i det faglige grunnlaget for tiltak mot importsmitte.

Direktoratet skriver videre at de foreløpig ikke finner det «forholdsmessig å innføre innreiseforbud fra land med høy insidensrate».

Press fra opposisjonen

Avgjørelsen kommer etter økt press fra opposisjonen om importsmitte. Forrige uke ble «firerbanden» – bestående av Ap, Sp, Frp og SV enige om nye tiltak for å begrense importsmitten.

Også Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har flere ganger den siste tiden understreket behovet for strengere tiltak mot innreise.

– Når Oslo-regionen nå er stengt, vil jeg stille spørsmål ved om ikke også flytrafikken fra smitteutsatte områder bør stenges for en periode, sa Johansen til NTB tirsdag.