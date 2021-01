IKKE NAIV: Roy Steffensen (til venstre) utveksler ord bak maske og pleksiglass i stortingssalen med partifelle Per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Frp-Roy: Frykter økt studentutveksling fremmer spionasje

Er regjeringen naiv som øker student- og forskerimporten fra land som Iran og Kina – uten å belyse faren for spionasje? – Utvilsomt, mener leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité.

Han er ikke kjent for å se hverken spøkelser eller spioner på høylys dag, Men Roy Steffensen har lest seg opp på den norske e-tjenestens siste trusselvurderinger. Det gjør han urolig.

For der fremheves det at i flere stater med program for masseødeleggelsesvåpen (MØV), er det nære bånd mellom den sivile forskningen og de militære våpenprogrammene.

«En forskers forbindelse til sitt lands våpenprogram vil derfor kunne vedvare også under vedkommendes forsknings- og studieopphold i Norge», skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin siste trusselvurdering for 2020.

I en egen rapport fra desember om utenlandsk etterretningsvirksomhet mot norsk olje- og energisektor, fremheves igjen norske studie- og forskningsmiljøer som et mål.

«PST vurderer at norsk petroleumssektor utsettes for etterretningsaktivitet. Blant målene er både offentlige og private selskaper, teknologimiljøer ved universiteter og forskningsinstitutter,» skriver Politiets sikkerhetstjeneste.

– IKKE NAIV: Statsråd for høyere utdanning og forskning, Henrik Asheim (H). Foto: Fredrik Solstad, VG

– Jeg mener det gir grunn til bekymring at mens PST sin trusselvurdering peker konkret på at vi skal være oppmerksomme på etterretningsvirksomheten til enkelte land, så legger regjeringen opp til å øke kunnskaps- og forskningssamarbeidet med disse landene, sier Roy Steffensen til VG.

– Blåøyd og naiv

Han la merke til at PST nylig i en reportasje i avisen Dagens Næringsliv omtalte deler av utdannings- og forskningssektoren som «blåøyde og veldig, veldig naive» rundt problemstillingen.

– Da er det oppsiktsvekkende at regjeringen har levert fra seg en stortingsmelding uten å ta opp temaet i det hele tatt. Det kan jo virke som om også regjeringen er blåøyd, og veldig, veldig naiv, gjentar Steffensen.

KOMITÉLEDER: Roy Steffensen (Frp) representerer Rogaland på Stortinget, og er leder av Utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Terje Bringedal, VG

Høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim (H) avviser at begrenset oppmerksomhet om sikkerhet i stortingsmeldingen er et utslag av naivitet:

– Nei, det er det ikke. Det sikkerhetspolitiske ved internasjonalisering og samarbeid med land står det om i stortingsmeldingen. Der sier vi blant annet at vi må ta spesielle hensyn i samarbeidet med land som Norge ikke allerede har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, at politikken vår skal bygge på sikkerhetspolitiske føringer og rammer og at både Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet skal bidra inn i arbeidet med å utmeisle politikk for hvilke internasjonale studenter vi skal tiltrekke oss, svarer Asheim i en e-post til VG.

Han legger til at man ikke har for vane å trekke frem enkeltland, men er uenig i at sikkerhetsrisiko ikke er tatt høyde for i stortingsmeldingen.

– Det er også verdt å nevne at vi allerede har andre tiltak som svarer på denne problemstillingen. Vi har blant annet fått på plass en rundebordskonferanse for akademisk samarbeid med Kina der en rekke departementer inviterte alle forskningsinstitusjonene for å snakke om ulike problemstillinger. Her var også blant annet PST til stede, opplyser Asheim.

INTERNASJONAL: Henrik Asheim understreker betydningen av at studenter kommer seg ut og skaffer seg utdanning og kompetanse utenlands. Her deltar han i et digitalt møte med EU-kommissær Nicolas Schmit i fjor høst. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Det skal også arrangeres et nytt slikt møte til våren, samt at det skal utarbeides en revidert strategi for utdannings- og forskningssamarbeid med to av de tre landene som Steffensen nevner.

Her skal det blant annet utarbeides noen nasjonale retningslinjer for akademisk samarbeid med land der det er sikkerhetsutfordringer.

Steffensen reagerer likevel på at i stortingsmeldingen han henviser til, «En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning», så er temaet sikkerhet mot utenlandsk etterretning begrenset.

– Begrepet «Sikkerhetsrisiko» er kun nevnt én gang i hele meldingen, og da dreier det seg om sikkerhetsrisikoen ved å sende norske studenter til utlandet i hvert enkelt tilfelle, bemerker Steffensen.

Han henviser til at regjeringen legger opp til en kraftig økning av norske studenter ut av Norge, men skriver også om nødvendigheten av balanse og at dermed må flere inn til Norge.

Norge har gjennom den såkalte Panorama-strategien en målsetting om å øke Norges utdannings- og forskningssamarbeidet med blant annet Kina og Russland. Dette er to land som etterretnings- og sikkerhetstjenestene definerer som to av statene bak de største truslene mot Norge.

Russland og Kina prioritert

Under overskriften «Samarbeid med prioriterte land» går det frem at i 2019 hadde følgende elleve land status som prioriterte partnere for kunnskapssamarbeid, basert på bilaterale avtaler, handlingsplaner og strategier på myndighetsnivå: Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, Canada, Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Kina dominerer med over 800 studenter i Norge. Ca. 450 er fra Iran, ifølge meldingen.

I stortingsmeldingen om student-trafikk over landegrensene er heller ikke PSTs trusselvurdering, etterretning eller spionasje nevnt, bemerker Frp-representanten.

Komitélederen har nå bedt om at Utdanningskomitéen får en orientering fra PST slik at Stortinget kan få informasjon og belyst problemstillingen.

– Deretter kan partiene gjøre en egen vurdering av stortingsmeldingens strategi og tiltak, og om det regjeringen har levert er tilstrekkelig, sier Steffensen.

Minister for høyere utdanning og forskning, Henrik Asheim (H) legger ikke skjul på at hovedmålet med stortingsmeldingen er å få mange flere norske studenter til å studere i utlandet.

Regjeringen har satt seg et mål om at halvparten av studentene som uteksamineres skal ha et utvekslingsopphold i utlandet bak seg. Dermed forventes det også at Norge tar imot flere studenter fra utlandet, går det frem av meldingen.