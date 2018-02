Den nye lærernormen, som ble vedtatt i november, gjelder fra 1. august. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Utdanningsforbundet varsler lærerkrise allerede til høsten

NTB

Publisert: 22.02.18 05:07

INNENRIKS 2018-02-22T04:07:22Z

Ifølge ferske tall fra Utdanningsforbudet vil norske elever mangle nærmere 1700 lærere når neste skoleår starter.

Den nye lærernormen, som ble vedtatt i november, gjelder fra 1. august, noe som betyr at norske skoler på landsbasis vil mangle 1666 lærere ifølge forbundets beregninger, skriver NRK .

Lærernormen innebærer et mål om maksimalt 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn. Kravene skal skjerpes fra og med høsten 2019 til 15 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maks 20 elever per lærer i 5. til 10. trinn.

Høsten 2019 vil lærermangelen øke med ytterligere 917, til 2583, opplyser forbundet til kanalen.

– Det er et høyt tall, og vi er usikre på hvordan vi skal klare å skaffe så mange lærere på så kort tid. Vi må sette alle kluter til for å sikre at flere lærere blir i yrket, at flere vil inn i yrket, og at noen lærere kan lokkes tilbake, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Han understreker at forbundet er glade for at normen blir innført, men at flere tiltak må iverksettes for å sikre flere lærere i skolen allerede til høsten.

Fylkesleder i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, kaller det en krise.

– Det er ikke ofte jeg tar ordet «krise» i min munn, men det er faktisk det vi står overfor. Vi har en lærerrekrutteringskrise, og jeg er rett og slett bekymret, sier hun.