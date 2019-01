FORBANNET: Det har brutt ut en full isfront mellom SV og Bellona-leder Frederic Hauge etter Halvorsens kritikk i helgen. Foto: Jan Petter Lynau/VG

Bellona-Hauge nekter å møte SV-lederen

- Hun må be om unnskyldning

(VG Nett) Bellona-leder Frederic Hauge er lynende forbannet på Kristin Halvorsen etter at hun i helgen kritiserte miljøbevegelsen for bare å kjefte.

- Dæven, i dag er jeg sinna. Det er direkte frekt å legge skylden for SVs dårlige valgresultat på miljøbevegelsen, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG Nett mandag morgen.

- De bare kjefter

I forbindelse med SVs landsstyremøte i helgen sa partileder Kristin Halvorsen at miljøbevegelsen bare kjefter uansett hva partiet kommer frem til og at hun derfor ikke kan bruke dem som pressmiddel i politiske forhandlinger.

- Jeg har ikke noe behov for å snakke med en SV-leder som oppfører seg slik. Inntil hun ber meg om unnskyldning, har vi ingenting å snakke om, sier Hauge.

Også miljøvernminister Helen Bjørnøy kom med skarp kritikk til Hauge og hans likesinnede i helgen.

- Jeg mener det er feil strategi å skjelle ut sine nærmeste allierte, sier hun til Dagens Næringsliv.

- Tidenes verste miljøvernminister

I våres gikk Frederic Hauge ut og ga Bjørnøy stempelete som tidenes verste miljøvernminister . Han har ikke forandret mening nevneverdig siden den tid.

- Vi prøver bare å være dønn ærlige. Vår jobb er å være varslere. Jeg opplever det som pinlig å se Bjørnøy operere i en internasjonal sammenheng. Da er det min plikt å si i fra om det, sier Hauge til VG Nett.

Han er dypt skuffet over den rødgrønne regjeringens tilnærming til klimatrusselen og har lite til overs for klimameldingen, som skal behandles på Stortinget i høst.

- Klimameldingen er en katastrofe

- Den er en katastrofe. Men det ser ikke ut til at de forstår det selv, sier han.

I tillegg til en unnskyldning fra Halvorsen, krever han også at partilederen og finansministeren fjerner formuleringen i klimameldingen om at nasjonale klimatiltak skal være kostnadseffektive i forhold til hva det koster å kjøpe klimakvoter i utlandet.

- Det ser ut til at regjeringen mener det er like greit å bruke strøm til å føne håret som til å smelte aluminium som skal brukes til rammer i solcellepaneler. Kristin Halvorsen må forstå at næringslivet trenger forutsigbarhet. Hvis hun er villig til å gjennomføre støtteordninger for fornybar energi slik den konservative Angela Merkel har gjort, da er jeg villig til å snakke med henne, sier Hauge.

Steinar Lem i Framtiden i våre hender mener også at Halvorsen ikke har noen grunn til å klage på miljøbevegelsen.

- Hun får den kritikken hun fortjener. Når SV blir medansvarlig for regjeringens katastrofale, feige og ynkelige klimapolitikk, må hun få høre at hun styrer med stø kurs i gal retning, sier Lem til VG Nett.

Mener Hauge er hårsår

Men han ønsker ikke å boikotte SV-lederen etter hennes uttalelser. Selv om han er sterkt uenig, mener han likevel at SV-lederen har lov til å si i fra.

- Akkurat som vi har rett til å uttale oss med kraft mot henne, må hun få lov til å slå tilbake. Frederic Hauges uttalelser er uforståelige, sier Lem.

Det har ikke lykkes VG Nett å komme i kontakt med SV-leder Kristin Halvorsen mandag morgen.