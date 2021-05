ETTERFORSKER: Kriminalteknikere arbeidet ved adressen i Halden der en mann ble drept mandag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Opplysninger til VG om Halden-drapet: Mann drept i bursdagselskap

Politiet bekrefter at det var et selskap i leiligheten i Halden der en mann i 40-årene ble drept mandag.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sent mandag kveld rykket nødetatene ut til en leilighet i Halden etter varsel om at en person var utsatt for alvorlig skade. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet til den skadede mannen i 40-årene sto ikke til å redde.

En kvinne som er i slutten av 40-årene er siktet for drap på sin egen bror, og erkjenner straffskyld, ifølge politiet.

Selskap

I tillegg til søskenparet, var det et tredje familiemedlem i leiligheten. Denne personen har status som vitne i saken.

Påtaleansvarlig Anders Svarholt bekrefter overfor VG at det var et selskap på adressen. Ifølge VGs opplysninger ble det feiret en bursdag.

– Akkurat om det var et fødselsdagsselskap, det kan jeg ikke si, sier Svarholt.

– Opprørt

Siktedes forsvarer, advokat Kristin Morch, viser til sine tidligere uttalelser til VG om at hun ikke ønsker å kommentere hva kvinnen har fortalt om hendelsesforløpet i avhør.

– Men hun er tydelig på at hun erkjenner straffskyld, opplyste Morch mandag ettermiddag.

Kvinnen er avhørt, men forsvareren presiserer at det var et innledende avhør. Hun ble derfor ikke utspurt om detaljer om motiv.

– Hun er veldig lei seg og opprørt, men forklarer seg greit, og synes det er godt å fortelle om ting. Samtidig er hun veldig preget av situasjonen, og derfor er ikke alt helt tydelig.

Advokat Hans Henrik Pettersen er bistandsadvokat for foreldrene til søskenparet. Moren til de to har status om vitne i saken, opplyser advokaten.

– Det er en tragedie. De er rystet og veldig lei seg, sier han til VG.