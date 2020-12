IKKE TILFREDS: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Her foran rådhuset i Oslo, som ligger et kvarters spasertur unna Danskebåten på Vippetangen. Foto: Mattis Sandblad

Raymond Johansen vil teste alle Danskebåten-passasjerer – men får ikke lov

Fire ganger i uken kommer et skip til Vippetangen, men passasjerene fra Danmark kan gå rett forbi teststasjonen. Oslo kommune vil innføre obligatorisk testing, men får nei fra regjeringen.

– Danmark har nå hatt mellom fem og ti ganger høyere smitte enn Norge hver dag i desember, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

– Jeg har ønsket meg bedre kontroll over Danskebåten, som ankommer Oslo fra København og Frederikshavn flere ganger i uken og jeg har etterlyst obligatorisk testing av dem som kommer fra røde land.

Men svaret fra regjeringen var nei. I Stortinget stemte Sp og regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre imot å innføre obligatorisk testing for dem som reiser inn i Norge.

Oslo kommune har også fått nei til å innføre obligatorisk testing ved sin eneste direkterute fra utlandet, nemlig Danskebåten.

– Overrasket over Sp

– Selv om regjeringen sa nei til obligatorisk testing, hadde jeg håpet at vi lokalt i Oslo kunne teste alle som kommer med Danskebåten. Vi har ledig testkapasitet og kan få det til. Svaret vi fikk var at vi ikke har lovhjemmel, sier Johansen og fortsetter:

– Jeg er overrasket over Sp, som er så opptatt av lokalt selvstyre, men ikke vil gi kommunene mulighet til obligatorisk testing.

Johansen understreker at han er fornøyd med samarbeidet mellom Oslo kommune og Danskebåt-selskapet DFDS.

– Danskebåten har en viktig funksjon som godslinje under pandemien, og jeg ønsker ikke å stoppe avgangene, men ha obligatorisk testing.

DIREKTERUTE: Flyr du til Oslo Lufthavn, lander du på Gardermoen, som ligger på grensen mellom kommunene Nannestad og Ullensaker. Den eneste direkteruten mellom Oslo kommune og utlandet, er Danskebåten. Foto: Thomas Andreassen

Får ikke lov til å bestemme selv

Oslo kommune har satt opp en teststasjon på Vippetangen, men kan ikke pålegge noen å ta coronatest.

– Hvis dere har god kontakt med DFDS, hvorfor innfører dere ikke obligatorisk testing for passasjerene i samarbeid med dem?

– Fordi vi ikke har lov. Det finnes ikke en lovhjemmel, og vi må ha det.

– Kan ikke DFDS kreve testing av sine passasjerer?

– Nei. Svaret fra regjeringspartiene er at vi ikke har lovhjemmel for obligatorisk testing.

– Hvor lenge klarer Oslo-borgerne å ha så strenge tiltak som i dag?

– Julen er en veldig viktig tid. Vi har sagt at vi skal ha ny vurdering 7. januar, så får vi se hva vi klarer å måle av smitte da. Jeg håper at det er grunnlag for å kunne åpne opp etter hvert. Jeg er ekstremt bekymret, og frykter mange konkurser i januar.

Johansen avviser at tiltakene er for strenge, og mener at å redusere kontakten mellom folk er det eneste som har virket hele veien.

– Det er jo en tid for alt. Det er også en tid når evalueringen kommer og vi har mange svar på bordet. Da vet vi mer om vi har vært for stenge eller ikke strenge nok.

VIL TESTE. Byrådsleder Raymond Johansen vil innføre obligatorisk testing for alle som reiser fra røde land med Danskebåten. Foto: Line Møller

– Ingen synes synd på Oslo

Byrådslederen mener at Oslo trenger større pengesummer enn det en kommune har til rådighet, hvis de skal redde utelivet og reiselivsbransjen.

– Oslo kommune kan gjerne gjøre mer, men vi har ikke noe oljefond. I budsjettavtalen for 2021-kompromisset med Frp fant regjeringen 18 milliarder kroner ekstra, men de fant ikke penger til en egen krisepakke for Oslo, sier han.

– Det kommer store pakker til olje- og gassindustrien fra Stortinget, mens utelivet og reiselivet i Oslo ligger nede med brukket rygg. Det blir et politisk slag i lufta å si at Oslo ikke gjør nok når vi står i frontlinjen for å håndtere hvert tredje smittetilfelle i Norge.

Statsminister?

Hovedstaden får heller ikke mye støtte fra resten av landet, mener han.

– Vi er jo preget av at det er ingen som går rundt og synes synd på Oslo, men det bor jo mennesker her, sier Johansen, som viser til at Oslo har rekordhøy ledighet.

– Ville du gjort en bedre jobb enn Erna Solberg som statsminister?

Johansen ler.

– Min oppgave nå er å gjøre en så god som mulig jobb som byrådsleder og for innbyggerne i Oslo. Jeg har samarbeidet godt med Bent Høie. Så er det min jobb som byrådsleder i Oslo å forsvare innbyggerne og næringslivet her i byen.

– Så du tror ikke du hadde gjort en bedre jobb?

– Det synes jeg er et hypotetisk spørsmål. Jeg håper jeg klarer å gjøre en god jobb som byrådsleder.

Helsedirektoratet vurderer testkrav

Helseminister Bent Høie (H) svarer VG på e-post.

– Helsedirektoratet vurderer nå om det er riktig å innføre krav om testing innen 24 timer for alle reisende fra utlandet, slik vi allerede har innført krav om for reisende fra Storbritannia, skriver Høie.

Helsedirektoratet har hittil ikke anbefalt obligatorisk testing.

– Oslo kommune kan tilby alle reisende testing, men dersom det skal være krav til den enkelte reisende om å teste seg, krever det en nasjonal løsning, skriver Høie.