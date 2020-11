ADSKILT: Hverken Tatyana Muri (33) eller de norsk-russiske barna hennes har sett besteforeldrene på over ett år. Nå kan ventetiden bli enda lenger. Bildet er fra sist gang familien var samlet, med mormor Polina t.h. og morfar Nikolay t.v. sammen med barnebarnet Leo og mor, Tatyna Muri.

Hotellkarantene ødelegger julen for mange: − Fremstår som inhumant

Nye innreiseregler pålegger utenlandske besøkende et ti dagers opphold på karantenehotell. Mens noen ser seg nødt til å avlyse familiejulen, ser Isa Dussauge (42) ingen annen mulighet enn å trosse reiseråd for å treffe kjæresten.

Forrige uke innførte Norge nye, nasjonale coronatiltak. De nye reglene pålegger blant annet innreisende uten bostedsadresse i Norge et karanteneopphold på hotell i ti dager etter ankomst.

Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge.

Tatyna Muri (33) er fra Russland og bor i Trondheim. Hun er gift med norsk mann, og sammen har paret to barn.

Mer enn et år har gått siden Muri sist så sine russiske foreldre og siden barna sist så sine besteforeldre.

Familien hadde akkurat begynt å glede seg til julefeiringen med besteforeldrene på besøk, da de nye reisereglene kom og snudde alle planene på hodet.

– Jeg er redd for mine gamle russiske foreldre, som hverken snakker norsk eller engelsk, og skal sitte isolert på et hotell i Oslo i ti dager. Dette fremstår som inhumant for meg, sier hun på telefon til VG.

Muri er bekymret for at foreldrene skal bli syke eller at noe skal skje mens de sitter på hotellet, og at de ikke kan få med seg beskjeder eller kommunisere med andre.

Hun peker dessuten på at kostnaden kan være en usosial besøksbrems.

– Nå vet vi rett og slett ikke hva vi skal gjøre. Ti dager på hotell blir 5000 kroner totalt, og det kommer i tillegg til andre reiseutgifter. Foreldrene mine har lyst til å komme, men det kan rett og slett bli for dyrt, forklarer hun.

– Føles som en straff

Muri reagerer på at utenlandske arbeidere slipper å innlosjeres på karantenehotell, dersom arbeidsgiver kan tilby et enerom for karanteneperioden.

Denne ordningen gjelder ikke for privatpersoner, selv om man disponerer en hel kjellerleilighet, slik som Muri og familien gjør. Hun kunne ønske det var mulig å tilrettelegge for at foreldrene kunne hatt karantenetiden sin her.

– Jeg synes det er veldig rart. Det føles som en straff for oss som har familie i utlandet, nesten som om vi har gjort noe kriminelt. Hvis vi skal ha disse reglene, bør det være det samme for alle, påpeker Muri.

– Vi alle er villig til å være hjemme i ti dager, om det er det som skal til. Men jeg tror uansett det større risiko at alle som har vært i utlandet skal sitte tett i tett sammen på et hotell.

Tiltakene som blant annet pålegger karantenehotell gjelder i utgangspunktet frem til 3. desember. Smittesituasjonen kan likevel føre til at de blir forlenget.

DYRT OG LITE LOGISK: Tatyna Muri og mannen Ian Muri har en kjellerleilighet i huset hvor foreldrene kunne vært i karantene istedenfor på et hotell. Det tillater imidlertid ikke reglene, og oppholdet alene koster besteforeldrene 5000 kroner. Foto: Privat

Dyrt og upraktisk

For andre er ikke coronahotell et gjennomførbart alternativ.

Isa Dussauge (42) har barn og jobb i Norge, men kjæreste i Stockholm. Helt siden mars har paret kjempet seg gjennom hjemmekarantene etter hjemmekarantene for å kunne sees i blant.

Nå fortviler Dussauge over nye regler, som krever at kjæresten må sitte i ti dager på et karantene-hotell til 500 kroner natten, før hun får treffe henne.

– Kjæresten min har hverken tid eller penger til å sitte ti dager til å sitte på hotell. Derfor betyr den nye karanteneordningen i praksis for meg at jeg ikke kan ha besøk, og da kommer jeg til å gå imot reiserådene og reise til rødt område for å treffe henne, sier Dussauge til VG.

