Tor Mikkel Wara (53) har i flere år vært partner og seniorpartner i kommunikasjonsbyrået First House. Nå blir han justis- og beredskapsminister etter Sylvi Listhaug, som også kom fra First House.

Tor Mikkel Wara blir ny justisminister: Var Frps «wonderboy»

Publisert: 04.04.18 11:11 Oppdatert: 04.04.18 12:41

INNENRIKS 2018-04-04

Tor Mikkel Wara (53) blir justisminister og gjør comeback som topp-politiker. Da han ga seg på Stortinget i 1993 sa han til VG at han angret på at han glemte de rike og deres sak.

På tampen av sin første og eneste stortingsperiode, ga Tor Mikkel Wara et intervju med VG. Ordene falt under en festlig avslutningssammenkomst på Theatercaféen blant andre Fremskrittsparti-folk.

På spørsmål om hva han angret mest på etter 12 år som politiker og fire år på Tinget, svarte Wara:

– At jeg glemte de rike og deres sak. De rike i Norge er en forfulgt minoritet, som stadig er utsatt for mobbing, uttalte Tor Mikkel Wara til VG.

– Nå er det på tide at noen også tenker på dem. Hvorfor skulle ikke de ha det godt? la han til, høyst trolig med et smil om munnen.

Siden har han jobbet for mange ressurssterke oppdragsgivere, men som PR-rådgiver og lobbyist, senest i flere år som seniorpartner i kommunikasjonsbyrået First House .

Selv uten formelle verv i Frp har han likevel i flere år vært en nær samtalepartner og rådgiver for Frp-leder og finansminister Siv Jensen . Nå tar Frp-lederen den profilerte PR-rådgiveren inn i regjeringen.

Overraskende comeback

Flere Frp-topper på Stortinget satt i dag tidlig i gruppestyremøte da nyheten om deres nye justisminister tikket inn på telefonene. VG er kjent med at nyheten vakte stor oppsikt.

Grepet med å ta Wara inn i regjeringen i den sentrale rollen som justisminister, regnes som et kraftig comeback i norsk politikk.

Finnmarkingen satt på Stortinget helt tilbake i perioden 1989 til 1993.

I de 25 årene som er gått siden, har Tor Mikkel Wara stort sett jobbet som rådgiver, påvirker og lobbyist.

I kommunikasjonsbyrået First House’ presentasjon av Wara, heter det at han har lang erfaring fra ulike selskaper som driver med PR. Han har jobbet med strategi, politisk analyse, lobbying og kriseledelse.

Innvandringskonflikt

Wara, som skal gå i Sylvi Listhaugs fotspor, var da han satt i Frp-ledelsen kjent som en liberaler som så positivt innvandring.

– Jeg føler et ubehag ved Carl I. Hagens måte å uttale seg på. Han sier ikke noe som er galt i seg selv, men uttaler seg på en måte som folk oppfatter som innvandrerfiendtlig, sa Tor Mikkel Wara til VG i januar 1993.

I et intervju med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit i 2016 sier han at han så absolutt hadde problemer med noen av de mest ytterliggående på innvandring og integrering i Frp på den tiden.

Hør hele intervjuet her:

Stort talent

53-åringen ble sett på som et spesielt stort politisk talent allerede da han var formann i Fremskrittspartiets Ungdom. Tidlig i 20-årene var han rådgiver for Mr. Frp, Carl I. Hagen.

Han ble tidlig kalt wonderboy sammen med folk som Pål Atle Skjervengen, som senere forlot Frp til fordel for Høyre.

Men også i dag er Wara høyt respektert i partiet.

Onsdag formiddag skriver tidligere Fpu-generalsekretær og nåværende Frp-representant på Stortinget, Roy Steffensen på Twitter:

«For en fantastisk nyhet om det stemmer. Ingen over, ingen ved siden.»

Han utdyper overfor VG: – Mitt store politiske forbilde, så om dette stemmer blir jeg svært fornøyd.

Wara forble Frp-er i en mer passiv rolle selv etter at han trakk seg ut av aktiv partipolitikk. Allerede i 1991 ble han valgt som nestformann (som var tittelen da) i partiet, men forsvant altså ut et par år etter.

Ville ha annen erfaring

– Det kan ikke være slik at man våkner opp som 65 åring, og det eneste man har gjort, er å sitte på Stortinget, sa Wara i et intervju med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit i 2016.

Han mener det er viktig at politikere ikke bare har vært politikere, men høster erfaring fra andre deler av arbeidslivet.

Han sier at han trakk seg fra politikk fordi han ville starte en ny karriere som 28-åring. Men i det samme podkast-intervjuet gjorde han det klart at han kunne ha sittet i en regjering sammen med Siv Jensen:

– Politisk sett, ja, visst kunne jeg det. Jeg kunne nok ønsket at det ble gjort masse annerledes. Men det er jo en del av det politiske håndverket. Demokratiet handler om å finne løsninger på ting. Jeg ville kunne sittet i dagens regjering. Etter at Siv Jensen overtok Frp, ville jeg kunnet det, sa Wara for to år siden.

Han er opptatt av at Fremskrittspartiet i mindre grad fremstår som forurettet og som offer i regjeringsposisjon enn noen har oppfattet partiet som tidligere.

– Man skal ikke innta en slik rolle som regjeringsparti. Det passer seg ikke, sa Wara i intervjuet.

Ikke statsminister

Tilbake i 1993, en vårdag for 25 år siden, ble Tor Mikkel Wara på nytt intervjuet av VG. I et større intervju blir Wara portrettert på tampen av hans første fase som rikspolitiker.

– Kan du noen gang bli statsminister? spør journalist Erling Bø.

– Nei, for å bli statsminister må du være født rik og tenke på de fattige. Med meg er det motsatt; født uten rikdom, og tenker på de rike! He-he . . .

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Tor Mikkel Wara onsdag formiddag.