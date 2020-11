VILLA SKAAR: Nesten alle beboerne på sykehjemmet i Eidsvoll er bekreftet smittet av coronaviruset. Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen betegner situasjonen som både trist og alvorlig. Foto: Ingrid Milli

19 av 23 sykehjemsbeboere smittet i Eidsvoll: − Veldig alvorlig

Ytterligere seks beboere er bekreftet smittet på sykehjemmet Villa Skaar i Eidsvoll kommune tirsdag. Det betyr at 19 av 23 beboere er smittet.

Det bekrefter kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til VG tirsdag kveld.

– Jeg ser veldig alvorlig på det. Så håper jeg det fortsetter å være lite symptomer, men vi må forberede oss på at symptombildet kan forverres hos mange av beboerne som har fått påvist sykdom, dessverre, sier han.

Det er også 12 ansatte som er smittet, det første coronadødsfallet i kommunen.

En av de smittede beboerne døde mandag.

BEKYMRET: Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen ser svært alvorlig på utbruddet på sykehjemmet. Foto: Privat

De første smittetilfellene ved Villa Skaar ble avdekket tirsdag 3. november. Det var da tre ansatte som var smittet. Samme dag testet de alle beboere og ansatte. Av disse 70, testet 17 positivt. Deretter har flere positive testresultater kommet inn. Totalt er altså 31 personer smittet på sykehjemmet.

Krevende situasjon

– Det er veldig trist og tungt for både beboerne og deres pårørende og de ansatte som står i en arbeidssituasjon med smittede ansatte og tunge oppgaver på jobb, med færre ansatte enn vanlig.

– Kan det dreie seg om en mer smittsom variant?

– Det er ikke umulig, og er ting vi må undersøke, sier legen, som nå er i dialog med FHI.

Sammenheng med utbrudd på et annet sykehjem

Det er også avdekket to smittetilfeller på det kommunale sykehjemmet Vilberg helsetun, som har tilknytning til utbruddet på Villa Skaar fordi en ansatt har jobbet begge steder.

– De smittede er sendt på en smittepost et annet sted. Avdelingen som er igjen, betjenes som en foreløpig uavklart avdeling.

Eidsvoll kommune har nå stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt. Kommuneoverlegen opplyser at kommunen har 54 smittetilfeller fra og med 1. november. Dette tallet er høyere enn VGs tall fordi 13 av dem testet positivt på Gardermoen, altså Ullensaker kommune. Derfor er de ikke foreløpig ikke inne i VGs oversikt.

Onsdag skal kommunestyret ha et ekstraordinært møte for å behandle lokal forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av covid-19 i Eidsvoll.

Jensen presiserer at dette er uavhengig av smitteutbruddet på sykehjemmet, men kommer etter helseminister Bent Høies oppfordring om at alle kommuner med økt smittepress nå bør vurdere lokale tiltak.

