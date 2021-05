Ekspertutvalget anbefaler å ikke bruke AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinene

Tilfellene av alvorlige bivirkninger gjør at ekspertutvalget mener vaksinene bør tas ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet – men de anbefaler å gjøre dem tilgjengelig for frivillig bruk utenfor.

– Vi tilråder ikke at vaksinene brukes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet på grunn av de alvorlige bivirkningene som har vært, sier ekspertutvalgets leder Lars Vorland når han overrekker rapporten til helseminister Bent Høie.

Den 15. april kunngjorde helseminister Bent Høie at Norge fortsatte pausen for coronavaksinene fra AstraZeneca, som hadde vart i en måned. Også vaksineringen med Johnson & Johnson, som ennå ikke er tatt i bruk i Norge, ble satt på pause.

Bakgrunnen var alvorlige bivirkninger blant vaksinerte. Regjeringen mente de ikke hadde et godt nok grunnlag for å trekke en endelig konklusjon om videre bruk av disse vaksinene - og satte derfor ned et ekspertutvalg ledet av Lars Vorland, som hadde frem til i dag, 10. mai, til å gi sine anbefalinger.

Alternativene har vært enten å droppe dem helt, eller å la vaksinene være tilgjengelige for dem som frivillig ønsker å ta dem.

Dette er ekspertutvalgets oppgave Ekspertgruppen har vært sammensatt av 12 medlemmer – og de har hatt ukentlige møter med Folkehelseinstituttet (FHI) i tillegg til å ha møte med produsentene AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Ekspertutvalget skal gjøre en helhetlig risikovurdering både på individnivå og samfunnsnivå av å ta virusvektorvaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson i bruk. Utvalget skal blant annet vurdere relevante internasjonale data på bivirkninger og risiko. Utvalget skal vurdere bruk i ulike aldersgrupper og se på muligheten for kompenserende tiltak for å forebygge bivirkninger og sikre rask medisinsk oppfølging.

I tillegg skal de vurdere tilliten til vaksineprogrammet og befolkningens ønske om å få de ulike vaksinene. De skal vurdere frivillig bruk av disse vaksinene for dem som ønsker raskere vaksinering, forutsatt at vaksinene er godkjent for bruk av EMA.

Utvalget skal også å vurdere samfunnsmessige konsekvenser av å stanse bruken av disse vaksinene. Hva dette har å si for forekomsten av covid-19-sykdom og dødsfall, spesielt i yngre aldersgrupper, inkludert eventuelle data på konsekvenser av senvirkninger av covid-19.

På bakgrunn av dette skal utvalget gi regjeringen en anbefaling om hvordan EMA-godkjente virusvektorvaksiner som anbefales brukt i andre europeiske land bør brukes i Norge. Fristen er 10. mai. Vis mer

Uenighet om kriterier for frivillig vaksinering

Ekspertutvalget er imidlertid delt i spørsmålet om hvorvidt vaksinen skal kunne tilbys frivillig, sier leder Lars Vorland.

Utvalget anbefaler nemlig å gjøre vaksinene tilgjengelig utenfor programmet, men er delt i synet på hvilke kriterier som skal legges til grunn for slik bruk.

– Kan du si litt mer om hvordan utvalget har delt seg i spørsmålet om frivillighet?

– Det er ikke sånn at det er yrkesrelatert. De som var prinsipielle har nok et standpunkt som personer, om at de mener at individet skal ta frie valg på en annen måte enn flertallet, sier Vorland.

– Hvilke personer vil da kunne få denne vaksinen? Skal man ta hensyn til for eksempel medisinske behov eller handler det om spørsmål som bevegelsesfrihet?

– Argumentasjonen var mest på det siste - men da i gitte tilfeller, der det haste å eksempelvis komme seg ut for å besøke en slektning.

Dette er kriteriene fra ekspertutvalget for å få Johnson & Johnson og AstraZeneca 1. Utvalget forutsetter at det kontinuerlig vurderes om alvorlige bivirkninger av vaksinene kan forutsies, avdekkes og begrenses.

2. Akseptabel risiko vil variere med graden av smittespredning og sykdom i samfunnet.

3. Den individuelle risikoen ved vaksinering må veies opp mot risiko ved ikke å få vaksinene og ulempene ved smitteverntiltakene for den enkelte.

4. I utgangspunktet skal enhver ha tilbud om offentlig finansiert helsetilbud uavhengig av evne til å avgi samtykke. Utvalget har likevel funnet at virusvektorvaksinene på grunn av usikkerhet og risiko ikke bør gis til personer uten samtykkekompetanse i nåværende situasjon.

5. Utvalget legger til grunn at den som samtykker til vaksinering, har fått nødvendig informasjon.

6. Utvalget forutsetter at pasientskadeordningen kommer til anvendelse. Vis mer

Regjeringen vil nå vurdere utredningen fra ekspertutvalget og FHIs vurdering før de vil ta en avgjørelse om videre bruk av de to vaksinene Norge midlertidig har tatt ut av vaksinasjonsprogrammet, sier Høie. Han kan ikke gi noe tidspunkt for når en slik konklusjon vil komme.

Flere problematiske sider ved bruk utenom

Fra før har Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt å droppe AstraZeneca-vaksinen helt. Mandag 10. mai fraråder de også at Janssen-vaksinen skal tas i bruk i det norske coronavaksinasjonsprogrammet i den situasjonen landet er i nå.

De mener dessuten at dersom Janssen-vaksinen ikke lenger anbefales i coronavaksinasjonsprogrammet, vil det ikke være aktuelt med frivillig bruk. Instituttet peker blant annet på at dette vil ha mange praktiske, etiske og juridisk problematiske sider.

Eksempelvis kan det føre til en større fare for mer svinn dersom man skal tilby ulike vaksiner og samtidig sikre at alle dosene som er trukket opp, faktisk blir satt, trekker de frem.

FHI foreslår å bruke Janssen-vaksine i beredskapslager

Folkehelseinstituttet foreslår imidlertid at det bør vurderes om Janssen-vaksinen vi har mottatt så langt, og det vi vil motta den nærmeste tiden, skal brukes til å bygge opp et beredskapslager i tilfelle det oppstår svikt i leveranser fra mRNA-produsentene (de som lager Pfizer og Moderna-vaksinene) eller ved en dramatisk forverret smittesituasjon.

FHI peker i sin anbefaling på at de alvorlige bivirkningene kan behandles, men at det vil kreve tidlig identifisering av tilfellene.

– Selv med retningslinjer for behandling er det en svært alvorlig tilstand som utvikler seg svært raskt og med høy risiko for fatalt utfall, skriver de.

Tilstanden kan være vanskelig å identifisere tidlig i forløpet, og behandlingen krever høy grad av mistanke, erfaring og kunnskap.

