UNGDOMSPOLITIKER: Ola Svenneby leder Høyres ungdomsorganisasjon, Unge Høyre. Her er han fotografert på landsmøtet i 2020, der han ble valgt som leder. Foto: Unge Høyre

Unge Høyre-leder om pengepremier til elever: − Helt greit

Unge Høyre-leder Ola Svenneby (24) synes det er helt uproblematisk at avgangselever får en pengegave for gode karakterer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg synes det er ukontroversielt. Skolen gir også gavekort til elever som har hevdet seg på andre arenaer. Karakterpresset i skolen løses ikke ved å fjerne et gavekort som går til to elever på en skole med 950 totalt, sier Svenneby til VG.

Han synes det er «nesten absurd» å se reaksjonene mot Nydalen videregående som premierte to elever med gode resultater ved å gi dem hver sitt gavekort på 1000 kroner.

Svenneby har ingenting i mot å være motstemme til det store «koret» som fordømmer pengepremiene i Osloskolen.

ENGASJERER: Kira Amalie Berg Ottesen (19) satte fart i debatten om pengegaver for høye karakterer i skolen. Foto: Privat

Etter at Kira Amalie Berg Ottesen (19) kritiserte Nydalen videregående skoles pengegaver til elever på karakter-toppen, tok debatten fyr. Og veldig mange både i VG, andre medier og sosiale medier har uttrykt motstand mot pengepremiene. Utdanningsetaten i Oslo skal også drøfte praksisen på et rektormøte etter sommerferien.

Ikke forbudt

Utdanningsdirektoratet (Udir), som forvalter opplæringsloven og forskrifter og regler som gjelder i skolen, gjør det klart at det ikke er i strid med lovverket å tildele pengepremier til elever.

– Premiering i form av pengepremier er ikke tema som er omtalt i opplæringsloven. Det er derfor ikke et forbud mot denne type premiering i denne loven, ifølge seniorrådgiver Linda Sørfjord i Udirs kommunikasjonsavdeling.

les også 19-åringen ble hørt etter skolekritikk: – Jeg er helt målløs

Ola Svenneby i Unge Høyre mener pengegaver til elever kan sammenlignes med tildelinger både til idrettsutøvere og kunstnere.

– Vi er et merkelig land. For er du kunstnerisk så vanker det stipender, statlig støtte og anerkjennelse. Du kan til og med få din egen utstilling.

Dersom du er så heldig å være god i idrett, så finnes det knapt grenser for hvor mye samfunnet skal tilrettelegge, sier Svenneby og peker på både sponsing, premier og subsidierte aktiviteter.

les også Skolen premierte stjerneelevene: – Vondt langt inne i hjerterota

– Men at en skole tilgodeser to elever som gjør det bra akademisk? Det er for meget, ironiserer Svenneby. Han minner om at «ikke alle kan være Marit Bjørgen. - Og at ikke alle får seks i snitt.»

– Men det betyr ikke at vi ikke skal hylle noen av dem. Snarere tvert i mot, sier Svenneby.

Vil premiere utvikling også

– Ser du noen utfordring ved at de høyeste karakterene ikke nødvendigvis speiler størst progresjon eller innsats?

– Selvsagt. Skolene eller klassene bør også gi honnør, uavhengig av form, for både progresjon og innsats, svarer Unge Høyre-lederen.

les også Fikk 21 seksere etter sju år i Norge

– Bør skolen ta etter toppidretten ved å tildele penger til elever der de beste idrettsutøverne mottar pengepremier og sponsormidler?

– Elever skal ikke få betalt, og man skal ikke ha en pall i hvert fag – slik man har i idretten. Men at en skole med nesten 1000 elever tilgodeser noen elever som har utmerket seg på sitt felt under vitnemålsutdelingen, synes jeg er helt greit, svarer Svenneby.

FIKK SELV PREMIE: Leder Andreas Brännstrøm i Fremskrittspartiets Ungdom fikk selv som avgangselev i videregående en premie som bevis på at han var «superelev» - grunnet engasjementet som elevrådsleder og russepresident. Premien, en gull-T-skjorte satte han pris på. Foto: FpU

FpU-leder: Utelukkende positivt

Han får full støtte fra leder Andreas Brännstrøm i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

– Jeg frykter at denne debatten fører til at skoler ikke tør å premiere noen som har utmerket seg. Skoler må få lov til å rose elever de mener fortjener det - også med en pengegave, sier FpU-lederen til VG.

Han mener imidlertid det også bør omfatte en elev som for eksempel kan ha stått i fare for å droppe ut av skolen - men som likevel gjennomfører og løfter seg i skoleløpet.

– Jeg finner det utelukkende positivt at Nydalen skole har belønnet disse elevene som har gjort det godt. Samtidig er det ingen grunn til at andre elever skal føle seg underlegne eller bli fornærmet, sier Brännstrøm.

les også 2001 01 Julie Blakstad: Supertalent og SUPER-STUDENT

KRITISERER: Turid Kristensen (H) har i en årrekke jobbet med utdanningspolitikk på Stortinget. Hun synes praksisen med pengegaver til elever med toppkarakterer er underlig. Foto: Frode Hansen, VG

I Ola Svennebys moderparti, Høyre, er det delte meninger om praksisen med pengepremier til elever med høye karakterer.

Stortingsrepresentant Turid Kristensen (H), som i siste periode har sittet i Utdanningskomitéen, er kritisk til pengepremier i skolen.

– Vi må kunne heie på- og fremheve gode prestasjoner og elever som har løftet seg. Men å dele ut pengepremier til elever som har oppnådd de beste karakterene, er en underlig fremgangsmåte. Det er ikke en heldig praksis å gi penger til noen elever på denne måten, sier Kristensen til VG.

Har adgang til å premiere elever

I en e-post fra byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst, til VG, går det også frem at Osloskolene har full anledning til å gi elever enkle gaver og premier for ulike prestasjoner.

les også Anna Sophia har kommet inn på landets mest populære studium. Her er listen.

Eksempler på dette er premier knyttet til idrettsprestasjoner, akademiske prestasjoner – for eksempel karakterresultater, skrivekonkurranser, entreprenørskapskonkurranser, NM i filosofi, Abelkonkurranse i matematikk, fysikk- og kjemi-olympiader, ifølge e-posten fra Oslo kommunes byrådsavdeling.