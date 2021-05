Langtidsplager etter covid: − En tilstand vi vet for lite om

Mens Sveriges Radio anslår at rundt 16.000 svensker har diagnosen postcovid, er det kun registrert 354 pasienter med diagnosen i Norge. Tirsdag holder FHI fagseminar for å kartlegge tilstanden og forstå den bedre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er «Ekot» ved Sveriges Radio som har foretatt undersøkelsen. De har spurt landets 21 regioner hvor mange som har fått diagnosen postcovid/langtidscovid som blir registrert som en tilleggskode i pasientjournalen. Svaret ble rundt 16.000 av dem som har hatt corona.

De påpeker at kartleggingen kun viser et øyeblikksbilde fra midten av april, da det er etterslep på tallene.

Thomas Lindén, avdelingssjef ved svenske Socialstyrelsen, understreker at disse tallene ikke sier noen om fordelingen av pasienter med lette plager som vil være forbigående og pasienter med store plager som vil kreve pleie i lang tid fremover.

HELSETOPPER: F.v.: avdelingssjef ved Socialstyrelsen Thomas Lindén, statsepidemiolog Anders Tegnell og rådgiver på MSB Svante Werger på pressekonferanse med de svenske helsemyndighetene i oktober 2020. Foto: Fredrik Persson/ TT NYHETSBYRÅN

354 registrert med diagnosen i Norge

Totalt hadde Sverige fredag rett over én million bekreftet smittede og drøyt 14.000 døde etter coronasykdom. Til sammenligning har Norge totalt 116.000 registrert smittede og 767 døde.

Også i Norge ble det innført en diagnosekode på «Postinfeksiøs tilstand etter covid-19» i høst, U09.9. Her skjedde det i oktober, opplyser Helsedirektoratet.

Fakta langtidscovid og symptomer Det amerikanske smitteverninstituttet CDC beskriver «Long covid» som en tilstand under «post-covid». De skriver at den omfatter en lang rekke symptomer som kan vare uker eller måneder etter virussmitten. Blant symptomene som listes er: Utmattelse eller trøtthet, «hjernetåke», hodepine, tap av luktesans eller smakssans, svimmelhet, brystsmerter, pusteproblemer, muskel- eller leddsmerter, feber. I Norge kalles diagnosen «Postinfeksiøs tilstand etter covid-19» og den har en frivillig tilleggskode for å angi en sammenheng med tidligere gjennomgått covid-19. Kilder: CDC og Helsedirektoratet Vis mer

De henviser til FHI for oversiktstall, men skriver at ifølge Norsk pasientregister (NPR) er «354 pasienter innrapportert fra somatiske sykehus til NPR med hoved- eller bitilstand U09.9» i perioden fra oktober 2020 til og med april 2021.

Helsedirektoratet understreker at dataene fra januar til april ennå ikke er ferdig innrapportert og kvalitetssikret. Diagnosekoden er også frivillig.

Uklare kriterier

VG har spurt overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) om hva den store tallforskjellen på tilstanden langtidscovid i Norge og Sverige kan skyldes.

– For det første har epidemien vært mye større i Sverige enn i Norge, mange flere har gjennomgått covid-sykdom. For det andre er dette med langtidsplager en nokså udefinert tilstand med ikke så helt klare kriterier, sier han.

– Det er et kjent fenomen og et fenomen vi er opptatt av. Utfordringen er å finne ut hva er som er de egentlige årsakenen og hva vi kan gjøre. Det jobber vi med, legger han til.

les også Ingrid (27) fikk covid-19: – Jeg er ikke den samme personen

Lege Helena Niemi Eide ved FHI utdyper overfor VG at utfordringen med langtidscovid/senvirkninger er at det ikke er fastsatte kriterier for når diagnosen skal benyttes, eller hva diagnosen innebærer – som for eksempel hvor lenge symptomene skal ha vart og hvilke symptomer omfattes.

– Vi har derfor ikke en oversikt over hvor mange personer dette gjelder, sier hun.

Jobber med å kartlegge

Aavitsland påpeker at antallet også avhenger av hvordan man teller, og sier de i hvert fall har tre faktorer: Pasienter med tydelig og spesifikk bivirkning av corona (som tap av smaks- og luktesans) som gjerne går over, folk som har ligget på sykehus i respirator som får flere svekkelser og trenger opptrening, og folk med postvirale plager.

– Vi ser dette etter corona at folk kan plages med smerter, hukommelsesvansker og litt utmattethet. Det er en tilstand vi vet for lite om. Vi vet for lite om årsakene, om hvor mange som blir rammet, og vi vet for lite om hvor lenge det vil vare, sier han.

les også FHI bekymret for corona-senskader hos unge

Overlegen opplyser at de tirsdag skal ha et fagseminar med eksperter fra hele landet for å kartlegge og forstå tilstanden bedre.

– Kan man anslå hyppigheten av langtidscovid i Norge?

– Det er veldig vanskelig siden tilstanden er så dårlig definert. Men vi følger opp noen titusen mennesker med spørreskjemaer hyppig. Vi ser da at blant folk som hatt sykdommen, er det kanskje 5-10-15 prosent som melder om ulike plager som de har flere uker og til og med måneder etter hadde coronasykdommen, sier Aavitsland.

Har regnet på forventet senvirkning

I en fersk rapport fra Vorland-utvalget (side 79 og 80, journ.anm.) er det regnet på hvor stor andel av dem med covid-19-sykdom som kan forvente å få følgetilstander/langtidscovid.

Det understrekes at det er mye usikkerhet i estimatene, som er gjort etter aldersgrupper og hvor alvorlig sykdomsforløpet var.

les også Silje (29): – Jeg unner ingen dette

Der anslås det at 10 prosent av dem under 19 år som har vært lettere syke med covid-19 vil få postcovid. Den samme andelen gjelder dem som var innlagt på intensivavdeling.

Er du derimot over 80 år, kan 40 prosent av dem som var lettere syke og 45 prosent av dem som var på intensiven regne med langtidscovid.

Jobber med en plan

Helsedirektoratet oppgir at de for tiden jobber med med å utarbeide en plan for rehabilitering etter covid-19 sykdom på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I desember 2020 la de fram råd om rehabilitering etter covid-19.

Langtidscovid kan ifølge det amerikanske smitteverninstituttet CDC ramme samtlige som har hatt covid-19, selv om de hadde mild sykdom eller ingen symptomer.

Ifølge WHO opplever én av ti som har testet positivt på covid-19 fremdeles dårlig helse 12 uker senere.