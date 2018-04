FÅR KRITIKK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får kritikk for sin manglende handlekraft gjennom to år, før tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete stod frem og fortalte om sex-sjikaneringen. Bildet er tatt i en annen sammenheng i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Valgforsker om sexmeldingssaken i SP: - Svekker Vedums autoritet

Publisert: 24.04.18 23:26

Håndteringen av sex-sjikanen mot Liv Signe Navarsete har svekket Trygve Slagsvold Vedums autoritet som Senterparti-leder, mener eksperter utenfor Sp.

Onsdag går fristen ut for de ti hyttemennene som var i Storlien i Sverige, hvor minst en av dem klokken 00.25 natt til den 21. februar 2016 sendte Messenger-meldingen «Vi har lyst på fitta di» til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete .

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier de går til politiet torsdag, hvis ingen av de ti mennene forteller hvem som sendte meldingen.

Siden «åstedet» var Storlien i Sverige, risikerte Vedum å måtte overlate mulig etterforskning til svensk politi, men Politidirektoratet har gjort en vurdering av det og kommet til at etterforskning kan skje i Norge:

– Noen typer handlinger kan etterforskes flere steder, både der handlingen kan sies å ha blitt begått, men også der virkningen av handlingen inntreffer. I dette tilfellet har virkningen inntruffet i Norge og den eventuelle straffbare handling kan således etterforskes i det politidistrikt der fornærmede bor, sier seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet til VG.

Det betyr trolig Oslo, hvor Navarsete er stortingsrepresentant, eller Lærdal i Sogn og Fjordane politidistrikt, hvor hun bor.

Saken har allerede fått store konsekvenser, etter at den mest prominente festdeltakeren, 1. nestleder Ola Borten Moe, har trukket seg midlertidig, i påvente av at sannheten om meldingen kommer frem.

Han sier han ikke sendte den eller vet hvem som gjorde det.

Valgforsker og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo mener håndteringen av saken kan svekke partileder Trygve Slagsvold Vedums autoritet som partileder.

Kan ende opp som en politianmeldelse

– Nå er det stilt spørsmål ved Vedums autoritet på samme måte som det ble spurt om Erna Solbergs autoritet i håndteringen av varslersaken i Høyre og ved Jonas Gahr Støres autoritet under Giske-saken. I Sp-saken med meldingen til Navarsete tyder ting på at håndteringen av saken har tatt for lang tid, og det svekker Sp-lederens autoritet. Vi hører jo nesten jammer-rop fra ledelsen om at de ikke vet sin arme råd. Da kan saken ende opp med en politanmeldelse, sier Aardal til VG.

Han mener det er typisk i denne typen saker at det som så ut til å være en bagatell og et resultat av fyllerør – ikke ble beklaget og lagt død med en gang.

– Nei, her kom man skjevt ut ved at det gikk to år fra dette ble varslet om til partiledelsen – før det blir en sak. Samtidig har generalsekretæren nærmest gitt et inntrykk av at saken var glemt, registrerer Aardal.

Aardal påpeker at hvis den som hadde sendt meldingen til Navarsete på en diskret måte hadde lagt seg flat og beklaget dette med en gang, så hadde det neppe blitt noen sak.

– Farlig på sikt

– På kort sikt tror jeg ikke sms-sexsaken skaper noen stor krise for Senterpartiet: De fleste som hisser seg opp er i hovedsak folk som aldri vil stemme på Sp. Ofte er reaksjonen at de som sympatiserer med et parti i problemer, at de er villig til å unnskylde det som har skjedd, sier professor i statvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

– Men hvis saken ikke får en avklaring, så kan Sps oppslutning på sikt bli rammet. Blant annet fordi slikt ofte lammer partiorganisasjonen; de klarer ikke å få ut sitt politiske budskap. Det er et problem, fordi et parti ikke bare skal beholde egne velgere; de er avhengige av å skaffe seg nye. Det kan derfor være farlig på sikt, hvis partiet sliter med en slik sak over tid, sier han.

– Samtidig er det ofte slik at medieinteressen over tid dør ut og at det gjør at partiet kan komme seg videre. Gitt at han ikke er avsenderen, kommer Borten Moe tilbake hvis han ønsker det selv, mener Todal Jenssen.

Hans kollega i Oslo, Bernt Aardal, er enig:

– Jeg tror Borten Moe kan komme tilbake, men nok med noen riper i lakken, sier Aardal som mener det faktum at Borten Moe har trukket seg midlertidig som nestleder, bidrar til å tilspisse situasjonen.

Metoo-effekt

Professor i ledelse ved Handelshøyskolen BI, Jan Ketil Arnulf, er også kritisk til Vedum, men Metoo har endret forutsetningene.

– Vedum har ikke vist lederskap i denne saken, men vi ser samme fenomen som gjorde at Trond Giske etterhvert også ble truffet: Det som ikke kom opp og frem for et par år siden, har gjort det etter Metoo. Det har blitt endel av en politisk prosess, som gjør at ledere som har noe uoppgjort, nå i sterkere grad blir angrepet og må svare for seg.

– Denne saken er en ekstrem verkebyll og en sjelden oppvisning i hvor uforutigbart landskapet er for ledere i dag. Jeg tror Borten Moe gjorde rett i å si at han ikke har gjort det, men likevel melde at han trer tilside. Så får vi se om det gjør at han kan komme tilbake.

Bernt Aardal mener saken ikke nødvendigvis skader Senterpartiet.

– Mange trodde tidlig at Giske-saken ville skade Ap og at metoo-sakene i Frp ville skade partiet. Men det er ikke noen automatikk i at så skjer, viser målinger i ettertid. Men slike saker begynner å leve sitt eget liv, og det er vanskelig å overskue hvilke konsekvenser det får.

– Vi har ikke flere virkemidler

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er i Nord-Norge og har ikke ønsket å kommentere kritikken overfor VG tirsdag ettermiddag. Til NTB har han sagt følgende:

– Det var en uhørt tekstmelding som Navarsete aldri skulle fått. Nå har vi kommet så langt og så dypt ned i denne saken at vi som parti ikke har flere virkemidler for å komme dypere inn i materien.