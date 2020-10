ØNSKER LOKAL VURDERING: Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H), stiller seg bak de nasjonale tiltakene som kom mandag. Likevel mener han at regjeringen burde etterlate mer ansvar til den enkelte kommune. Foto: Sara Johannessen Meek / Scanpix

Ordfører mener smittefrie kommuner bør belønnes

– Jeg synes kanskje vi burde få litt belønning når man ikke har hatt smitte i det hele tatt, sier ordfører kommune i Bø i Vesterålen til VG tirsdag morgen. Ordførerne i smittefrie Loppa og Gamvik kommune i Finnmark er uenige.

For åtte måneder siden så smittevernoverlegen i kommunen alvorlig på ordfører i Bø, Sture Pedersen (H), og ba ham stenge ned alle skolene.

Like etterpå var kommunen først i landet til å stenge ned alle skoler 9. mars. Bare dager senere fulgte resten av landet etter.

På dette tidspunktet hadde kommunen null smittede.

Siden har ingen enda blitt syke i Bø. 27. oktober i år har de fortsatt ikke hatt et eneste smittetilfelle.

Likevel er kommunen en av flere smittefrie kommuner i landet som blir nødt til å følge regjeringens nye nasjonale innstramninger og smittevernstiltak som ble lagt frem mandag.

Tirsdag ble det kjent at det var politisk og faglig uenighet knyttet til de nye tiltakene.

Vurderinger publisert på Folkehelseinstituttet (FHI) hjemmesider viser blant annet at helsedirektør Bjørn Guldvog foreslo at reglene bare skulle gjelde for kommuner med høy smitte.

Likevel annonserte Solberg mandag at tiltakene skulle gjelde hele landet.

Det håper ordføreren i Bø snart endrer seg.

– Jeg er tilfreds med tiltakene som regjeringen la på bordet i går. Men jeg må også tilføye at vi har god kompetanse i hver kommune, og fremover håper jeg at ikke alt trenger å være likt over hele landet. Vi bør få lokale tilpasninger, forteller Pedersen over telefon til VG.

Ordfører: Lettere å få folk til å følge lokale tiltak

Ordføreren i Bø er klar på at han støtter de nasjonale reglene, som blant annet begrenser antall mennesker som kan samles privat og offentlig.

Samtidig mener han at regjeringen burde legge til rette for mer lokale justeringer.

– Folk i Bø fremsnakker lokale regler og er flinke til å følge de. Men jeg synes kanskje vi burde få litt belønning når man ikke har hatt smitte i det hele tatt.

Ordføreren peker også på at selv om bøfjerdingene er flinke til å overholde regler, har man i det siste har sett en tendens til reglene sklir ut, og det blir stadig vanskeligere å få folk til å følge reglene.

På spørsmål om han tror det vil være lettere å få folk til å følge reglene om de er tilpasset kommunen, er Pedersen tydelig:

– Ja, det tror jeg faktisk. Vi har opparbeidet oss god lokal kompetanse på dette nå. Vi vil være i takt med resten av landet, men det kan være vanskeligere å være det når man strammer hardere inn enn man trenger.

NASJONALT TIL LOKALT: Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H), tror det vil være lettere for folk å følge lokale smittevernstiltak. Han etterlyser at regjeringen etter hvert gjør lokale tilpasninger. Foto: Marius Birkeland

Positiv til fellesdugnad: Smitten kommer utenfra

Loppa kommune i Finnmark er en av kommunene i landet med eldst befolkning. Det er også en av få kommuner som ikke enda har hatt noe smitte.

Likevel mener ordfører Stein Thomassen (AP) at de nye tiltakene er nødvendig.

– Får vi smitte i kommunen, så kommer det jo utenfra. Da tenker jeg det er bra at nye retningslinjer kommer, både nasjonalt og lokalt, sier Thomassen over telefon til VG.

I motsetning til Pedersen, synes Thomassen at nasjonale tiltak er den rette veien å gå.

– Dette er en fellesdugnad. Vi må ta det på alvor, også her i Loppa, for å unngå smitte, sier ordføreren.

SMITTEFRI: Loppa kommune er en av få kommuner igjen som fortsatt er smittefri. Foto: Terje Mortensen

I kommunen hans sitter et smittesporingsteam klare og nødvendig utstyr er kjøpt inn. Men foreløpig har hverken smittesporingsteamet eller utstyret vært i bruk.

– Vi har jo smitte rundt oss på alle kanter, så vi vet jo at det kan komme hit. Vi har forberedt oss så godt som mulig, fastslår Thomassen.

Ordføreren i Loppa tror ikke at lokale tiltak nødvendigvis gjør det lettere for folk å følge reglene. Han tror heller ikke at det er noe lettere for de 1027 menneskene i kommunen å holde avstand enn det er for folk i storbyene.

– Vi er minst like sosiale her i Loppa som alle andre plasser her i landet. Så det er en stor begrensning for den personlige friheten for oss også.

NØDVENDIGE TILTAK: Ordfører i Loppa kommune, Stein Thommasen (AP), mener de nasjonale tiltakene er nødvendige - selv om kommunens hans fortsatt ikke har hatt noen smittede. Foto: Halvor Pettersen

Etterlyser økonomisk belønning

Han får støtte av ordfører Alf Nordmann Hansen (SV) i Gamvik kommune i Finnmark. Der har de også har vært smittefri siden mars, men ordføreren mener likevel at strengere nasjonale tiltak var nødvendig.

– Smitte er veldig nært. Vi begynner å bli færre og færre kommuner nå som ikke har hatt smitte, påpeker Hansen.

Han viser til smitten i nabokommunen Hammerfest, som nylig førte til at sykehuset måtte stenge ned. Hansen tror at nasjonale tiltak er lettere for befolkningen å forholde seg til enn varierende lokale tiltak.

– Det viktigste er at vi har konkrete og oversiktlige regler å forholde oss seg til nå, mener ordføreren.

Han ønsker ikke at smittefrie kommuner skal få en belønning i form av oppmykning av regler, men etterlyser heller en økonomisk belønning.

– Mange har stilt opp i denne dugnaden, og det har gått ut over næringslivet. Det er mange arbeidsledige og permitterte som sliter i denne situasjonen, og bedrifter som er satt helt ut av spill, påpeker han.

– VI skal nok feire den dagen dette er over, men vi har enda en god vei å gå.

FORTSATT BEKYMRET: Ordfører i Gamvik kommune i Finnmark, Alf Nordmann Hansen (SV), synes ikke lave smittetall skal belønnes med letting av smittevernstiltak. Han mener vi først og fremst bør belønne næringslivet og permitterte som sliter. Foto: Privat