Mener regler bommer

42-åringen er selv forsker på Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, og har hele veien sluttet seg til alle tiltak for å hindre smitte.

Hen synes imidlertid de nye reisereglene bommer. Forskeren mener de heller burde tilrettelegge for trygge måter å få besøk på, og tror at slik reglene er nå, virker de mot sin hensikt.

– Istedenfor kommer jeg til å gjøre akkurat det som reglene skal unngå at du gjør: Jeg skal ta meg til et annet sted enn Oslo, der det er mye mer smitte. Det er dette ordningen med karantenehotell bidrar til, og jeg kommer til å gjøre det så lenge jeg må.

Dussauge tror at det er mange som har kjæreste i utlandet som nå vil velge å avstå fra å møte hverandre. Men for hen er det ikke et alternativ.

– Jeg forstår at det er noen som mener det er riktig å vente og ikke reise, og jeg beundrer dem for det. Men jeg vet ikke om jeg kunne holdt ut psykisk. For meg er dette en nødvendig reise.

Forskeren understreker at hen kommer til å gå i karantene og kommer ikke til å bryte smittevernloven. Hen ser seg nødt til å reise over grensen, selv om det er frarådet.

FRUSTRERT: Isa Dussange (42) har livet sitt i Norge, men kjæreste i Sverige. Etter nye tiltak som krever karantenehotell for innreisende, ser hen seg nødt til å trosse reiseanbefalinger for å kunne møte kjæresten sin i Stockholm, da kjæresten ikke har anledning til å bo på coronahotell i ti dager. Foto: Privat

– Går ikke an å leve sånn

Til daglig jobber Dussauge hjemmefra og gjennomfører forskerintervjuer over Zoom. Aller helst skulle hen tatt i mot kjæresten i sin egen leilighet, og er mer enn villig til å gjennomføre karanteneperioden i leiligheten sin sammen med kjæresten.

Det tillater ikke reglene.

- For en veldig stor del av oss er våre liv avhengig av å krysse en grense. Ingen annen kan si hva som er nødvendig i mitt liv og jeg synes faktisk det er hårreisende at noen andre skal gjøre den vurderingen for meg, sier hen.

Forskeren kaller de nye reglene for frekke og uverdige, og synes det er arrogant å kreve at noen skal klare seg uten familie eller kjærester, hvis de av ulike grunner ikke kan bo på coronahotell i ti dager ved ankomst.

For mange vil ti dager isolert på et hotell, etterfulgt av det faktiske besøket, være vanskelig å kombinere med arbeid og andre hverdagsplikter.

Dussauge mener at de nye tiltakene er tilpasset flesteparten, men ekskluderer mange. Hun trekker også frem regelen som anbefaler å bare treffe de du bor med.

– For mange går det ikke an å leve sånn. Det er veldig lett for folk som bor med sine nære, og har de i samme by og samme land, å si at andre ikke skal treffe sine nære. Men når 95 prosent av de nære relasjonene mine er i utlandet, er det et råd som ikke er kompatibelt med livet mitt.

Også Caroline Andresen (29) har kjæreste i utlandet. Hun har vært sammen med Colin Sutton (30) fra Texas i USA i to og et halvt år. Han bor der, og hun bor her.

I år har de kun sett hverandre én gang. I november var planen at han skulle til Norge på besøk igjen. Det blir ikke noe av.

– Det er ikke alle som har mulighet til å ta ekstra dager fri fra jobb eller skole. Når han kan komme i to uker, så utgjør ti dager så mye at det ikke er noe poeng, sier Andresen.

Sist gang hun så kjæresten var i august da Norge åpnet for kjærestebesøk. Da hadde kjæresteparet karantene sammen i leiligheten til Caroline hvor hun bor alene. Det samme var planen å gjøre nå.

Andresen synes regjeringens tiltak virker urettferdig.

– Jeg kunne med glede hatt karantene med ham i ti dager. Det eneste jeg vil er å se ham. Smittefaren er den samme om det reiser inn en person som eier en bolig her, eller min kjæreste som skal være i karantene sammen med meg, sier Andresen og legger til:

– Når regjeringen sier de strammer inn for å få en normal jul, så gjelder ikke det de som har sine nærmeste i utlandet.

