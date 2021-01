PÅ VEI: Øystein Stangeland på vei til å bestige K2 i 2008. Han kom seg nesten til toppen. Foto: Lars Flatø Nessa

Klatreprofil Øystein Stangeland funnet etter snøskred

Han ble meldt savnet natt til søndag 17. januar etter at han ikke kom tilbake fra en skitur på Kattfjordeidet i Tromsø.

Politiet iverksatte store søk på stedet for å finne 51-åringen, uten å først lykkes. Det var også registrert større snøskred i området der Stangeland var savnet.

Basert på medisinskfaglige vurderinger konkluderte politiet 19. januar med at det ikke lenger var håp om å finne ham i live, og aksjonen gikk da over i en fase der de har søkt etter en antatt omkommet.

Onsdag ble Stangeland funnet omkommet av letemannskaper på Kvaløya i Tromsø, skriver politiet i en pressemelding.

De pårørende er informert.

K2: Øystein Stangeland på vei mot toppen av verdens nest høyeste fjell i 2008. Foto: Lars Flatø Nessa

– Den omkomne er ikke formelt identifisert, men politiet legger til grunn at det er savnede Øystein Stangeland som er funnet omkommet, heter det videre i pressemeldingen.

Stangeland ble meldt savnet av samboeren da han ikke kom hjem etter skituren som han la ut på alene. Letingen har vært svært krevende på grunn av dårlig vær og skredfare, skrev magasinet Klatring da det ble kjent at han var antatt omkommet.

Var med på den fatale K2-ekspedisjonen

Stangeland kom opprinnelig fra Stavanger og har vært en sentral person i klatremiljøet i flere år.

Han var ifølge magasinet blant annet med på begge de to norske ekspedisjonene til verdens nest høyeste fjell, K2. Først i 2005, da hele klatrefølget snudde, så i 2008, da Rolf Bae, kjæresten til Cecilie Skog, omkom nær toppen av fjellet.

Lars Flatø Nessa var sammen med Stangeland i det andre forsøket på å nå toppen. De to ble kjent i klatremiljøet i Stavanger og dro på mange turer i inn- og utland.

Stangeland var også med i Rogaland Alpine Redningsgruppe fra 2002 til 2010, som Nessa i dag er leder for.

REDNINGSGRUPPEN: Øystein Stangeland her i arbeid for Rogaland Alpine Redningsgruppe sammen med 330-skvadroen fra Sola i 2009. Foto: Hugo Bergsaker

Til iTromsø sa han at han mottok en telefon fra felles venner i Tromsø søndag morgen 17. januar om at det var Stangeland som var savnet.

– Jeg fikk en klump i magen da, altså, sa han til avisen.

Nessa var preget etter nyheten om at kameraten trolig har omkommet.

– Nå kjenner jeg veldig på sorgen, sa han.

Skal ha kjent Tromsø-fjellene godt

Under K2-ekspedisjonen valgte Stangeland å droppe toppstøtet, mens Bae stoppet underveis og ventet mens Skog og Nessa gikk til toppen og kom ned igjen.

Elleve klatrere og sherpaer omkom som følge av israset på fjellet den dagen.

– Øystein og jeg var på mange turer sammen, men det dabbet litt av etter den forferdelige ulykken på K2, sa Nessa.

Han fortalte også at Stangeland, som bodde i Tromsø de siste to årene og en lang periode på 90-tallet, kjente fjellene i området godt og hadde lang erfaring med slike typer turer som han la ut på lørdag 16. januar.

Vanvittig stort tap

Sigurd Felde (48) var med på den første K2-ekspedisjonen sammen med Bae og Stangeland, da ingen av dem nådde toppen.

Han har også jobbet sammen med Stangeland som industriklatrere i Nordsjøen.

– Dette er et vanvittig stort tap for alle oss som kjente Øystein godt. Det er tragisk, sa han da det ble kjent at det var Stangeland som var savnet.

Felde omtaler Stangeland som gavmild og hjelpsom på tur.

– Hvis det var en vanskelig klatrepassasje, var det han som hadde det ekstra giret for å få oss videre. Det var heller ikke sjelden at han gikk først til toppen og så kom ned igjen for å hjelpe andre med å bære utstyr og lignende. Han var egentlig ganske unik, på mange måter.