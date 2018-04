Vold- og skyteepisoder i Oslo: Hasteansetter nye politifolk

Politiet er bekymret for kriminelle nettverk som aktivt verver ungdommer.

Flere skyteepisoder i Oslo den siste tiden har fått politikere til å slå alarm. I tillegg har det kommet historier om at tenåringer presser andre for penger og kaller det for «bøter», og at Natteravnene på Vestli i Oslo har opplevd å bli sjikanert og å få kastet stein etter seg , hvorpå politiet anmodet dem om ikke å patruljere i området.

I ettermiddag holdt politiet holdt pressekonferanse om rekken av episoder i hovedstaden. Politiet var opptatt av å understreke at de ikke ser en økning i skyteepisoder over tid, men politimester Hans Sjøvold forteller at det likevel er behov for en umiddelbar styrking av ressursene i Groruddalen og Oslo sør.

– Det er såpass krevende ressursmessig at vi ansetter 30 politifolk i nye stillinger. Det er en betydelig styrking av ressursene, sier Sjøvold.

Kyniske nettverk

Politiet merker seg at kriminelle nettverk aktivt verver ungdommer.

– Det som bekymrer oss er at vi har noen kriminelle kyniske aktører som bruker ungdommer i sine virksomheter. I noen bydeler har vi ungdommer som faller utenfor skolesystemet, og blir rekruttert inn i kriminelle miljøer der de får anerkjennelse, sier John Roger Lund, leder for Enhet øst.

Han fortsetter:

– Her har vi en utfordring å tilby noe bedre til disse ungdommene enn det de blir tilbudt av de kriminelle miljøene, sier han.

Kartet viser 11 skyteepisoder som har skjedd i Oslo-området siden februar i år. Klikk på markeringene for mer info.

– Det er helt forkastelig, og dette aksepterer vi ikke. Vi ønsker å sikre at våre Natteravner skal få lov til å ferdes trygt i sitt gode virke, sier Lund.

Han uttrykker også bekymring for trenden med at tenåringer presser andre ungdom for penger, og kaller det for «bøter». De merker seg at stadig yngre ungdommer deltar i dette.

– Det vi før så i 18–19-årsalderen, ser vi nå ned i 15–16-årsalderen, forteller han.

Kaller det «svenske tilstander»

Politikerne strides om den siste tids skyteepisoder i Oslo. Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Frp, mener Oslo nå opplever «svenske tilstander».

– Vi kan ikke lenger lukke øynene for realitetene. Det vi ser i Oslo er eksempler på svenske tilstander, sier han.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er derimot lei av at folk bruker «svenske tilstander» for å beskrive Oslo. Han mener det bare gjør jobben med å trygge byen vanskeligere.

– Selvfølgelig er det trygt å oppholde seg i disse områdene. Jeg bor selv i Alna, og det har selvfølgelig vært episoder opp gjennom. Det jobber vi med, men å skape et bilde av at det er utrygt, blir feil, fortalte han til VG.