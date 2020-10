Direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, håper at tilbudet vil gjøre at partene nå kommer til enighet. Foto: Heiko Junge / NTB

NHO med nytt tilbud til vekterne: − Bedre tilbud enn industrien

Onsdag kom NHO med nytt tilbud til vekterne. Nå tar de bladet fra munnen etter å ha tiet i hele den seks uker lange vekterstreiken: – Det har blitt sagt ting i media om hva vi har tilbudt som vi ikke kjenner oss igjen i, sier administrerende direktør, Anne-Cecilie Kaltenborn.



I en pressemelding til VG torsdag morgen uttaler arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel for første gang om forhandlingene knyttet til vekterstreiken, etter en snart seks uker lang streikeperiode.

Pressemeldingen kom i forbindelse med at organisasjonen onsdag morgen sendte et tilbud til vekterne, som er representert gjennom arbeidstakerorganisasjonen Parat og Norsk Arbeidermandsforbund (NAF).

Tilbudet fra organisasjonen har enda ikke blitt besvart, ifølge NHO. Det overrasker Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

– Vi har her gått noe utover rammen, og bakgrunnen for dette er at denne yrkesgruppen har fått gradvis mer kompetanse og mer ansvar, og det er viktig for bedriftene å holde på dem. Vi imøtekommer også arbeidstakers krav på andre punkter, slik som bedre betingelser for lærlinger og forskuttering av sykepenger, sier Kaltenborn.

I pressemeldingen skriver Kaltenborn at arbeidstakerne nå har fått et bedre oppgjør enn de aller fleste grupper i år har fått, blant annet industrien,

– Tilbudet vil gi vektere 8.000 kroner i økt årslønn, og imøtekommer på alle hovedkrav. Verken NAF eller Parat har svart på tilbudet.

HISTORISK LANG VEKTERSTREIK: Seks uker med streik og stadig større opptrapping har enda ikke ført til enighet mellom partene. På bildet har vekterne en markering utenfor Securitas sitt hovedkontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Beklagelig streik

Hun håper nå at dette kan føre til en løsning på denne seks uker lange arbeidskonflikten, og understreker alvoret i situasjonen etter at en bransje, allerede hardt rammet av smitteverntiltak, nå har gjennomgått seks uker med streik.

Partene har tidligere forsøkt å komme til enighet hos riksmekleren, uten hell.

– Denne beklagelige streiken har nå vart svært lenge, og det har blitt sagt ting i media om hva vi har tilbudt som vi ikke kjenner oss igjen i, og som ikke rimer med det som har vært vår linje hele veien, sier Kaltenborn.

I løpet av streikeperioden har Parat og NAF til sammen tatt ut over 2000 vektere i streik. Det har ført til hodebry og vanskeligheter på flere steder over hele landet, blant annet togstasjoner, kjøpesentre og hoteller.

– Vi kan ikke røpe hva som er sagt under mekling, men vi ønsker åpenhet omkring vår intensjon i dette oppgjøret. Derfor går vi i dag ut med et tilbud vi har gitt utenfor mekling, noe som det er full anledning til. Vi håper at det vil bidra til en bedre forståelse, mer tillit og en løsning, sier Kaltenborn.

Dette er tilbudet til vekterne:

* Kr 2 per time i generelt tillegg på alle dagens grunnlønnsatser, samt kr 1 som bidrar til å nærme seg industriarbeiderlønn. Totalt kr 3 per time.

* Kr 2 per time i tillegg for helg, natt og skift.

* Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Likebehandlingen gjelder senest fra 1. januar 2022.

* Kravene om lærlingers rettigheter er etterkommet, blant annet at deres læretid skal telle som ett års ansiennitet ved første ansettelse, at deres arbeidsplaner skal varsles to uker i forkant, og at deres turnusplaner skal diskuteres med arbeidstakersiden.

* Bedriftene er enige om at de i avtaleperioden skal se på problemstillingen rundt ufrivillig deltid og drøfte dette med de tillitsvalgte to ganger i året.

Kaltenborn påpeker at de i dette tilbudet har imøtekommet NAF og Parat på deres hovedkrav.

– I sum gir dette mer enn rammen i frontfaget på 1,7 prosent vekst i dette krevende året. Vi håper og tror derfor at dette tilbudet kan føre til at konflikten avsluttes, sier Kaltenborn.

Publisert: 29.10.20 kl. 08:03 Oppdatert: 29.10.20 kl. 08:19

