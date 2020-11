SKAM: Vi må endre forventningene til sex og antallet partnere mener Maria Moen Nordli (27). Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Angret etter første gang hun hadde sex

Unge nordmenn skammer seg over at de har få sexpartnere. – Jeg ble ertet både for å være «hore» og jomfru, sier Maria Moen Nordli (27).

I podkasten «Hvor farlig er det egentlig?» forteller unge som har opplevd press rundt sex. En av dem er Maria Moen Nordli kjent fra «Paradise Hotel».

Blant 15 - 25-åringer sier 1 av 4 at de har skammet seg fordi de mener de har for få sexpartnere ifølge en undersøkelse fra VG utført av YouGov.

– Da jeg var 15 år ble hun ertet både for å være «hore» og jomfru, sier Nordli.

Nordli angret lenge fordi hun trodde hun mistet jomfrudommen feil.

I samme podkastepisode forteller Anna (20) om presset for å ha sex og om hvordan det var å gå fra null til én sexpartner. Hun skammet seg lenge over at hun hadde sex for første gang på en Tinder-date.

