Oslo og Bergen sier nei til hjemmeskole før jul

Byrådene i Oslo og Bergen har besluttet at skolene vil holde oppsatt skoleplan og ikke fremskynde juleferien.

Debatten rundt Oslo-skolen og en mulig tidligere juleferie har rast i det siste. Mandag ettermiddag besluttet de å holde oppsatt plan. Andre kommuner rundt Oslo vurderer situasjonen fortløpende, melder NTB.

– Jeg er klar over at smittespredningen i skolene den siste uken før jul vil ha stor betydning for mange familiers mulighet til å samles i jula, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) i en pressemelding.

Thorkildsen sier at debatten ble reist da smittetallene var på vei opp, men at de nå ser at smittetiltakene har virket.

– Vi har ikke fått helsefaglige råd om at alle elevene bør holdes hjemme siste uken før jul, sier hun.

– Som forventet

Leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, sier til VG at avgjørelsen fra byråden er som forventet.

– Vi har hatt dialog med byråden og utdanningsetaten om dette. Vi har formidlet at det har vært et ønske fra våre medlemmer med primært digital undervisning de siste ukene før jul. Men vi har kanskje like mye formidlet et ønske om å organisere skolehverdagen på en måte som gir en mer smittetrygg siste uke, sier hun.

– Vi tar sånn sett denne meldingen til etterretning, og håper det kommer tydelige beskjeder fra byråden om at man organiserer den siste uken på skolen på en klok møte som gjør at lærerne føler trygghet og slipper å komme i en situasjon hvor man blir sittende i karantene i juleferien.

Som mulige tiltak for å skape smittetrygg siste uke nevner hun muligheten for å ha mindre faste grupper, mer uteskole og flere voksne tilstede.

– Det viktigste er å skape den tryggheten, sier Andersen.

Også Bergen holder åpent

Bergen besluttet også mandag at juleferien ikke skal fremskyndes.

Vestland fylkeskommune har bestemt at de videregående skolene i fylket skal ha hjemmeskole 21. og 22. desember, men dette vil ikke gjelde for grunnskolen.

Det bestemte Bergen kommune mandag, skriver Bergensavisen.

– Smittetallene har gått kraftig ned de siste ukene, og det er nå lite smitte på skolene våre. Når smittesituasjonen tillater det, er det viktig at vi sikrer elevene et best mulig opplæringstilbud, sier rådgiveren til skolebyråd Endre Tvinnereim til avisa.

Vurderer endringer utenfor Oslo

I enkelte kommuner, som Bærum og Nordre Follo, er 22. desember satt som siste skoledag før jul.

I Bærum skal skoleledelsen tirsdag bestemme om skolene skal ta juleferie fra den 18. i stedet, opplyser kommunen til NTB.

Nordre Follo har allerede bestemt at elever på barnetrinnet kan søke sin kontaktlærer om permisjon 21. og 22. for å kunne ta selvpålagt karantene. I ungdomsskolen blir det gjennomført digital undervisning disse to dagene, og ingen elever vil være på skolen, opplyser kommunen.

Lillestrøm kommune har som Oslo 18. desember som siste skoledag før jul.

