KREVER ENDRING: Frp-leder Siv Jensen ber regjeringen gjøre flere endringer i den nye coronapakken. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Krisepakken: Disse endringene krever Frp

Siv Jensen truer med å gå til Ap og Sp, dersom regjeringen ikke gjør betydelige endringer i krisepakken. Her er Frps krav.

Den fremste endringen Frp krever, er at bedriftene vil kunne søke kompensasjon for 80 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader.

Regjeringen foreslo 70 prosent fra 1. november da de i går la frem sin nye krisepakke på totalt 17,7 milliarder kroner.

Frp-leder Siv Jensen er ikke fornøyd.

Hun krever nå at regjeringen gjør betydelige endringer.

De nye tiltakene må komme raskt, hvis ikke sier Frp-lederen at hun kan gå til to av høyresidens tradisjonelle hovedrivaler: Ap og Sp.

– Vi har sagt at her må det handle om dager og ikke uker. Vi har mye bedre tid på resten av budsjettet, men her har vi ikke tid. Her har vi bare tid av veien og det skal ikke stå på oss, sier Siv Jensen til VG.

Frp forhandler for øyeblikket både om krisepakken og neste års statsbudsjett med statsminister Erna Solbergs (H) regjering.

KONTORET: Frp-leder Siv Jensen og Hans Andreas Limi på Jensens kontor. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Dramatisk situasjon

Jensen sier at mange bedrifter har brukt opp egenkapitalen sin uten at kundene kom i sommer og at de nå står nå i fare for å gå konkurs.

– Vi er nå egentlig inne i en veldig dramatisk situasjon, sier Jensen.

– Regjeringen har selv antydet at her blir det jo ikke kompensert før om ukevis. Det er ikke en situasjon vi kan ha. Nå må vi køle på for å redde bedrifter og jobbene til folk.

De ber om at ordningene blir mer langsiktige og forutsigbare - og at de i større grad må følge smitteverntiltakene.

Frp vil blant annet:

Heve kompensasjonsnivået i den generelle kompensasjonsordningen til 80 prosent og øke det maksimale beløpet bedriftene kan få.

Videreføre redusert sats i «lavmomsen» og fjerne flypassasjeravgiften.

Kompensere minimumsbemanning (uunngåelige lønnskostnader) i bedrifter som må stenge helt eller delvis ned som følge av smitteverntiltak. (Se hele listen under).

Jensen drar frem utelivsbransjen som et eksempel og ber om at permitteringsregelverket forenkles.

– De har i realiteten fått yrkesforbud. På så kort varsel med nedstenging er det ganske alvorlig for veldig, veldig mange der ute. Det er vi nødt å ta på alvor. Derfor må vi også se på om vi må gjøre forbedringer og forenklinger i permitteringsreglene, sier hun.

Egen flyordning

I tillegg mener Frp at flybransjen nå trenger en helt egen kompensasjonsordning.

– Blir den skreddersydd for å redde Norwegian?

– Nei, den blir generell. Vi er ikke der nå at vi ønsker å lage noen støttetiltak som bare treffer selektivt. Vi må ha generelle ordninger, for alle de etablerte aktørene, sier han.

FLYTILTAK: Hans Andreas Limi mener flybransjen trolig trenger helt egne tiltak. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Hva snakker vi om av nivå?

– Vi kan ikke ta utgangspunkt i det som er situasjonen i Norwegian. Der renner det ut en halv milliard i måneden. Det vi ønsker er at regjeringen skal se på hva som er et nødvendig nivå og hvordan denne kan innrettes, for å hjelpe luftfarten gjennom den kritiske fasen, sier Frps Hans Andreas Limi og legger til:

– Den generelle kompensasjonsordningen er mer tilpasset annet type næringsliv. Så om den kan utvides, gjerne for oss, men vi tror vel at det kanskje må inn en egen kompensasjonsordning som er rettet mot luftfarten.

Truer med Ap og Sp

Siv Jensen gir regjeringen skryt for at den gjør kompensasjonsordningen for bedriftene mer generell, men advarer samtidig om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare.

– Det er ordentlig alvor der ute. Jeg vet ikke helt om regjeringen har skjønt hvor alvorlig det er, for de har selv ved et par anledninger gitt uttrykk for at det går jo så mye bedre. Men det gjør ikke det, altså, sier hun til VG.

KAMERATER? Siv Jensen sier at de kan gå til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre dersom de ikke får gjennomslag hos regjeringen. Foto: Terje Pedersen

– Hva skjer dersom dere ikke får gjennomslag hos regjeringen?

– Jeg tror vi får det. Det ville vært helt bemerkelsesverdig hvis en borgerlig regjering ikke ville være opptatt av å legge grunnlaget for et næringsliv, sier Jensen.

– De vet vel at hvis de ikke får enighet med dere, så kommer det til å bli mye tøffere i de neste forhandlingene de eventuelt skal ha med de rødgrønne? Der er det partier som er villig til å bruke veldig mye mer penger.

– Du overser en mulighet. Det er at vi går sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og lager en løsning. Det er ikke bare regjeringen som har den muligheten, sier hun.

– Hvor kjapt vil dere gå over dit?

– Regjeringen la proposisjonen frem i går. Nå er det opp til Stortinget å håndtere det. Så har vi sagt at det er greit, vi kan sette oss ned med regjeringspartiene. Jeg har ikke tenkt å lage noen krisemaksimering av det. Men skulle det ikke skje, så finnes det andre løsninger. Men løsningene må på plass og de må raskt på plass, sier Jensen.

POSITIV: Høyres Mudassar Kapur. Foto: Mattis Sandblad

Tror på løsning

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) svarer på vegne av regjeringen.

Han tror forhandlingene med Frp får et godt resultat.

– Mandag denne uken startet Høyre, Venstre og KrF forhandlinger med Frp om statsbudsjettet, og de kraftfulle økonomiske tiltakene som regjeringen kom med i går, er en del av disse forhandlingene. Jeg synes vi har gode og konstruktive samtaler allerede, og ser frem til å presentere gode resultater så fort vi er ferdige med forhandlingene, skriver Kapur i en e-post til VG.

Publisert: 11.11.20 kl. 19:02

