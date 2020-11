SLIPPER UT CO₂: Oslo-innbyggernes søppel blir her tatt hånd om på Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Selskapet ønsker å fange CO2en når de forbrenner søppel, men har ikke fått politiske klarering og støtte. Foto: Trond Solberg

Ny rapport: − Norge sjanseløse til å nå klimamålene

DNV GL har evaluert Norges muligheter til å nå våre klimamål. – Vi er sjanseløse med det tempoet som Norge har i dag, sier forskningsleder Sverre Alvik. Han advarer mot å fjerne elbilfordelene.

Rapporten, som legges frem på en digital konferanse fredag ettermiddag, har følgende hovedfunn:

– Våre funn viser at Norge mest sannsynlig bare oppnår 23 prosent kutt i klimautslippene innen 2030, med eksisterende planer og tempo, sier Alvik.

Det står i grell kontrast til Norges mål om å kutte klimagassene med minst 50 prosent innen 2030, men rimer med vurderingene regjeringen opplyser om i statsbudsjettet.

Heller ikke målet for 2050 er realistisk:

Norske politikeres mål om minst 90 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2050, sammenlignet med 1990-nivået, ender i 68 prosent, ifølge rapporten.

– Det er absolutt håp.

Alvik, som er forskningsleder for energiomstilling i DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, har ledet arbeidet.

– Norges største utfordring er at mens de fleste andre land har relativt lette og lavthengende frukter å gå løs på, som utfasing av kull og gass, så har ikke Norge det, fordi vi allerede har et avkarbonisert og utslippsfritt strømsystem, via vannkraften.

– Er det noe håp?

– Ja, absolutt, men da må politikerne gire om og gi full gass. Det gjøres mye bra i dag, men det er langt fra nok.

– Hvordan kan de gjøre det?

– Det er tre hovedområder hvor kuttene må komme; på sokkelen, hvor produksjonen må bort fra utslippstunge gasskraftverk til bruk av elektrisitet, såkalt elektrifisering.

RAPPORTANSVARLIG: Forskningsleder Sverre Alvik i DNV GL. Foto: DNV GL

– Det andre området er industrien, hvor produksjonen må vris til å hydrogen. Det er en stor oppgave, som må begynne nå. Med en tidshorisont på bare ni år, fremstår det som svært utfordrende.

– Den tredje sektoren er transport, både på sjø og land, som må over på elektrisitet og hydrogen. Norske politikere prater mye om hydrogen, men nå må det handling til.

Advarer mot å fjerne elbilfordelene

Han legger til at fanging og lagring av CO₂ (CCS) også må iverksettes.

– Vi er ledende på elektrifisering av personbiler?

– Ja, det er forbilledlig og elektrifiseringen vil fortsette, selv om vi antagelig ikke når målet om at alle personbiler som selges i 2025 skal være elektriske.

Han advarer mot å trappe ned elbilfordelene.

– Dersom vi tar bort elbilfordeler de neste årene vil vi ikke engang nå 23 prosent kutt om ni år.

Det er NHOs største forening, Norsk Industri og bransjeforeningen Elektro og Energi, som har bedt om og betalt for utredningen.

– For puslete

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri erkjenner at Norge må gire om.

– Rapporten dokumenterer Norge i dag ikke har en politikk som gjør at vi når de politiske målene. Da er det bare en ting å gjøre; det er å bruke veldig mye mer penger på å få ned utslippene. Det de holder på med i dag, er for puslete, sier Lier-Hansen.

– Hva må gjøres?

– I over tyve år har norske politikere brukt milliarder av kroner på å kutte utslipp i andre land. De må se og skjønne at det er her hjemme vi må ta ansvar for å kutte. Det må bli slutt på den naiviteten.

KREVER HANDLING: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ber politikerne handle. Foto: Bjørn Haugan

Han sier løsningene ligger på bordet, men at det i for stor grad fortsatt bare prates og diskuteres.

– Ta fanging og lagring av CO₂: Det er alle enige om at vi er nødt til å bruke for å nå målene. Mens industrien, med Equinor i spissen, er klar, så krangler politikerne om de skal satse på ett eller to prosjekter. Jeg tror denne rapporten underbygger at de må satse på to, sier han.

De to prosjektene Lier-Hansen prater om, er Norcems anlegg i Brevik og Fortums anlegg på Klemetsrud i Oslo.

– Da er vi i hvert fall sjanseløse

Regjeringen har foreløpig satt det siste anlegget på vent.

– Er ikke det enkleste å innfri kravene til klimaforkjempere som sier at vi må bygge ned vår olje- og gassvirksomhet?

– Nei, da er vi i hvert fall sjanseløse til å nå klimamålene. Det er nettopp denne høyteknologiske sektoren som skal lede an i skiftet, fra olje og gass, til grønn industri, sier han og viser til blant annet havvind og hydrogen.

– Det er Equinor, Aker og en rekke andre selskaper innen den tradisjonelle energiproduksjonen, som nå leder an i det grønne skiftet. Det er deres prosjekter innen CCS, havvind og hydrogensatsing, som politikerne må bruke penger på. Og de må begynne med statsbudsjettet de skal vedta før jul.

LEGGER LISTEN: Bellona-leder Frederic Hauge ber om ti anlegg for fangst og lagring av CO2. Foto: Frode Hansen

Bellona-leder Frederic Hauge sier to CO₂-fangst- og lagringsanlegg (CCS) er blåbær.

– De neste ti årene må vi kutte i gjennomsnitt over seks ganger så mye hvert år, som vi har kuttet hvert år de siste syv årene under Solberg-regjeringen, sier Hauge.

– Er det realistisk og mulig?

– Vi bør ha på plass åtte til ti CCS-anlegg innen 2030. Alle som snakker om å kutte i elbil, tror jo at vi har gjort nok. Problemet er at de fossile bilene må bli mye dyrere enn i dag. Alt annet er populisme hvis man mener man skal nå klimamålene, sier Bellona-lederen.

Han legger til:

– Vi når ikke klimamålene våre med dagens politikk. Det viser denne rapporten tydelig – det er behov for større satsinger og midler som står i stil med ambisjonene. Om ikke vil 2030-målet passere på samme måte som 2020-målet, med et politisk skuldertrekk, og vi har enda mindre tid til å avverge katastrofale klimaendringer.

Publisert: 13.11.20 kl. 11:51 Oppdatert: 13.11.20 kl. 12:02