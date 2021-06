Full fest i Oslo etter gjenåpning: —Det er som om de har vært i fengsel og sluppet ut

Nattelivet i Oslo er «helt kaos», ifølge en vekter på et utested i sentrum. Politiet lover flere bøter i ukene som kommer.

Av Ingri Bergo , Aleksander Myklebust (foto) og Alfred Lindbæk Nortvedt (video)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Nå er den vanskeligste tiden for oss, for folk vil danse og sånn. Det er sommer i tillegg, folk har jo vært innestengt i nesten to år – helt kaos.

Det sier vekter Robert Smith. Han forsøker å få kontroll på danseglade besøkende på utestedet der han jobber i Torggata.

Det er blitt midnatt og utestedene har akkurat stengt, men likevel er det fullt av folk utenfor.

– Folk maser om å danse, danse, danse, sier Smith.

– Det er som om de har vært i fengsel og sluppet ut.

PÅ VAKT: Innsatsleder Lars Kostveit sjekket ut forholdene i St. Hanshaugen i Oslo fredag kveld. Foto: Aleksander Myklebust, VG

Tidligere på kvelden var gresset på St. Hanshaugen full av folk fredag kveld. Vennegjenger satt hulter til bulter på tepper og jakker. Ølbokser lå strødd utover gresset.

– Her må vi nok sende inn en patrulje etter hvert, sier innsatsleder i Oslo politi Lars Kostveit og nikker bort mot en gruppe ungdommer som sitter på nedsiden av parken.

De har en stor høyttaler med seg som de nettopp har skrudd på fullt volum. En av dem danser til den dunkende elektromusikken mens han veiver armen over hodet.

– Byen begynner å åpnes igjen og folk har det gøy. Og det liker vi. Men, så må man ta hensyn, sier Innsatsleder Kostveit.

– Da må politiet trå til litt mer.

Tidligere fredag sa byrådsleder Raymond Johansen til VG at det var på tide å dempe «karnevalsstemningen» i hovedstaden, slik at folk får sove i fred.

De siste to helgene har politiet registrert 15 ordensforstyrrelser som har ført il fem forelegg, to på 10.000 kroner, ett på 19.000 kroner og to på 20.000 kroner. Noen av foreleggene er for flere saker og dreier seg om flere steder i Oslo.

Politiet har varslet flere bøter fremover.

Alkoholdrikking på offentlig sted er i seg selv straffbart med 2500 kroner i bot. Likevel skal det litt mer til enn en øl i parken for at politiet bryter inn, sier Kostveit.

FOLKSOMT: Parken var full av festglade unge som nøt julikvelden sammen med venner. Foto: Aleksander Myklebust, VG

– Vi vil alltid ta en vurdering på hva som er viktigst. Når vi har mulighet og kapasitet er ønsket at man tar tak i det som skjer i parkene, både med tanke på bråk, med tanke på drikking og med tanke på forsøpling, sier han.

Er det først og fremst av pandemihensyn eller ordensforstyrrelser at dere trapper opp nå?

– Det vil alltid være en kombinasjon, men i all hovedsak nå er det mye ordensforstyrrelser vi har sett i det siste, sier Kostveit.

På St. Hanshaugen har det vært opptil 3000 festglade på en natt. I kveld er folksomt, men kontrollert. Kostveit sier det ser bra ut.

– Musikken er vel det man kan kalle dempet, foreløpig. Men klokken er vel bare 22.45.

UBEKYMRET: Joakim Rånes (18) synes det er på tide at folk får kose seg sammen etter flere måneder med nedstengning. Foto: Aleksander Myklebust

Intervjuet avbrytes av to gutter iført mørke solbriller som danser bak innsatslederen mens de heller i seg en øl hver.

– Gutta boys, det der er ikke lov. Da får dere et muntlig pålegg, da blir det bot, sier Kostveit strengt.

Joakim Rånes (18) har vært i parken siden klokken 16 og tar varselet fra politiet om flere bøter med knusende ro.

– Jeg har sett seks politibiler i kveld, ingen har sagt noe til oss, sier han.

Han sier det er fint å kunne senke skuldrene etter en lang uke på jobb nå som det er sommer.

– Spesielt fordi det ikke er så strengt lenger med tanke på nedstengning. Og nå har vi jo vaksinen, den hadde vi ikke i fjor. Så da er det kanskje litt mer forsvarlig å unne seg en tur i parken.

FORSIKTIG: Marina Halvorsen (28) sier folk i parken passer godt på og smører seg med Antibac hver gang de kommer ut av toalettet. Foto: Aleksander Myklebust

Marina Halvorsen (28) sitter sammen med to venninner på et pledd på gresset.

– Jeg har følt at folk har tatt ansvar og oppført seg, så jeg synes det har vært superhyggelig, sier hun.

Hun anerkjenner at det kan bli litt vel høy musikk av og til.

– Jeg kan helt klart skjønne at folk synes det blir forstyrrende med mye samlinger i parker fordi vi ikke har fått lov til å samles andre steder, sier hun.

– Likevel føler jeg at det kanskje er det vi har hatt behov for nå.

Foreløpig ble det ingen bøter på St. Hanshaugen fredag kveld. Innsatslederen hastet videre til neste oppdrag.

Men natten er ennå ung.