LANG PROSESS: De to Tysfjord-søstrene søker erstatning for ødelagt barndom. VG møtte den yngste søsteren i 2019. Foto: Marie von Krogh

To søstre i Tysfjord-saken får 2,25 millioner hver i forliksoppgjør: − Glade det endelig er over

Etter en fem år lang kamp i rettssystemet har kvinnene inngått forlik med tidligere Tysfjord kommune.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg tenker det er en seier for søstrene, sier advokat Sicilie Kanebog som har vært søstrenes advokat fra starten i 2016.

– Hva kan du si om hva søstrene tenker?

– De er glade for at det endelig er over. Det har kostet mye å stå i den prosessen over så langt tid. Den ene er kraftig re traumatisert av det. De er påført betydelig tilleggsbelastning av kommunens måte å håndtere saken på. Livet har stått på vent, nå kan de endelig begynne å leve, sier Kanebog.

KOMMUNEENDRING: I 2020 ble den nordre delen av Tysfjord slått sammen med Narvik kommune og den søndre med Hamarøy kommune. Foto: Tore Meek / NTB

De to søstrene krevde opprinnelig 16 millioner kroner i erstatning av Tysfjord kommune etter det som skal ha vært en oppvekst med overgrep og omsorgssvikt fra fireårsalderen.

Kommunen, som senere ble delt og innlemmet i nye Narvik kommune, ble frifunnet i tingretten i februar 2019, og saken ble så anket til lagmannsretten. I anken var erstatningskravet beregnet til rundt 8 millioner for hver av kvinnene, og at retten skulle fastsette størrelsen skjønnsmessig.

I 2019 gikk også Sametinget inn som partshjelp i rettssaken. Kommunen motsatte seg dette, men etter en runde i Høyesterett ble det i 2020 avgjort at de kunne engasjere seg i saken som skulle gå over tre uker nå i juni.

Advokat John Flatabø og Joakim Bakke-Nielsen har vært Sametingets advokater i innspurten.

– Søstrene og Sametinget innleverte sluttinnlegget mandag. I sluttinnleggene gikk advokat Kanebog grundig gjennom kommunens egne dokumenter fra åtti og nittiårene. Dokumentene viste at mange kommunalt ansatte allerede på åttitallet hadde slått alarm om alvorlige forhold i hjemmet. Dagen etterpå lå tilbudet på bordet, sier Flatabø.

Tidligere er to Tysfjord-saker prøvd i lagmannsretten og blitt forkastet. Denne saken er nå endt med et forlik før den skulle opp i lagmannsretten.

MED SOM PART: Sametingspresident Aili Keskitalo og Sametinget gikk inn i ankesaken til de to Tysfjord-søstrene. Foto: Trond Solberg, VG

– Det viktigste for jentene var nesten å få en unnskyldning, og det ble blankt avvist i dag, sier Kanebog torsdag kveld.

Narvik kommune skriver i en pressemelding at de ønsker å bruke tid og ressurser på å jobbe mot fremtiden, heller enn en potensielt opprivende rettssak.

– Både vi og Hamarøy er fornøyd med at denne saken nå har blitt løst på en minnelig måte. En slik rettssak ville kunne blitt opprivende og krevende for alle involverte, sier rådmann i Narvik kommune, Lars Skjønnås i pressemeldingen.

BELASTNING: VG møtte den yngste søsteren i 2019. Foto: Marie von Krogh, VG

Der var våren 2016 VG avslørte en omfattende overgrepskultur i deler av Tysfjord kommune i Nordland. I etterkant satt politiet i gang etterforskning, som avdekket 151 mulige overgrepssaker i tilknytning til kommunen. De seksuelle overgrepene skal hovedsakelig være begått mot jenter i alderen fire til 16 år, ifølge politiet.

Søstrenes familie er samer med tilknytning til det læstadianske samfunnet. Den yngste søsteren, som nå er i 30-årene, uttalte til VG i februar 2019 at hun tror dette kan ha bidratt til at myndighetene holdt avstand.

– Det er på høy tid at staten kommer på banene med en nasjonal kompensasjonsordning, vi kan ikke være bekjent av et system hvor mennesker som har blitt offer for omfattende og systematisk svikt fra hjelpeapparatet skal være overlatt til å kjempe en innbitt kamp i rettssystemet. Det koster for mye både av menneskelige men også økonomiske ressurser, sier Kanebog.