STATSMINISTER: Erna Solberg (H). Foto: Fredrik Solstad

Erna Solberg: Derfor får Oslo-området vaksine først

Hvis det kommer en vaksine til Norge i desember, vil den først gå til sykehjem i Oslo-området basert på en distribusjonsliste, ifølge statsministeren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er egentlig praktiske årsaker til det - det blir lite som vi har fått antydet at kommer i første omgang, og de leverer bare et sted. Etter det kjører Pfizer ut til flere steder, men vi får etter alle solemerker en liten levering som det lages en distribusjonsliste for, sier Erna Solberg til VG.

Det kan komme vaksinedoser allerede i desember, hvis Pfizers vaksinekandidat blir godkjent i EU-systemet. De første dosene kan gå til Oslo og kommuner rundt, også i Østfold, ifølge statsministeren. Hvem som får, vil avhenge av hvor mye som eventuelt kommer.

– Det vil være til sykehjem i Oslos og Oslos nærområder, der smittetrykket er høyt, sier hun.

FHI vurderer hvem som bør få de første dosene i desember, men det er ikke bestemt hvilke prinsipper det skal baseres på ennå, sier overlege Preben Aavitsland i FHI:

– Vi vurderer alle hensyn og kommer tilbake med informasjon når det er bestemt. Det er mye som spiller inn.

Han har forklart at grunnen til at vaksinene kommer til Oslo-området først er at det blir for få doser til å splitte opp på alle kommunene.

Les mer om den kompliserte prosessen for hvordan Pfizer-vaksinen kan sendes ut til fryselagre i Norge i spesiallagde bokser i denne saken.

– Uforutsigbarhet

Etter hvert vil det bli mer utfordrende: Det er fortsatt ikke blitt opplyst om hvor mange vaksiner Norge vil kunne få fra januar, eller når de kommer, når vaksinene skal fordeles og sendes ut til kommunene.

– Vi har ikke god nok oversikt over det enda. Jeg tror det er rett og slett det er uforutsigbarheten rundt det som gjør at vi ikke har fått noen tydeligere tall på hvor raskt det kommer, sier Solberg.

Dette er ting som fortløpende vil blir oppdatert når man kommer lenger i godkjenningsprosessene, sier hun.

– Det er veldig viktig at man deler på og sørger for at alle land får like mye .

Norge har til nå spikret ferdig to avtaler om kjøp av vaksiner via Sverige. For Pfizer-vaksinen, som er nærmest godkjenning, innebærer avtalen at Norge får minst 500.000 doser i første kvartal, ifølge Sveriges vaksinekoordinator.

Avtalen Norge har med EU-landene, gjennom Sverige, er at vi skal få én prosent av hver vaksine.

Les alt om godkjenningsprosessene og vaksinene som er aktuelle for Norge i VGs vaksinespesial.

– Må ha vaksine for alle steder

Når man etter planen kan begynne å sende ut vaksinene i Norge i januar, blir vaksinene likt fordelt mellom kommunene basert på antall innbyggere i prioriteringsgruppene

– Vi har jo nasjonale tiltak, og sykdomsutbrudd kan komme hvor som helst. Da må vi ha vaksine for alle steder, for konsekvensene for de i utsatte grupper er like store uansett hvor du bor i Norge i det øyeblikket smitte oppstår, sier Solberg.

Hun understreker at det er beboere på sykehjem og eldre som er førsteprioritet.

– Det skyldes jo at vi ikke nødvendigvis vet om vaksinen stopper spredningen, men at den stopper sykdomsutviklingen hos den enkelte, sier hun, men legger til:

– Vi har denne strategien om at det er risikogruppene som er først.

Men vi har også en strategi om at hvis smittetilfellene er veldig mange et sted, at vi da vaksinerer litt utover risikogruppene, blant annet mer helsepersonell hvis det er et trykk.

Skal ha planer i kommunene

Kommunene har ansvaret for gjennomføring av vaksinasjon. De skal alle levere en plan innen den 18. desember til fylkesmennene, om hvordan de vil gjøre det.

Solberg viser til at FHI har informert kommunene om at de må vite hvem de skal vaksinere først, og ha oversikt over de sårbare gruppene utover de på sykehjem.

– De skal ha planene klare 18 desember - så følger FHI via fylkesmennene det tett.

– Planene skal være klare i desember. Må alle kommuner også være klare til å gå i gang i januar?

– Planene må jo være planen for hvordan de setter i gang. Så har du planlagt godt nok, så får du også det til.

