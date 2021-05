GOD KJEMI: Kunnskapsminister Guri Melby (V) og minister for høyere utdanning, Henrik Asheim (H), mener de er blitt samkjørte nesten som et gammelt ektepar gjennom et svært arbeidsomt og krevende år i Kunnskapsdepartementet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Åpner for å forlenge student-semesteret

Regjeringens to utdannings-statsråder kommer tirsdag med til sammen 300 millioner kroner som skal brukes til høsten på å ta igjen tapt læring.

Summen vil fordele seg på 250 millioner kroner ekstra til grunnskolen og videregående - og 50 millioner til fagskoler og private høyskoler. Ekstrabevilgningen vil fremgå av revidert nasjonalbudsjett (RNB), som legges frem tirsdag.

Det bekrefter kunnskapsminister Guri Melby (V) og minister for høyere utdanning, Henrik Asheim (H) til VG.

I fjor kom det tilskudd for å ta igjen tapt fremdrift for sårbare elever på 170 millioner kroner. Dette tilskuddet ble videreført i 2021 med 160 millioner kroner i vårhalvåret.

Ikke bare for de sårbare

I RNB foreslår regjeringen å bruke ytterlige 250 millioner på dette for høsthalvåret. Men tiltakene disse pengene skal brukes på - skal treffe elevene bredt, og ikke bare de mest sårbare, ifølge Guri Melby.

I «revidert» foreslår regjeringen også å fordele 50 millioner til fagskoler og private høyskoler til tiltak for at flest mulig fullfører som planlagt og færrest mulig blir forsinket i studiene, ifølge Henrik Asheim.

BEKYMRET: Henrik Asheim og Guri Melby er bekymret for større forskjeller blant elever og mye ensomhet blant studenter som resultater av pandemiåret. Foto: Tore Kristiansen, VG

VG møter de to utdanningsstatsrådene til dobbeltintervju ved Akershus festning ett år etter et lignende intervju i mai 2020. Da advarte de mot nettopp tapt læring, frafall og den utsatte ungdommen - selv om de aldri i verden hadde sett for seg det pandemiåret som kom.

– Det har vært mye tøffere enn det vi kunne forutse da. Jeg advarte riktignok internt om at pandemien kunne vare i både ett og to år - uten helt å tro på det selv. Men det har blitt mye mer tapt læring for elever og studenter enn det vi trodde i mai 2020, sier Guri Melby.

Henrik Asheim smiler og ler ofte. Men legger ikke skjul på at han er mer bekymret enn han kan huske.

– Vi vet at undervisningen har vært av en helt annen kvalitet og kontinuitet enn det man ønsket seg. Det betyr at det må tettes noen kunnskapshull. Bekymringen er definitivt mye større nå enn i fjor vår, sier Henrik Asheim.

– Hva kan dere som statsråder egentlig gjøre annet enn å bevilge penger?

Henrik Asheim: - Mange så for seg at det ble et bedre halvår etter jul. Men det ble verre for veldig mange, og det ga en skikkelig knekk for mange studenter. Jeg vet hva som er det viktigste, det er å åpne opp forelesningene igjen og at studentene kan mye mer være sammen og jobbe i grupper, beskriver «studieministeren».

– Må komme oss gjennom dette året

Guri Melby: - Så lenge det er begrenset hva du får lov til å gjøre, så er det litt begrenset hva du får til å bruke disse pengene på også. Staten har penger, men vi må vite at vi kan bruke disse på en god måte. Det er for eksempel begrenset hvor mange vikarer det er tilgang til. Jeg kan ikke pålegge lærerne å jobbe mer enn de gjør. Nå må vi komme oss i gjennom dette skoleåret. De langsiktige tiltakene må foregå over mange år, de starter vi med i revidert nasjonalbudsjett.

– Er det ikke egentlig behov for en stor reparasjonsplan?

– Vi må ha tiltro til folkene våre i Utdannings-Norge og Barnehage-Norge. Det vil være behov for forskjellige løsninger på forskjellige plasser, svarer Melby.

Hun har en søster som er skoleleder på en skole i Orkland kommune i Trøndelag.

– De har ikke hatt én eneste smittet. Ikke én eneste dag stengt. Mens her i Oslo er det skoler som har vært åpen og lukket - åpen og lukket, og der elevene har vært i ukevis hjemme. Derfor må tiltakene bestemmes lokalt, men vi skal veilede, støtte og gi råd, lover kunnskapsministeren som ble utnevnt som ny statsråd samtidig med at skolene i Norge ble stengt 13. mars i 2020.

Melby minner om at det må innhentes mer kunnskap i tiden fremover om hvilke områder i skolen, hvilke elevferdigheter som har lidd mest.

KUNNSKAPENS TO: Blant trær og grønne plener ved Statsministerens kontor på Akershus festning stiller kunnskapsminister Guri Melby og høyere utdanningsminister Henrik Asheim villig opp til fotografering. Foto: Tore Kristiansen, VG

Asheim hadde litt mer fartstid som statsråd enn kollegaen. Men begge med en diametralt motsatt læringskurve i pandemiåret enn mange elever og studenter har hatt.

Ingen smarte triks

– I første omgang nå innfører vi tiltak som gjør at studentene kan forlenge vårsemesteret med noen uker hvis noen mangler noe for å levere. Når studentaktivitetene normaliserer seg, så handler det mer om å identifisere hva man ikke har fått gjort som man ville fått gjort i et normalår, sier Asheim.

Departementet hans presiserer at de har fått råd om at høyskolene og universitetene bør vurdere en forlenging av vårsemesteret for noen studenter. KD mener ekstrapengene i revidert nasjonalbudsjett «vil hjelpe på å gjøre det mulig».

Ingen av statsrådene tror de kan hente smarte, kjappe triks og tiltak opp fra lommene som kan tette kunnskapshullene og den tapte læringen.

– Dette finnes ikke. Det er de trauste, kjedelige tingene som vi må satse på i årevis. Kompetanseheving av lærere må vi bare fortsette med. Det er viktigere enn noen gang. 49.000 lærere har fått kompetanseheving de siste åtte årene. Det er historisk mye. Jeg er redd for at vi får et nytt politisk flertall som skusler bort de store satsingene, advarer Melby.

– Hva har vært det mest krevende for dere som statsråder i pandemiåret?

Melby: - Det vanskeligste er at det blir så store forskjeller. De som rammes hardest, er de som er dårligst rustet til å tåle det. For det var forskjeller fra før. Denne pandemien har på en ganske brutal måte rammet de områdene som tåler det minst.

Asheim:- Jeg har ansvar for rundt 300.000 studenter. Mange av dem hører jeg ingenting fra. Mange har hatt det knalltøft med ensomhet, de har sittet hjemme på hybelen og hatt vansker med å få studert. Det er en av de tingene vi må håndtere med en plan for den psykiske helsen etter et svært krevende år.