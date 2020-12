JULETRE-HOGST: På skulen i Skurdalen høgg elevane sjølv skulen sitt juletre. Her er dei på veg attende til skulen frå juletreskogen like ved. Foto: Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Legg ned ein skule i veka - men denne med 14 elevar får leve

I snitt blir ein nærskule lagt ned kvar veke i Norge. Det viser den siste statistikken som også omfattar skuleåret 2019/2020.

«Siden 2009–10 er det i gjennomsnitt lagt ned 52 skoler og opprettet 25 skoler årlig. De fleste skolene som legges ned, er små, og hadde i gjennomsnitt 69 elever det siste året de var i drift,» skriv Utdanningsdirektoratet i statistikken som nyleg er presentert.

– Nasjonal skam

– Berre dette året mista 3588 elevar nærskulen sin. Sidan kommunane overtok ansvaret, har dei rasert ein tredel av alle grunnskular i landet. I alt 1650 lokalsamfunn vart utan nærskule, skriv Landslaget for nærmiljøskulen i eit brev til Stortinget.

– Dette er kort og godt ei nasjonal skam og traume, som får rulle vidare med auka kraft, skriv leiar Dag Audun Eliassen og nestleiar Torodd Fagerheim i landslaget.

Dei etterlyser eit storting som tek rolla si høgtideleg, tek ansvar og krev framlagt saker som kan gje grunnlag for vurderingar og vedtak som er distriktspolitisk forsvarlege.

SIGRID MOT STRAUMEN: Gruppeleiar Sigrid Simensen Ilsøy i Hol Senterparti er stornøgd med at kommunestyret i Hol redda nærskulen i Rukkedalen med 11 mot 10 røyster i kommunestyret i førre veke. Foto: Privat

Nyleg var Dagali og Rukkedalen skule i Hol kommune nedleggingstrua med sine 14 elevar. Men i tolvte time vart skulen redda med røystetala 11–10 i kommunestyret i førre veke.

Gruppeleiar Sigrid Simensen Ilsøy i Senterpartiet, er stolt av at den vesle skulen får leve vidare.

– Skulen og samfunnet rundt har jobba godt med tilrettelegging, opplæring og eit godt skulemiljø over tid. Det har flytta eit 20-tals personar mellom 20 og 40 år til bygda her dei siste åra. Difor trur vi skulen har ei framtid, sjølv om 14 elevar er lite, seier Ilsøy til VG.

Britt Haugen har ein sjuåring på skulen og ein toåring i barnehagen på skulen/oppvekstsenteret i Skurdalen. Ho er sjeleglad for at skulen vart redda. Men er open om at 14 elevar er for lite.

Treng fleire born

– Ja, det er for lite. Det er difor vi jobbar rævva av oss for å få fleire ungar og fleire folk til bustadfeltet her, som vi har opparbeidd på dugnad, seier Haugen som også er leiar i tilflyttingsprosjektet «Bu i Skurdalen».

Gruppeleiar Ilsøy i Hol Sp tykkjer det er skremande at ein skule blir nedlagt i Norge kvar veke.

– Det er eit stort tap for distrikts-Norge. Skulane er heilt sentrale når det gjeld å oppretthalde levande bygder. Eg håpar oppvekstsenteret i Dagali og Skurdalen kan vere eit levande døme på det, seier Ilsøy.

Til saman var det 2799 grunnskular i Norge skuleåret 2019–20. Det er 269 færre enn for ti år sidan. Tendensen går mot færre og større skular i Norge, viser tala frå Utdanningsdirektoratet.

I skuleåret 2019–20 var det i snitt 227 elevar på kvar skule, noko som er 26 fleire elevar enn for ti år sidan.

Fleire større skular

Det er 195 skular med 500 eller fleire elevar, det er 72 fleire enn for ti år sidan.

Samstundes som det blir fleire av dei største skulane, minkar altså dei minste.

I 2009 var det 1028 skular med under 100 elevar, medan talet i dag er 792.

28 prosent av skulane har under 100 elevar, men berre 6 prosent av elevane går på dei minste skulane.