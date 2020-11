VINDKRAFT: Statsminister Erna Solberg fikk klare meldinger da hun tirsdag ettermiddag hadde invitert vindkraftmotstanderne på Haramsøya til møte i Ålesund. Foto: Terje Bringedal

Solberg møtte vindkraftmotstandere: − Vi er forbanna!

ÅLESUND (VG) Statsminister Erna Solberg møtte fortvilte vindkraftmotstandere tirsdag. Hun fikk høre om et lokalsamfunn som føler seg overkjørt.

Det har blåst så kraftig vindkraftstorm på Haramsøya i Ålesund kommune at politiet innførte oppholdsforbud på deler av øya, for engasjerte demonstranter.

I slutten av oktober ble kampen flyttet inn i retten; motstanderne i gruppen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» gikk til sak. Gruppen har fremmet en rekke påstander om feil i prosessen og mot utbyggeren Zephyr.

Tirsdag besøkte statsminister Erna Solberg flere bedrifter på Sunnmøre og avsluttet rundturen i Ålesund, hvor hun møtte ledere i aksjonsgruppen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya», anført av deres styreleder Birgit Oline Kjerstad.

Aksjonsgruppen har blant annet argumentert med at rasfaren ikke er utredet grundig nok, at målingene for støy og vind ikke er gode nok og at verken de eller innbyggerne har fått komme til orde i høringsprosessen.

– Vi er forbanna!

Rammen om møtet var hverken svingende møller eller vind i håret, men et møtelokale i et hotell i sentrum.

– Vi er forbanna, også på regjeringen, fordi Solberg og hennes statsråder har bestemt seg for ikke å røre ved gamle konsesjoner, sa Kjerstad til VG før møtet.

Tidvis har det vært fremmet hets og personangrep i kampens hete. Det tar hun avstand fra, men er veldig klar:

– Det er viktig å forstå at stor sorg skaper sinne. Følelsen av avmakt og å ikke bli hørt, er et demokratisk problem.

Hun viser til det de mener er en rekke formelle feil, blant annet at konsesjoner er endret fire ganger, uten at berørte er varslet eller har fått anledning til å uttale seg.

– Kommunen og fylkeskommunen sa nei, men likevel ble det gitt konsesjon. Vi opplevde at konsekvensutredningen ble tatt veldig lett på, når det gjelder de lokale hensynene.

– Stor respekt for øvrigheta

I møtet la hun og andre prepresentanter for aksjonsgruppen frem saklig informasjon om hvordan de ser på saken.

Solberg ville vite hvorfor det tok tid før aksjonsgruppen ble etablert.

– Vi hadde stor respekt for øvrigheta. Vi syntes det var umulig for oss å gjøre noe med, sa Kjerstad

Etter møtet svarte hun på hva de forventer at Solberg kan gjøre.

– Vi vet at hun ikke kan mene noe om rettssaken, men vi forventer at hun lytter til oss og forstår. Vi gir ikke opp før de tilslutt hører på oss. Lokaldemokratiet og kommunene er satt på sidelinjen.

Solberg ga uttrykk for stor forståelse, men ga ikke mye.

– Jeg forstår deres opplevelse over ikke å bli hørt. Vi har anerkjent at måten konsesjoner har vært behandlet på, ikke har vært god nok. Kommuner og fylke må involveres mer. Det legger vi til grunn i fremtiden. Problemet er konsesjoner som er gitt, sier Solberg, og ga et signal om at hun ikke ville ta stilling til denne konsesjonen, som nå altså er gitt.

Det var i slutten av mars at Olje- og energidepartementet godkjente byggingen av kraftverket med åtte vindturbiner på Haramsøya utenfor Ålesund.

Men prosessen har vært lang: Departementet opprettholdt NVEs godkjenning som ble gitt så tidlig som i 2008.

Utbyggeren Zephyr har i et brev til Sunnmørsposten, imøtegått påstandene fra aksjonsgruppen.

Tredje rettssak på kort tid

E24 har skrevet at dette er den tredje saken mot norske vindkraftverk på kort tid. De to første endte med tap for motstanderne, og utbyggerne fikk fortsette å bygge vindkraftverkene sine.

I den første saken hadde organisasjonen Motvind bedt om stans i vindkraftverket på Vardafjell i Sandnes kommune, men de tapte og måtte betale 1,3 millioner kroner i saksomkostninger.

I den andre saken hadde reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke gått til sak mot utbyggerne av Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune. Også de tapte og måtte betale 1,8 millioner kroner i saksomkostninger.

Publisert: 03.11.20 kl. 17:51