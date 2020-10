STEMTE MOT: Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, var ikke enig i at coronatiltakene skulle bli strengere i Lørenskog enn Oslo. Foto: Terje Bringedal

Lørenskog med strengere tiltak enn Oslo: − Ta på deg munnbind uansett

Nå må alle i Lørenskog gå med munnbind innendørs på offentlig sted, selv om det er én meter avstand. Inngripende, innrømmer ordfører Ragnhild Bergheim (Ap). Fin og sterk oppfordring, mener byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Klokken 16 fredag innfører Lørenskog kommune strengere smitteverntiltak enn Oslo.

Oslos råd er at munnbind skal benyttes innendørs på offentlig sted, der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

Lørenskog har i sine tiltak fjernet at man skal vurdere avstanden.

– Veldig mange av butikkene våre er på store kjøpesentre. Nå som det nærmer seg jul, blir det ekstra vanskelig å holde én meter avstand. Da er det like greit å bare ta på seg munnbind uansett, sier ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim (Ap).

Uenigheter

Dette betyr at man i Lørenskog kommune må ha på seg munnbind på blant annet alle kulturarrangementer, treningssenter, livssynshus, butikker og kjøpesenter som er innendørs.

Ifølge ordføreren var det uenigheter i formannskapet knyttet til avgjørelsen, men det endte med flertall.

– Flertallet mente at det ville være lettere å forholde seg til å ha på seg munnbind uansett. Mindretallet mente at vi skulle legge oss tett på Oslo og Lillestrøm, fordi det er greit å være konsekvent.

Foto: Jil Yngland

– Basert på fornuft

Ordføreren selv stemte imot forslaget om å stramme inn tiltakene ytterligere enn Oslo.

– Dette er et ganske inngripende tiltak. Munnbind er også dyrt, men det har vært tilbakemeldinger fra noen butikker om at de vil kjøpe munnbind og dele ut. Da forsvinner jo argumentet om at munnbind koster mye penger, sier Bergheim.

I Lørenskog er det 111 smittede per 100.000 innbyggere. Dette er færre enn Oslo, som har 137, 4 smittede per 100.000.

– Hvilke vurderinger ble gjort i forbindelse med innføringen av et slikt tiltak?

– Det er basert på fornuft, og at man skal gjøre det så enkelt som mulig for befolkningen.

Foto: TORE KRISTIANSEN

Må uansett holde avstand

Noen synes munnbind-tiltakene er altfor strenge, blant annet fordi det ikke alltid er mange mennesker i butikker og på arrangementer, forklarer Bergheim.

– Men jeg har også fått henvendelser fra de som synes det er bra og enklere at vi strammer inn.

Selv om man bruker munnbind, må man huske å holde avstand, understreker Bergheim.

I nabokommunen Lillestrøm vedtok politikerne enstemmig den nye koronaforskriften fredag morgen. Der legger de seg på helt samme linje som Oslo, skriver Romerrikets Blad.

– Fin og sterk oppfordring

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), blir overrasket da han får høre av VG at en kommune har enda strengere tiltak enn hovedstaden.

– Vi har det veldig strengt i Oslo, og anbefaler stort sett at folk har på munnbind. Uansett dreier det seg om å bruke skjønn og hodet.

Johansen synes det høres fornuftig ut at Lørenskog ber folk bruke munnbind uansett.

STØTTER LØRENSKOG: Raymond Johansen Foto: Mattis Sandblad

– Det er en god ting å ha med seg munnbind, og gjerne bruke det hele tiden. Oslo er også veldig tydelige på at du skal ha munnbindet klart før du for eksempel går inn på et kjøpesenter eller på kollektivtransport.

– Vil Oslo kommune vurdere å gjøre samme grep som Lørenskog?

– At Lørenskog sier at man skal ha på munnbind hele tiden er en fin og sterk oppfordring, men det er ikke noe vi skal gjøre akkurat nå. Oslo har iverksatt veldig tøffe tiltak, så får vi bruke de to neste ukene til å sjekke om det virker.

