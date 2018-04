Tre bilmodeller – Nissan Leaf, Volkswagen E-Golf og Tesla Model S - står i dag for over halvparten av elbilflåten med hhv. 25 prosent, 17 prosent og 11 prosent. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Hanne Hattrem

– Veldig krevende å bare selge nullutslippsbiler fra 2025

Publisert: 20.04.18 16:41

Elbilene fosser frem, men det kan bli mye vanskeligere enn det politikerne tror å nå målet om at bare utslippsfrie nye biler skal selges i 2025.

Det mener forskningsleder Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk institutt (TØI) som nettopp har levert en rapport om statusen for elbiler i Norge.

Et av de store spørsmålene er hvordan man skal få ladet bilen på store utfartsdager i jul-, vinter- og påskeferien uten at det blir kø og kaos. En problemstilling som kommer stadig nærmere med tanke på at Norge vil stoppe nysalg av fossile biler innen 2025 .

– Ekstremt ambisiøst

– Jeg tror det blir veldig krevende å erstatte alt salg av bensin- og dieselbiler med elbiler og hydrogenbiler. Dette er et ekstremt ambisiøst mål som hadde vært mye enklere å nå hvis man hadde inkludert ladbare hybridbiler med lang rekkevidde, sier Figenbaum som har nylig har skrevet rapporten «Electromobility status in Norway».

– Da hadde det blitt mindre kaos på ladestasjonene på utfartsdagene, sier han.

Men lenger rekkevidde med batterier som tåler raskere lading kan redusere utfordringene.

Stadig flere kjøper elbil

I fjor var drøye fem prosent av alle biler på norske veier elbiler og de sto for 20 prosent av nybilsalget. Så langt i år er 28,5 prosent av nybilsalget elektrisk.

– Denne imponerende utviklingen er resultatet av en elbilpolitikk som har vært stabil over lang tid, men er ikke på langt nær nok til å nå Stortingets mål om at bare nullutslippsbiler skal selges fra 2025, sier forskningslederen.

Han tror det hårete målet kan være inspirert av at det var så lett å erstatte de første 20 prosentene av bilsalget med batteridrevne doninger.

– Men når man skal erstatte de siste bensin- og dieselbilene, vil barrieren og motstanden være mye større. Det finnes dem som absolutt ikke vil eller kan bruke elbil. Man undervurderer kanskje utfordringene basert på dagens erfaringer, sier Figenbaum til VG.

Har troen

Helge Orten, (H), leder av Stortingets transportkomité, mener det var riktig å sette en ambisiøst mål.

– Vi ser allerede nå at en tredel av nybilsalget er elbiler, det viser at vi beveger oss i riktig retning. Vi mener målet - kun nybilsalg av nullutslippsbiler i 2025 - er ambisiøst og realistisk. Så vil historien vise om vi når målet, sier han til VG og peker på at den teknologiske utviklingen går veldig fort og at det tross alt er syv år til.

Langt til hytta

En av utfordringene er hvordan folk skal få ladet bilen når «alle» kjører elbil. I dag kan mange fylle drivstofftanken og kjøre tur-retur hytta uten å måtte tanke.

– Men selv elbiler med lang rekkevidde vil måtte fylle energi underveis og hvis mange reiser samtidig skaper dette utfordringer vi ikke helt vet hvordan vi skal løse, sier Figenbaum.

Og skal alle nye biler være elektriske, må også de husholdningene som bare har en bil velge en med batteri.

– Elbilkjøpere vil stå overfor en avveining mellom spart tid og kostnader i hverdagen og økt tidsbruk og ladekøer på lengre reiser, oppsummerer rapporten som er finansiert av Norges forskningsråd.

I 2015 begynte andelen av bensin- og dieselbiler i den norske bilparken å synke.