Regn gir stor snøskredfare i Nord-Norge – høyeste farenivå lørdag

Fylkesmennene i Nordland og Troms er nå varslet om stor snøskredfare. – Det er skumle forhold, rett og slett, sier vaktleder ved Snøskredvarslingen.

I flere områder fryktes det store og ødeleggende søkkvåte skred som utløser seg selv.

– Vi følge nå situasjonen tett sammen med veivesenet lokalt. Alle står klare – alle er inne i dette nå. Det er en vanskelig situasjon, sier vaktleder Emma Julseth Barfod ved Snøskredvarslingen til VG.

Siste: Snøskredfaren for Svartisen og Helgeland er hevet til høyeste nivå – nivå 5, meget stor snøskredfare – for kommende lørdag. Det er varslet inntil 80 mm nedbør i området lørdag.

Det er sendt ut snøskredvarsel faregrad 4 – «stor snøskredfare» for områdene Ofoten, Salten og Svartisen og ekstravarsel for Helgeland.

– Vi har daglige brifinger med Meteorologisk institutt, og de siste prognosene er at det kan falle nedbør som regn opp til 1200 meter, sier Julseth Barfod.

Hun påpeker at situasjonen i snødekket er om lag den samme for hele området fra Vest-Finnmark og sør til Helgeland.

– Men Vest-Finnmark og Nord-Troms ligger foreløpig i kald sone, men vil også kunne få stor snøskredfare når mildværet når disse områdene.

Det er den merkelige vinteren som er årsaken til skredsituasjonen i nord:

– Situasjonen er spesiell, og er dannet ved at vi hadde en kald og ekstremt tørr periode i februar og mars, som har dannet et svakt lag i snøen – et lag som er ustabilt og nesten blir som sukker når det får belastning. Og så kom det store snøfallet før påske og i påsken. Foreløpig har dette nyeste snølaget liksom isolert det vedvarende svake laget under. Det er først nå vi virkelig får mildvær og regn oppå dette, og det skal neppe så mye til før skred utløses.

– Derfor er vi redde for store skred nå, sier hun.

Værprognosene for Lyngen i Troms tyder på at det kan ventes 15–20 mm nedbør fredag, og at det vil bli plussgrader helt opp til 800 meters høyde om formiddagen.

Det advares om at skavlbrudd høyere oppe, sammen med skred i fuktig fokksnø og løssnø kan trigge større skred i svakere lag som ligger dypere i snødekket.

– Skred som går i disse vedvarende svake lagene kan bli store, men det er vanskelig å anslå når bindingene er tilstrekkelig svekket til at de løsner.

